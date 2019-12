Dra Aurora Horóscopo de hoy, 24 de diciembre

El Pensamiento de Hoy

¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por él». Lucas

Oración por la familia

Jesús, María y José

en vosotros contemplamos

el esplendor del verdadero amor,

a vosotros, confiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazaret,

haz también de nuestras familias

lugar de comunión y cenáculo de oración,

auténticas escuelas del Evangelio

y pequeñas iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret,

que nunca más haya en las familias episodios

de violencia, de cerrazón y división;

que quien haya sido herido o escandalizado

sea pronto consolado y curado.

Santa Familia de Nazaret,

haz tomar conciencia a todos

del carácter sagrado e inviolable de la familia,

de su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José,

escuchad, acoged nuestra súplica.

Amén.

Por la Doctora Aurora

El Horóscopo de Hoy

Aries 22 de marzo-21 de abril

Actividades

El trabajo puede consumir tu vida, así que llegó el momento de cambiar de actividades, mira qué es lo que mas te gusta, fuera de tu profesión y dedícales tiempo, porque si nutres tu espíritu el resto funcionará mejor

Tauro 22 de abril-21 de mayo

Tecnología

Te regalan un teléfono celular, aprende a usarlo, lee bien las instrucciones, la mayoría de las personas sub utilizan las herramientas tecnológicas. Podrás comunicarte mejor con las personas, tomar fotos y ponerlas en las redes sociales, enviar y recibir llamadas, Pero recuerda, nada sustituye al contacto personal, así que cuando estés departiendo con amigos olvídate del celular, porque es mala educación que alguien te invite y tú estés pendiente del aparato.

Géminis 21 mayo-21 julio

Noticias

Una persona cercana te da noticias buenas, cultiva las amistades, porque algunas son fastidiosas pero la mayoría te quiere. Harás un buen negocio y firmarás un contrato favorecedor. Revisa los balances de tus cuentas bancarias y trata de bajar los montos de las tarjetas, para que estos cambios en tu vida se transformen en paz y tranquilidad. Preiere alimentos sin químicos.

Cáncer 22 junio – 21 julio

Templo

El más importante de todos los templos no es una sinagoga o una catedral, es tu propio cuerpo que debe ser amado y respetado, comenzando por ti. Nadie tiene derecho a dañarlo, a agredirle, y tú tampoco, huye de las drogas y los excesos. Ese templo compártelo solo con alguien especial, una persona que te quiera y admire, no lo repartas a todo el mundo. Come chocolates.

Leo 22 julio – 21 agosto

Vejez

Deja de pensar en las arrugas y enamórate más de la vida, el paso de los años es un proceso natural. ser viejo no significa estar decrépito. Evita quedarte en tu casa o estar aislado. Si eres joven, intenta pasar un tiempo con tus mayores para evitarles la soledad. Invítalos a salir, a pasear y dar una vuelta aunque sea en automóvil. Y si eres mayor, participa en las actividades en vez de observar lo que otros hacen.

Virgo 22 agosto- 21 septiembre

Pesimismo

Los pensamientos positivos te permitirás ser feliz. Un pesimista piensa que la adversidad es irremediable. De este modo, decretar la adversidad y te paralizas, si crees que las cosas malas no tienen remedio, poco harás para que todo cambie. Apuesta al optimismo, es el mejor remedio contra la apatía y la indiferencia. Si te sientes hundido repite esta frase: «Estoy contento y sereno y de esta saldremos».

Libra 22 septiembre – 21 octubre

Aceptación

Aceptarte como eres es uno de los retos mayores que tienes. La aceptación de ti mismo es una práctica personal de madurez.Te ayuda a ver las cosas como son realmente, con sus sombras, con sus retos, sin fabricar ilusiones que te mantienen estancado y sin un cambio real. Acepta tu realidad y sólo entonces podrás comenzar a cambiarla.

Escorpio

Perdón

Buen día para perdonar a quienes te han hecho daño. La adversidad fortalece, quien odia es el que sufre, el odiado ni se entera y cuando sientes rencor te pones en inferioridad. Deja la vida correr, aplica la fórmula de la distancia, de lejitos todo luce mejor. Recuerda donar algo, a los ancianos, los niños, o a alguna institución que lo necesita. Dar produce las mayores alegrías.

