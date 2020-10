La frase de hoy

Por Doctora Aurora

Escorpio es un signo intenso con una energía emocional única en todo el zodiaco.

Los Escorpio tienen un magnetismo interno

Su carácter puede causar enormes beneficios o grandes riesgos para los demás.

Revelas lo menos posible acerca de tus sentimientos y pensamientos a las personas que te rodean. ¿El resultado? Todo el mundo se muere de curiosidad por saber lo que pasa detrás de todo su misterio, ¡y eso es muy, muy sexy!

La lealtad es algo que caracteriza a todos los Escorpio. Quien tiene una amiga de este signo, sabe que en ella encontrará una auténtica hermana que estará a su lado a las duras y a las maduras.

En el terreno amoroso, aunque no es frecuente que quieras una relación seria, si la tienes, también eres la más leal.

Eres bastante posesiva y celosa, y no te gusta quedarte fuera de ningún sarao

Horóscopo

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Planeta Marte y Plutón | Elemento Fuego|Color Rojo| Número 9|Piedra Rubí

Moderación

Es inútil intentar explicarte que Si sigues gastando tanto te encontrarás con problemas dentro de poco. En el trabajo encontrarás la solución a un problema que tenías desde hace tiempo. Se avecinan malentendidos y discusiones, pero estás a tiempo de evitarlo. Tendrás mucho movimiento y agobio en el terreno laboral, tómatelo con filosofía. Recuerda, mientras m{as suave este día, será mejor para ti.

Tauro (21 de abril – 21 de mayo)

Elemento Tierra | Planeta Venus | Color Rosado | Número 15 | Piedra Esmeralda

Hábitos

Olvídate de los viejos hábitos y pasa a una nueva forma de vida más saludable. La vida al aire libre te sentará fenomenal, necesitas oxigenarte. Tienes que procurar dormir algo más, así se te pasará un poco el estrés. Gasta, invierte y ahorra. Sobre todo en lo que tiene que ver con tus finanzas que han estado muy bien si te comparas con el modo en que están los bolsillos de la mayoría de la gente.

Géminis (22 de mayo – 21 de junio)

Elemento Aire | Planeta Mercurio | Color Amarillo | Número 8 | Piedra Ágata

Agenda

Vas a dar un giro significativo en tu vida. Tienes que organizar mejor tu agenda, el desorden te puede causar problemas. Disfrutarás de tu tiempo libre si lo pasas en compañía de tu familia o pareja. Te vendría muy bien hacer un viajecito si puedes, verás como así consigues despejarte.

Cáncer (22 de junio – 23 de julio)

Elemento Agua | Planeta Luna | Color Blanco | Número 8 | Piedra Ópalo

Finanzas

Afronta la vida como te va llegando y no seas cobarde, la mayoría de las personas tiene mayores problemas que tu. Sobre todo en lo que tiene que ver con tus finanzas que han estado muy bien si te compañas con el modo en que están los bolsillos de la mayoría de la gente .Asistirás a una reunión familiar para afrontar un problema que concierne a todos relacionado con tus bienes.

Leo (22 de julio– 23 de agosto)

Elemento Fuego | Planeta Sol | Color Naranja | Número 28 | Piedra Topacio

Poemas

Tendrás oportunidad de escribir algo hermoso para enviarlo a una persona a quien amas. Asunto curioso con un sueño. Tendrás la fortuna de vivir un día lleno de amor y emociones.

Virgo (24 de agosto – 22 de septiembre)

Elemento Tierra | Planeta Mercurio | Color Café | Número 20 | Piedra Cuarzo rosa

Preocupaciones

Vas a superar las angustias que te atormentan, pero la mayoría de las cosas que te ocurren dependen del entorno, y de fuerzas que escapan a tus posibilidades. A veces te parecerá que el libre albedrío no existe en condiciones adversas. Intenta hacer una tormenta de ideas, supera tu tendencia a decidir en soledad y trata de dialogar con personas que pueden orientarte.

Rutina

Sueñas con un ser que te hechice y te proponga fascinantes aventuras porque te aburre la rutina. Piensa en la posibilidad de realizar acciones que calmen tu incertidumbre. Deja de lado la rutina, aún dentro de las limitaciones existentes puedes ingeniártelas para hacer cosas nuevas.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Elemento Fuego | Planeta Júpiter | Color Morado | Número 19 | Piedra Amatista Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre Elemento Agua | Planeta Plutón | Color Rojo carmesí | Número 9 | Piedra Jaspe Fortaleza Recuperas las fuerzas internas con firmeza y optimismo y logras romper las barreras que obstruyen tu futuro. Como dice Gernando Pessoa: Llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía. Y, si no osamos emprenderla, nos habremos quedado siempre al margen de nosotros mismos.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Nú mero 38 | Piedra Turmalina negro Momentos Disfruta las ocasiones especiales que se te van a presentar. Aprovecha el momento para disfrutar de las buenas relaciones o para aclarar malentendidos del pasado que te mantienen lejos de personas importantes para ti. Hoy será un día especial, lleno de ternuray amor, sólo tienes que estar dispuesto a disfrutarlo.

Acuario Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Elemento Aire | Planeta Saturno | Color Agua marina | Número 29 | Piedra Lapislásulis

Renacer

Ahora, cuando todo luce difícil tendrás que definir tu propia ruta. Agradeces a la vida los dones, porque sabes que a pesar de la adversidad tienes muchos resultados positivos. Tendencia a sentirte solo e incomprendido, necesitas brillar y no tienes cómo hacerlo, el encierro no es lo tuyo y no tienes el recurso de hablar por televisión. , pero tendrá que esperar, por ahora podrás tener una vida rutinaria. No abandones tus sueños, sólo entiende que vienen acompañados de las circunstancias.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Elemento Agua | Planeta Neptuno | Color Verde Oscuro | Número 12 | Piedra Aguamarina

Exhuberancia

Vas a renacer y serás una persona renovada y sorprendente. Buen momento para iniciar o crecer una relación amorosa, un proyecto creativo, planear un embarazo o mejorar la relación que tienes con tus hijos. Tendrás un encuentro sorprendente con alguien que te causará mucha alegría. Puedes pasar momentos muy agradables junto a tu pareja y amigos en este día.

Efemérides