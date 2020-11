El Pensamiento de Hoy

Quien cambia felicidad por dinero

no podrá cambiar dinero por felicidad.

José Narosky, escritor argentino.

Por la Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries (Marzo 22- Abril 20)

Elemento Fuego | Planeta Marte | Color Rojo | Número 10 | Piedra Rubí

Independencia

Sientes que puede expresar su amor sin condicionamientos y obtendrás un buen futuro en la relación. única realidad que tienes en realidad. Tendrás que ser firme y defender tus criterios.

Estás trabajando tu seguridad económica, tendrás que tomar decisiones drásticas.

Elemento Tierra | Planeta Venus | Color Rosado | Número 15 | Piedra Esmeralda

Experiencia

Tomarás control de tu vida, poniéndote restricciones y organizándote. Limpia tu casa, hay una energía que atrae discordia, coloca flores frescas. Tienes las mismas experiencias y vives cosas similares a las que disfrutan o padecen otras personas de tu edad, lo que pasa es que no te detienes a valorarlas..

Géminis (Mayo 22-Junio 22)

Elemento Aire | Planeta Mercurio | Color Amarillo | Número 8 | Piedra Ágata

Dificultades

NO te conformes, mira un poco más allá, para conseguir lo que quieres debes sacrificar ciertas cosas. Encuentras respuesta a tus inquietudes y te sientes en buena compañía. Aprovéchelo para compartir actividades creativas. Utiliza los créditos y ayudas que te ofrecen. Ello beneficia ahora especialmente a la familia.Recibirás un fuerte impacto de energías que te provocaran enfrentamientos y luchas de poder, este alerta. ¡Ten el coraje de usar tu propia inteligencia!.

Cáncer (Junio 21- Julio 20)

Elemento Agua | Planeta Luna | Color Blanco | Número 8 | Piedra Ópalo

Corazón

Todo luce tan desdibujado que no se pueden tomar decisiones sólo con el cerebro, sigue los dictados de tu cor azón.Sigue tus corazonadas y no decaigas en tus esfuerzos. Hay un cambio que te favorece.Este año ha sido muy fuerte, de cambios y enseñanzas, por lo que hay que tomarlo como viene y no suponer absolutamente nada. Solo fluir, dejarse llevar y respirar.

Leo (Julio 24- Agosto 23)

Elemento Fuego | Planeta Sol | Color Naranja | Número 28 | Piedra Topacio

Intuición

Una parte de ti quiere crecer y la otra se siente mas segura actuando como un niño. Llegó el momento de asumir nuevas responsabilidades. Sigue las voces del subconsciente, y déjate llevar por la intuición porque nada luce totalmente transparente. Sientes que puede expresar su amor sin condicionamientos y obtendrás un buen futuro en la relación. La única realidad que tienes es la del amor. Tienes que estar alerta.

Virgo (Agosto 24- Septiembre 22)

Elemento Tierra | Planeta Mercurio | Color Café | Número 20 | Piedra Cuarzo rosa

Tranquilidad

Tendrás que sacar cartas debajo de la manga para defender tu posición. Quieres sentirte tranquilo y, por eso, tomarás decisiones importantes.De aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Verás la vida con más objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista.

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

Elemento Aire | Planeta Venus | Color Azul claro | Número 9 | Piedra Peridoto

Calor

Busca la manera de recuperar la calma y disfruta de los rayos de sol que te están iluminando. Necesitas ir a la playa.Conéctate con tu divinidad interior y las rutas para superar las adversidades aparecerán solas, porque todas las vías y todas las respuestas están dentro de ti. Muchas veces nos quejamos por lo que nos toca vivir, recuerda que son aprendizajes.

Escorpio (Octubre 23 – Nov iembre 21)

Elemento Agua | Planeta Plutón | Color Rojo carmesí | Número 9 | Piedra Jaspe

.

Sagitario (Noviembre 22-Diciembre 21)

Elemento Fuego | Planeta Júpiter | Color Morado | Número 19 | Piedra Amatista

Pérdidas

Tienes una terrible sensación de pérdida pero el amor dará un nuevo tono de felicidad a tu vida. Te preocupa tener una buena reputación. Deseos de ser correspondido, pero no aceptarás una relación sin romance. Si no puedes recurrir al contacto físico, compensarás con creces cuando te actives. Mejor será que te mires es un espejo para que comprendas que los años pasan. Evita que el orgullo te domine, cede un poco, mejor pasa estos días amando mas, eso te dará momentos muy agradables.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 20)

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Número 38 | Piedra Turmalina negro

Correspondencia

Las inquietudes de tu corazón te ocasionan dolores abdominales que podrían mejorar si cuidaras mejor tu alimentación, trate de incluir alimentos ricos en fibra y bajos en grasa, pero sobre todo alimenta tu espíritu con insumos mas sanos, eso te ayudará enormemente a mejorar. El estómago está conectado con el cerebro.

Acuario (21 Enero- 21 Febrero)

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Número 38 | Piedra Turmalina negro

Independencia

Aunque tu familia no apruebe las decisiones que tomas, debes seguir adelante. Relativo al amor, se esperan cambios en tu vida sentimental, tanto si tienes pareja como si no. Intenta desplazarte este fin de semana si puedes o realizar alguna actividad energizante. Vas a superar los motivos de angustia. Insomnio por las preocupaciones. En tus manos está revertir las situaciones para lograr tus metas

Piscis (22 de Febrero-21 Marzo)

Elemento Aire | Planeta Saturno | Color Agua marina | Número 29 | Piedra Lapislásulis

Metas

Sientes el fuego del hogar mientras cambia el entorno. Tus metas son muy objetivas, saben cuáles son sus potencialidades, los recursos que tienen a su alcance y sus metas, pero eso no implica que no sean optimistas. Superas dificultades anteriores y encuentras las rutas para lograr prosperidad y amor familiar. Escucha los mensajes que te da la vida.

Efemérides

Tal día como hoy

El 23 de noviembre de 1993:

Guns N’ Roses publica el álbum The Spaghetti Incident.

es una banda estadounidense de hard rock formada en Hollywood en la zona de Sunset Strip alrededor de Santa Monica, en la ciudad de Los Ángeles, California en 1985. El grupo fue fundado por el vocalista Axl Rose y el guitarrista Izzy Stradlin.​