Sagitario 22 noviembre – 21 diciembre



Soledad

Entre tanto alboroto, tu espíritu reclama un poco de soledad. Hay mucha gente sola rodeada de personas, y existen solitarios que marchan con el mundo. Deseas conectarte contigo mismo en estos días, y dejas para más tarde la conexión con otros, es normal en este mundo cambiante, repasar nuestro mundo interior y reinventarse. Muchos nacieron antes del teléfono celular o la píldora anticonceptiva.

Capricornio 22 diciembre- 21 enero

No

La negación es un arma del ego para mantenerte en el mismo lugar, y luego culparte porque no has hecho nada para cambiarlo. Una vez aceptas tu realidad, redireccionas tu energía hacia la solución. Muchas veces no te das cuenta de lo que ocurre porque desatas tus mecanismos de defensa y no ves lo que es obvio.

Acuario 22 de enero-22 de febrero

Solidaridad

La llegada de las fiestas producen dolor a muchos, sobre todo a quienes tienen su familia lejos de donde viven, Recibes apoyo espiritual de una persona sabia y lo compartes. Suelta el pasado y vive el presente, llena de amor cada día. Y quiérete a tí mismo. Sobre todo recuerda que hay quienes sufren en este día especial, tienes que estar pendientes de tus vecinos para ayudarlos si tienen dificutades hoy.

.

Piscis 22 febrero – 21 marzo

Emprender

La vida de empleado comienza a cansarte, no descartes la posibilidad de emprender tu propio negocio, y si el que tienes no te sirve, busca otras cosas, recuerda que hay mucha gente que quiere hacer cosas, analiza las opciones. Lo mismo puedes hacer con tus amigas que hacen vestidos, tortas, cortinas o comidas. Puedes tener un empleo y además iniciarte en el emprendimiento. Combina.

Efemérides

Tal Día como Hoy

El 24 de diciembre

Nace Jesus de Nazaret

Hace más de dos mil años una mujer de la ciudad de Nazaret llamada María fue visitada por un ángel llamado Gabriel quien le dijo a esta mujer judía que daría a luz a un hijo y que le pondría de nombre Jesús pues sería el hijo de Dios. María era virgen y estaba por contraer matrimonio con un hombre llamado José. Al ver que María estaba embarazada José confundido y algo dolido quiso dejarla en secreto para que nadie fuera a lastimarla, pero el ángel Gabriel vino a José y le contó exactamente lo que María ya le había dicho a José, que este bebé es hijo de Dios que será llamado Jesús y que salvara a su gente de todo pecado.

Por causa de un edicto del rey para hacer un censo, María y José viajaron a la tierra de Belén para cumplir con el edicto. Maria ya tenía muy avanzado su embarazo y aun asi viajaron por varios días en un burro hasta llegar a su destino, pero no pudieron encontrar ni un solo lugar para poder pasar la noche, pues todo estaba ya ocupado. Viendo que María estaba por dar a luz en cualquier momento el dueño de una posada les ofreció quedarse en el establo.

María y José entraron en aquel establo en donde había animales y juntando paja hicieron un pesebre para descansar al recién nacido niño Jesús.

Durante este tiempo un ángel se apareció a un grupo de pastores que apacentaban sus ovejas en los campos cerca de Belén y les dijo que traía buenas nuevas pues el Mesias, el salvador del mundo había nacido. Los pastores lo dejaron todo para ir en busca del bebé ya que el ángel les dijo que lo encotrarían durmiendo en un pesebre.

Poco tiempo después los tres hombres sabios (también conocidos como los reyes magos) vieron la brillante estrella en el cielo que se postraba justo arriba del establo en donde se encontraba el recién nacido Jesús. Estos hombres venían del lejano oriente y durante su travesía el rey Herodes de Judea les dijo que después de encontrar al bebé le dieran noticias en donde estaba. All arribar al establo los hombres sabios adoraron al Dios viviente y le dieron regalos de incienso, oro y mirra.

En los tiempos de hoy, celebramos el nacimiento de Jesús y su venida en la época de la navidad. Puedes leer mas a detalle este hermoso y gran acontecimiento en los libros de Lucas y Mateo en el Nuevo Testamento.