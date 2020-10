El Pensamiento de Hoy

«En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida»,

Federico García Lorca.

Por La Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Esquivo

Es un día para no forzar situaciones sino ir resolviendo las cosas según se presentan sin estructurarse. No demasiado fluido en cuanto a la familia y afectos. No permitas que la angustia te consuma. Sufres porque no entiendes lo que ocurre a tu alrededor. Llorar no vale de nada y la mente ayuda en el duro batallar de cada día. Se acercan cambios positivos vinculados con una persona a quien amas mucho

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Suelta

Como buen tauro tiendes a ensartarte. No te pegues a las situaciones que te desagradan, deja que se vayan. Aplica la distancia emocional a las situaciones que te resultan desagradables, Nada te turne, nada te espante. No te dejes bloquear por los malos momentos presentes. Anímate y corre por tus sueños de una vez por todas. Tendrás una jornada inolvidable y llena de amor.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Vitalidad

Ocúpate de tu ser amado, puedes hacer planes para que todo funcione a la perfección en la intimidad, y eso mejorará tu vida emocional. Pretendes ser de los mejores amantes debido a tu gran sensibilidad. Estás muy expuesto, no te confíes con tu desempeño erótico pues tiendes a ser una persona muy conservadora y ahora las parejas suelen estar muy al día con tantos videos a su disposición.

Cáncer | Fecha: Del 2 mayo al 2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Reposo

Duerme hasta que te reencuentre con el equilibrio de tu propio ser, pero no te molestes porque tuviste una cana al aire, después de tanto encierro, se comprende. En vez de vivir para los demás te toca tomar las tiendas de tu vida. Encuentra un tiempo para el descanso y para el amor. Los nuevos tiempos son confusos porque obedecen a ritmos que no le resultan fáciles de seguir. T

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento:

Energía

El sol activa tu entusiasmo y vitalidad. Un fuerte impacto recibirás de energías que te provocaran enfrentamientos y luchas de poder, debes estar alerta.

Sexo seguro, ponte el sombrero, como dicen, evita inconvenientes futuros. Tu vida amorosa está muy bien aspectada, tanto en el lado familiar, de amistades, como en el amoroso, pues vives momentos llenos de pasión.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Tesoro

Aprender a valorar tu entorno. En algún lugar te espera un tesoro, y seguro lo vas a encontrar, puede ser una sonrisa o un abrazo, o mucho más, disfrútalo porque lo mereces. A tu lado cualquiera siente que esos momentos mágicos son para toda la vida. Algún objeto material que estaba escondido y tiene valor te vas a encontrar.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Racha

Esta semana te van a llegar buenas noticias en materia económica. Tu popularidad en el trabajo se debe a tu compañerismo. Inicias un ciclo muy positivo, tendrás nuevas oportunidades y en el amor te lloverán propuestas a insinuaciones. Aprovecha la racha de buena suerte. Recuerda que el amor es la salsa de la vida, activa las hormonas y da felicidad.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento: Agua

Pareja

Estás en tu mes, y las cosas van mejorando, despiertan pasiones relegadas. Pero debes darlo siempre, a todos, y te sentirás muy feliz. No lo dejes pasar.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Pasiones Todos sentimos y albergamos alguna gran pasión en la vida, esas que no comprende sino aquél que las ha vivido, la tuya es erótica. Disfruta las oportunidades, que no son muchas Antes de invertir tu dinero toma en cuenta todas las responsabilidades que eso conlleva. Se consolidan planes más rápido de lo que imaginas.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Creencias

Es interesante comprender otras religiones y filosofías, porque el mundo cambió y nosotros debemos estar preparados. Las religiones más estrictas también se han radicalizado. Las creencias dan para todos los gustos, revisa tu mundo interior. Eres capaz de afrontar los retos que plantea el mundo en este momento, pero para ello se requiere disposición, disciplina y tener una idea de hacia dónde te gustaría conducir tu vida

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Perseverancia

Si estás pensando en cambiar de trabajo será mejor que lo dejes por el momento, ahora no conseguirás nada bueno, ni profesional, ni económicamente. Día oportuno para hacer compras, pagos, pero no apto para iniciativas, mejor no innovar. Mejor mejora dentro de tu entorno y verás buenos resultados.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter

Renacer

Eres un enigma para tus amigos, pero mas aun para tus amores. Inicias nuevos tiempos con buenas perspectivas. vas a renacer y serás una persona renovar y sorprendente. iniciar o crecer una relación amorosa, un proyecto creativo, planear un embarazo o mejorar la relación que tienes con tus hijos. Los próximos meses son los que estabas esperando para abrir el corazón, sonreír y volverte a enamorar de la vida.

Efemérides

Tal día como hoy:

El 25 de octubre de 1994:

En Tegucigalpa (Honduras) varios gobiernos centroamericanos aprueban la Declaración de Tegucigalpa sobre paz y desarrollo en la región.

Los Presidentes centroamericanos y el Primer Ministro de Belice, reunidos en la

ciudad de Tegucigalpa, Honduras, hemos completado los compromisos básicos

derivados de la Alianza para el Desarrollo Sostenible, suscrita en la ciudad de

Managua, Nicaragua, el 12 de octubre pasado. Este esfuerzo, junto con los

acuerdos de Guácimo, Costa Rica, y los compromisos del Volcán de Masaya,

Nicaragua, muestra la creciente madurez de la gestión regional para alcanzar

mayores grados de integración, democracia, progreso y bienestar para nuestros

pueblos.

Centroamérica se ha propuesto, en las proximidades del nuevo siglo, construir una

alianza entre sus países y también con el resto del mundo para orientar y

consolidar las transformaciones que ha experimentado en los últimos años. La

voluntad democratizadora se expresa no sólo en

las acciones que al interior de sus países realizan los gobiernos del área, sino

también en crecientes grados de integración y concertación tanto entre los

Estados como con los distintos sectores de la sociedad.

Convencidos de que la paz es indispensable para el desarrollo sostenible,

hacemos votos por la exitosa conclusión, a fines de este año, de las

negociaciones de paz en Guatemala.