El Pensamiento de Hoy

«No es sabio el que sabe dónde está el tesoro, sino el que trabaja y lo saca»,

Federico García Lorca.

Por la Doctora Aurora

Está terminando el mes de Libra, mañana entraremos en la pasión de Escorpio

Horóscopo de Hoy

Aries (Marzo 22- Abril 20)

Elemento Fuego | Planeta Marte | Color Rojo | Número 10 | Piedra Rubí

Tauro (Abril 21- Mayo 21)

Elemento Tierra | Planeta Venus | Color Rosado | Número 15 | Piedra Esmeralda

Coraje

Recibirás un fuerte impacto de energías que te provocaran enfrentamientos y luchas de poder, este alerta. ¡Ten el coraje de usar su propia inteligencia! Tu mente t se interesa más por los juegos de poder y las estrategias, haciéndose inquisitiva y sin dar tregua ni cuartel hasta descubrir lo que le interesa. Buen estado anímico en general, tal vez con sus altibajos pero te sentirá bien

Géminis (Mayo 22-Junio 22)

Elemento Aire | Planeta Mercurio | Color Amarillo | Número 8 | Piedra Ágata

Positivo

Verás la vida con más objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista. Miles de empresas están cerrando, pero otras están surgiendo. Por ahora disfruta del fuego del hogar mientras cambia el entorno. Tus metas son muy objetivas, saben cuáles son sus potencialidades, los recursos que tienen a su alcance y sus metas, pero eso no implica que no sean optimistas.

Cáncer (Junio 21- Julio 20)

Elemento Agua | Planeta Luna | Color Blanco | Número 8 | Piedra Ópalo

Vitalidad

Vas a probar con una oportunidad de negocios que no tiene nada que ver con lo que haces ahora. Un entusiasmo por expresar tu vitalidad invadirá tu corazón lleno de alegría Sientes que puede expresar su amor sin condicionamientos y obtendrás un buen futuro en la relación.Sigue adelante, eres una persona muy valiosa y la gente te necesita.

Leo (Julio 24- Agosto 23)

Elemento Fuego | Planeta Sol | Color Naranja | Número 28 | Piedra Topacio

Pareja

Sigue tus corazonadas y no decaigas en tus esfuerzos. Hay un cambio que te favorece. En el amor es una etapa ideal para poner todo en perspectiva, particularmente el plano. el amor es una flor que debes dejar crecer, decía John Lennon. El entorno doméstico tiene especial preponderancia y estás sintiéndose más a gusto respecto a ese ámbito.

Virgo (Agosto 24- Septiembre 22)

Elemento Tierra | Planeta Mercurio | Color Café | Número 20 | Piedra Cuarzo rosa

Sexo

Nada impedirá que hoy disfrutes tu sexualidad ya que te sientes lleno de vida. Te espera una jornada bastante estable en lo afectivo y un buen día para algo de distensión y esparcimiento que te hará mucho bien. Siguen simplificándose un poco algunas cosas trancadas aunque todavía debes ser muy perseverante.

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

Elemento Aire | Planeta Venus | Color Azul claro | Número 9 | Piedra Peridoto

Excesos

Aunque con sus bemoles es un buen momento para buscar el apoyo que puede precisar. Socialmente algo inarmónico, baje expectativas. Pasar largos períodos sin comida y los atracones repentinos causan problemas en tu sistema digestivo. Entre los enemigos de tu salud también se incluyen fumar y beber.

Escorpio (Octubre 23 – Nov iembre 21)

Elemento Agua | Planeta Plutón | Color Rojo carmesí | Número 9 | Piedra Jaspe

FIESTAS

Sientes con fuerza la necesidad de reinventarte en estos días de cumpleaños. A pesar de que las personas resilientes tienen una autoimagen muy clara y saben perfectamente qué quieren lograr, también tienen la suficiente flexibilidad como para adaptar sus planes y cambiar sus metas cuando es necesario. Esta semana acertarás y te equivocarás, las dos cosas están planteadas no te preocupes si cometes un error.

Sagitario (Noviembre 22-Diciembre 21)

Elemento Fuego | Planeta Júpiter | Color Morado | Número 19 | Piedra Amatista

Dinámica

Concentra tu atención en el amor y el bienestar que puedes recibir de tu pareja. Tu mente está en una onda brillante lo que facilita la comunicación con las personas. Reinicias paulatinamente la vida social, entre almuerzos al aire libre y pequeñas reuniones con tu familia. Se consolidan planes más rápido de lo que imaginas.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 20)

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Número 38 | Piedra Turmalina negro

Giros

Evita discusiones y mal entendidos en tu ambiente laboral y enfócate en hacer bien tu trabajo, verás cómo lograr superar la situación controversial. Recuerda que todos estamos iniciando una nueva etapa en la vida. Si algo no te resulta es porque no te convenía, no es bueno forzar las circunstancia o forzar al destino para que nos complazca. nuestro deseos no necesariamente son las mejores opciones para nosotros. Un giro en tu vida te vendrá bien.

Acuario (21 Enero- 21 Febrero)

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Número 38 | Piedra Turmalina negro

Adiós

Todo pasa y todo queda, si algo termina déjalo ir sin resentimientos ni rencores. Al comienzo duelo, pero luego, con tu sabiduría. El día luce muy bueno para ti. Y a ha sido probada tu paciencia a través de tu vida y de todas las situaciones que has tenido que enfrentar, pero todo pasa y la mala racha también se fue. Alégrate y disfruta, lo mereces.

Piscis (22 de Febrero-21 Marzo) Piscis (22 de Febrero-21 Marzo)

Elemento Aire | Planeta Saturno | Color Agua marina | Número 29 | Piedra Lapislásulis

Economía

Tendrán una jornada movida pero que puede ser muy productiva y podrás sacar algo que tienes pendiente. Tu economía estará resguardada por una poderosa energía zodiacal que impedirá que otros le jueguen en contra. Superas dificultades anteriores y encuentras las rutas para lograr prosperidad y amor familiar.

