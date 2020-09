La Frase de Hoy

Ya no estoy muerto, estoy enamorado.

Adolfo Bioy Casares

Por la Doctora Aurora

Libra

Los libra se encuentran entre los signos más civilizados del zodiaco. Tienen encanto, elegancia y buen gusto, son amables y pacíficos. Les gusta la belleza y la armonía y son capaces de ser imparciales ante conflictos

La justicia, la equidad, el equilibrio, el principio complementario, los acuerdos, las relaciones, la belleza, la cultura artística, la armonía, el refinamiento, el otoño, la diplomacia y los contratos.

El lado negativo de un Libra es frívolo y es fácil que cambiar de opinión o de lealtades. No les gusta la rutina y muchas veces les falta la capacidad de enfrentarse a los demás. Les encanta el placer y esto les puede llevar a cometer ciertos excesos en su vida

.Son muy curiosos, lo que puede ser una virtud si lo invierten en descubrir nuevas cosas, pero también un defecto si les lleva a meterse demasiado en la vida o los asuntos de los demás.

Horóscopo de hoy

Oficina

Tendrás que formar parte de una situación complicada en tu lugar de trabajo. Aunque intentes evitar involúcrate no lo vas a lograr, así que es mejor que lo asumes y lo afrontes, actúa con la verdad por delante, no hables mucho, escucha más, que al final saldrás con más fortaleza de esta experiencia.

Tauro 21 abril-20 mayo

Paseo

Alguna vez tienes que relajarte y darte un permiso para mostrar tu lado mas íntimo, ese que sólo tú conoces, pero que podrías compartir como algo especial, con las personas de tu mayor afecto. No regalas tus sentimientos a quienes no te valoran. Acepta formar parte de un paseo con amigos.

Géminis – Mayo 21 – Junio 20

Rutas

Sigue tus sueños, transforma tu vida en la ruta que te conduzca a la superación. Tienes conocimientos y experiencia y por lo tanto eres fuerte, inicias una etapa de grandes transformaciones. Una renovación sentimental viene. Lo que te importa ahora podrá manifestarse. Tu salud está en equilibrio.

Cáncer, 21 de junio-22 de julio

Tesoros

En algún lugar te espera un tesoro, y seguro lo vas a encontrar, puede ser una sonrisa o un abrazo, o mucho más, disfrútalo porque lo mereces. A tu lado cualquiera siente que esos momentos mágicos son para toda la vida. Algún objeto material que estaba escondido y tiene valor te vas a encontrar.

Leo– Julio 23–Agosto 22

Riesgos

Tendrás que correr riesgos y subir rutas escarpadas si quieres salir de la situación actual que te manti ene paralizado. Tienes que hacer sacrificios porque estos son tiempos de transformación pero también de renacimiento, así que prepárate con disciplina porque cuando pase el año de la rata vendrás grandes y hermosas sorpresas para ti

Virgo Agosto 23-septiembre 22

Aliños

Para ti, el verdadero amor es apacible y noble, pero intenta ponerle un poco más de pimienta. Hoy es un buen día para reencontrarte con personas de las cuales te alejaste, pero debes ser tú quien tome la iniciativa aunque eso signifique bajar tu maltratado orgullo. Recuerda que el valor de una amistad es más importante que la vanidad.

Libra – Septiembre 23 – Octubre 22

Comienzos

Tiempos de libra, de refinamiento y belleza. Evita que esa capacidad estética te lleve a los caminos de la frivolidad. Mejora el ambiente, la solidaridad y el compañerismo llegan a tu oficina. Estarán viviendo los mejores momentos en tu relación, sientes más apoyo de tu pareja y te entusiasmas a hacer las cosas bien.

Cautela

Anda con prudencia pero sigue avanzando con cuidado, sin impulsos y con sensatez. A la gente le fascina meterse en lo que no les importa y te juzgan de acuerdo con su propio mundo interior que poco tiene que ver con tu manera de ser. Encuentra tu equilibrio interior y estarás mas fuerte para afrontar las arremetidas del entorno.

Sagitario Noviembre 22 –Dicie mbre 21

Sinceridad

Te presentas ante los demás tal y como eres, no te escondes, no disimulas, no finges, y pretendes no rendirle cuentas a nadie, y eso sí es verdad que es casi imposible en estos tiempos de controles. No le rindes cuentas a nadie… y que lo tomen como quieran. Con esta actitud provocas reacciones extremas, que irán desde la rendición hasta el rechazo.

Capricornio – Diciembre 22 – Enero 19

Hidalguía

Se están cometiendo errores a tu alrededor, contra la vida y los derechos de las personas en nombre de la lucha contra la pandemia. Saldrás en defensa de una persona a quien aprecias. Trata de evitar conflictos o discusiones que no sean de tu exclusiva incumbencia porque puedes tener un disgusto.

Acuario- Enero 20 – Febrero

Amante

Pretendes ser de los mejores amantes debido a tu gran sensibilidad. Estás muy expuesto y necesitas mejorar la intimidad, no te prodigues con quien no lo merece, al contrario, ocúpate de tu ser amado, puedes hacer planes para que todo funcione a la perfección en la intimidad, y eso mejorará tu vida emocional.

Piscis – Febrero 19 – Marzo 20

Sindéresis

A pesar de tu imagen liberal, en el fondo le gustan las relaciones clásicas porque amas profundamente a tu pareja. A la vez necesitas la misma atención y si no la recibes vas a seguir buscando a alguien que le comprenda. Eres franco y directo y si te preguntan sobre política no tendrás reparo en decir lo que piensas.

Tal día como hoy:

EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1846:

Los humanos descubren al planeta Neptuno