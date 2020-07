El pensamiento de hoy:

Moral y luces son nuestras primeras necesidades

Simón Bolívar

Por la Doctora Aurora

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Pasión

Una persona de tu entorno despierta en ti emociones que te asombran, se te oprime el pecho y te sientas a pensar qué te está ocurriendo, en vez de tapar esos fuertes sentimientos será mejor que los admitas y analices lo que ocurre en tu corazón. Cupido nunca descansa

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro

Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Dulces

Comienza una nueva etapa de pequeñas reuniones sociales, con pocas personas, no olvides mantener el distanciamiento de al menos un metro y además controlar lo que comes, aunque para hoy, una persona a quien estimas muchos te va a ofrecer un dulce que no vas a despreciar.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Apuros

No cantes victoria antes de tiempo . Podrías arriesgarte con empresas poco meditadas o asumir gastos excesivos mientras el mundo intenta superar tiempos de recesión, deja que un poco de prudencia entre en tu vida, tu visión futurista te avisa que tienes que moverte, pero intenta andar con pies de plomo. Deja el apuro que no son tiempos para andar adivinando

Cáncer | Fecha: Del 2 Tierra2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Luchar

Te espera un día en el que tendrás que trabajar de un modo intenso y lucharás por tus principios. Exigirás el respeto a la Ley pero al mismo tiempo el respeto de los derechos humanos. Pasarás un buen rato en unión de familiares y amigos con quienes tendrás interesantes intercambios de ideas.

Leo

Inquietud

Vas a despertar varias veces durante la noche pues tienes una inquietud indefinida, eso se debe a la cercanía de tu signo Leo que en esta ocasión será menos aclamado que en años anteriores, porque la pandemia nos ha cambiado a todos incluso en la manera de festejar, pero si tú, con el sol de tu lado de lo propones, podrás tener tu propia fiesta llena de amor porque todos te quieren.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Oportunidad

Te ofrecen un trabajo que es interesante, lo malo s qu otros involucrados temen que los desplaces. Por la mejor cara d imbécil para que se queden tranquilos y comienza a trabajar. Cuando aparezcan los resultados te van a valorar m{as y tus logros serán reconocidos. No temas al entorno, sólo avanza

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Creer

En tiempos empantanados te aferras a tus creencias mas íntima y eso te da seguridad, todos creemos en algo, muchos en Dios, otros en sus valores. Esas creencias te ubican en un mundo movedizo y consolidan tu yo interior. No se trata de ser rígido sino de ser consistente. Por atención a lo que sueñas en estos días sobre todo si tienes sueños eróticos o angustiosos. Pero ponle más atención a lo que sueñas cuando estás despierto, porque esos son tus anhelos y debes dejar de posponerlos.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:



Tristeza

Sufrirás un fuerte ataque de tristeza debido a que no sabes cómo están unos amigos y parientes que viven lejos de ti. Sientes que tal vez te están mintiendo y están pasando hambre y necesidades. Si tanto te preocupa la situación busca la manera de comunicarte y trata de enviar una ayuda económica mediante alguna remesa o pago de alimentos. Verás cómo desaparecen las lágrimas cuando te ocupas en vez de preocuparte.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Agotamiento

La incertidumbre afecta tu estado físico. Te sientes cansado. Un examen de sangre te permitirá saber si estás débil o con anemia, o simplemente no tienes el descanso necesario. Medita sobre tus horarios y actividades. Combina el trabajo físico con el mental. Compra un frasco de suplementos vitamínicos. Te sentirás mejor.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Escape

Saldrás de una situación difícil, hubieras podido resolver antes el problema, te ayudó tu gran experiencia y te perjudicó tu incapacidad para escuchar consejos. Ahora tendrás m{as capacidad para actuar y mayor seguridad en los pasos que debes dar, pero no olvides depositar confianza en las pocas personas que forman tu círculo m{as cercano, así tendrás una visión compartida y corregida de lo que ocurre a tu alrededor.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Madrugada

Te exigen que realices una actividad laboral muy temprano en la mañana, cuando todavía no sale el sol. NO te agradará pero tienes que aceptarlo. Después de la Covid 19 el trabajo estará escaso pero tú ya habrás ocupado un nuevo espacio. Madrugas y llegarás más temprano.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Retos

Quienes sean emprendedores capaces de tomar iniciativas y cambiar paradigmas, tendrán las mejores opciones, todas estas cosas la hacen muy bien los de tu signos, porque están acostumbrados a lograr una visión integral y global de los acontecimientos. Evita frenar a tu intuición, si la escuchas encontrarás el camino para avanzar.

Efemérides

Tal día como hoy:

El 24 de julio de 1873

Nace Simón Bolívar, Héroe de América

En 24 de julio de 1783, nació en Caracas Simón Bolívar, hijo del Coronel Juan Vicente Bolívar y Ponte y de Doña María de la Concepción Palacios y Blanco. Quien seria el principal protagonista en la independencia de cinco países americanos frente a España.

Simón Bolívar nació en Caracas en 1783. Se considera históricamente que El Libertador nació el día 24 de julio, sin embargo, diversas fuentes aseguran que nació el 25 de julio. Presuntamente, en una carta a su prima Fanny du Villars, Bolívar asegura haber nacido el día 25 de julio, pero este era el día del Santiago en el santoral católico, por lo que su fecha de nacimiento se traslada al día 24. Otras fuentes aseguran que Simón Bolívar nació en la madrugada del 24 al 25. El nombre completo del Libertador es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios.

Bolívar, considerado como el Libertador de América, contribuyó de manera decisiva a la independencia de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En esta fecha los pueblos “bolivarianos” o que lo consideran históricamente como su libertador, recuerdan el NATALICIO del “más grande de los nacidos bajo los cielos de América”.

Bolívar id eó y fue participe directo en la fundación de la Gran Colombia, nación que se intentó consolidar como una gran confederación política y militar en América, de la cual fue Presidente. Esta nación existió (jurídicamente) entre 1821 y 1831, a partir de la unión de las anteriores entidades coloniales denominadas Virreinato de la Nueva Granada, Capitanía General de Venezuela, Presidencia de Quito y la Provincia Libre de Guayaquil. Su superficie correspondía a los territorios de las actuales repúblicas de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá; así como a pequeñas porciones que hoy pertenecen a Costa Rica, Perú, Brasil, Guyana y Nicaragua.

Simón Bolívar falleció en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830.