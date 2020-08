La frase de hoy:

Es imposible detener el río de la vida

Paulo Coelho

Por la Doctora Aurora

Virgo, el único signo representado por una mujer

Es el signo de la perfección

Conservador, reservado y conocido por su obsesivo afán por la limpieza y el orden

Los Virgo suelen ser observadores y pacientes. Pueden parecer a veces fríos, de hecho les cuesta hacer grandes amigos.

Temen dar riendas a sus sentimientos y les falta tener seguridad en sus emociones y opiniones. Prefieren actuar con reservas y con una disposición agradable.

Suelen ser discretos, amables y divertidos con otras personas y pueden ayudar a resolver los problemas de terceros con una habilidad y sensatez que muchas veces les falta en sus propias relaciones personales.

Los Virgo tienen encanto y dignidad hasta tal punto que a veces los varones pueden aparecer algo afeminados, aunque no lo sean. Son metódicos, estudiosos y les gusta la lógica. También les gusta aprender y son capaces de analizar las situaciones más complicadas.

Son muy intuitivos y son capaces de ver todos los lados de un argumento, lo que hace que les cuesta llegar a conclusiones firmes.

Horóscopo de Hoy

Aries | Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Relájate Baja las angustias y suaviza la presión intensa que tienen en tu corazón. Es tiempo de permitir que el universo se mueva a tu alrededor, acepta la vida como se te va presentando y verás con alivio que a cada tormenta sucede una calma que debes acoger en tu interior. Todo pasa y todo queda, no te angusties por aquello que no puedes evitar.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Racha Buen momento. El período de aprendizaje te sigue fortaleciendo y debes prepararte para la buena racha que se aproxima debido a tu espíritu metódico y trabajador. Vienen nuevos tiempos, profundizas tus conocimientos de informática, en el nuevo mundo virtual todos tenemos que aprender, si no te agrada, la agricultura es una buena opción para ti.

Géminis| Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Años

Una parte de ti quiere crecer y la otra se siente mas segura actuando como un niño. Deja de escudarte en tu juventud y piensas disfrutar, porque llegó el momento de asumir nuevas responsabilidades. Mejor será que te mires es un espejo para que comprendas que los años pasan.

Cáncer | Fecha: Del 21de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Silencio

Querrás hacer un regalo especial. Eres muy noble y eso te traerá recompensas. Alguien se acerca para darte un sabio consejo que aceptarás por llegar justo en el momento cuando lo necesitabas. Procura no tener que sacar el aguijón, a veces el silencio ayuda a resolver malos ratos. Evita encerrarte. Hay muchísima gente que te quiere y está contigo.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 d e septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Perfección

Entre hoy y mañana se inicia tu signo que simboliza la perfección, el orden y el aseo. Amas el análisis crítico la lógica, el sistema, la laboriosidad, el detalle, te ocupas de cosas que otros consideran subalternas pero tú valoras. Servir, la salud, las artesanías, la eficiencia, las fábricas y los animales domésticos. Felicidades.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Tolerancia

.No te tomes las cosas tan a pecho pues estás muy sensible y todo lo conviertes en un problema o en una ofensa personal, mejor deja que todo fluya. Mira hacia adelante. Tendrá tantas ideas en la cabeza que necesitará empezar a poner orden para ver el alcance de esa propuesta en la que trabajas, por ello hoy la ayuda de un equipo de trabajo será crucial.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:

Pasión

Una persona a quien creías amar profundamente sólo como un buen amigo comienza a despertar en ti pasiones que desconocías hasta ahora. Todos sentimos y albergamos alguna gran pasión en la vida, esas que no comprende sino aquél que las ha vivido, otros prefieren orientarla hacia el trabajo o la política. Pero la tuya es erótica.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Instinto

Tu sexto sentido anda activado, no sólo tendrás que usar la cabeza, déjate llevar por lo que te dicte tu corazón, tanto en los negocios como en la vida familiar dos mas dos no siempre son cuatro, las fuerzas del universo a veces suman y a veces restan, pero siempre adviertes sobre lo que te rodea, aunque no sepas explicarlo muy bien. Es el instinto que te está funcionando

Capricornio

22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Aceptación

No intentes cambiar a otra persona ni tampoco muestres una imagen que no corresponde con tu verdadero ser. Puede que la meta u objetivo a alcanzar se encuentre en la cima de la montaña. No sientas que tienes que comenzar ya mismo. Ten paciencia y fe. Las cosas se te van a dar, pero tienes que esperar un poco, dale tiempo al tiempo

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Relaciones

Hoy tendrás relaciones de todo tipo, hasta sexuales.

Tus relaciones con los amigos y las personas a quienes conoces serán muy agradables y enriquecedoras. No te desanimes ante las dificultades que se te presenten. también en tu vida sentimental tendrás un día intenso y sensual. Disfrútalo.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter |Elemento: Agua

Montañas

Te resulta difícil expresar tus emociones y sentimientos, sobre todo porque te has sentido sobre una montaña rusa, que sube y baja. Te ha costado adaptarte a estos tiempos complicados. No olvides que expresar tus emociones permite a los demás conocerte mejor y amarte más. Desde afuera las cosas se ven mejor.

Tal día como hoy

El 23 de agosto

Día Internacional en memoria de la trata de esclavos

La esclavitud no ha desaparecido de la tierra, aun cuando en su modo m{as terrible ha sido superado por la sociedad. Hay nuevos modos de ser esclavos, de la moda, de las presiones sociales, del trabajo mal remunerado y de los dictámenes del consumo.

El 23 de agosto se conmemora el aniversario de la insurrección, en 1791, de los hombres y mujeres sometidos a la esclavitud en Saint-Domingue, la parte occidental de la isla de La Española que, al proclamar su independencia, recuperó su nombre amerindio original: Haití. Esta revuelta comporta una reivindicación universal de libertad, que va más allá de cualquier límite de tiempo y espacio. Apela a toda la humanidad, sin distinción de origen ni de religión, y sigue resonando hoy con la misma fuerza.