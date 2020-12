La frase de hoy

«No hay que darse por vencidos jamás, no hay que darse por vencidos jamás, nunca, nunca, nunca jamás, en nada”

Churchill

Por la Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries | Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Ruptura

Romperás con algo que te mantenía atado. Cambianrán todos los días de la semana. No te sientas en soledad, porque si no tienes amigos tú te lo mereces. Una fuerza interna te impulsará a tomar las mejores decisiones. Busca hacer algo que logre cambiar tu situación económica el próximo año, pero debes tener clara la meta.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Dinero

Ganarás más dinero en el 2021 y te sentirás mejor. La naturaleza te ha dotado de un excelente sexto sentido pero debes utilizarlo más. has luchado este año, en todos los terrenos pero todavía no has triunfado. Tal vez te conviene pensar en mudarte, hay que renovar amistades. Comenzarás a ver opciones para cambiar de viviendas porque ya culminóuna etapa donde vives, al menos debes renovar tu vivienda.

Géminis| Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Sorpresa

Cambios que te tomarán por sorpresa. Como siempre, una parte de ti los comprenderá y la ora los rechazará hasta que se pongan de acuerdo todas las partes de tu ser. Elige algo que puedas compartir con tus seres queridos, para eso es necesario que escuches las razones de quienes están cerca de ti. En este momento sientes que necesitas paz y no la encuentras, las circunstancias te están agobiando.

Cancer | Fecha: Del 21de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Calma

Toma las cosas con calma. Deberás observar la economía, especialmente aquellos ingresos que no procedan solamente de tiSientes que no te alcanza el tiempo para cumplir con todo lo que debes hacerni para cumplir con tus obligaciones, demuestra tus capacidades. Necesitas armonía y bienestar, buena salud física y emocional.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto |

Astro: Sol | Elemento: Claves

Búsqueda

Buscad y hallareis dice la Biblia y la frase es muy cierta. Sigue buscando el paraíso que anhelas, pero sabes que tendrás que hacer concesiones.El éxito está dentro de ti, solo lleva una agenda para aprovechar al máximo tú tiempo.T Quieres sentirte tranquilo y, por eso, tomarás decisiones importantes. Nuevas oportunidades, pero debes tocar más puertas.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 d e septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Adelante

La actividad física te ayudaría a drenar el exceso de energía.Busca nuevas rutas y olvida los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Las relaciones con personas de tu entorno lucen difíciles en todos los ámbitos.No siempre es fácil lograr la paz y la armonía pero lo están intentando. Como el trabajo te entusiasma, te encuentras siempre ocupados. Cualquier acontecimiento que se presenta se transforma en el acto en un motivo capaz de hacerte luchar hasta resolverlo.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

. Relax

Es momento de que hagas planes para unas vacaciones, tienes la gran excusa para no hacer grandes fiestas navideñas, estamos en tiempos de pandemia,

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:

Reciclar

Tendrás que hacer las cosas a tu manera, con tu inteligencia cambias paradigmas, porque la vida es distinta y hay que reciclar , nadie como tu para hacer esas cosas. Aplicarás otros puntos de vista que luego van a copiar quienes ahora te critican. Vives momentos de transición hacia otras actividades y un nuevo estilo de vida, porque quieres llegar lejos y el mundo ha cambiado mucho.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Sagitario

Mirar

Abre los ojos para que veas la situación que te rodea, no la has visto porque estabas ocupado en muchas cosas diferentes. Sentirás que hay cambios en tu vida, es cierto, pero tambien es verdad que la luz divina te aompaña en estos días cercanos a tucumpleaños y saldrás adelante en todo lo que te propones, así que deja las preocupaciones, sólo observa, mira, ve, y toma decisiones en consecuencia, notarás los resultados muy rápido.

Capricornio|22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Disfruta

Relájate y gasta poco, pero disfruta de los placeres que te ofrece la vida. Date una oportunidad para complacerte. Vienen días en los que disfrutas de facilidades para sus intereses económicos. Recuerda la prevención está en tus manos. Debes observar tu salud, especialmente los ritmos diarios y la alimentación. Debes evitar la acción precipitada hasta que los problemas se expresen claramente.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Descanso

Necesitas aislarte para reencontrarte con tus intereses y anhelos, eso te cuesta porque a la gente le gusta tu presencia y la reclama. Te conviene “perderte” en un lugar solitario. así que relájate y gasta poco, pero disfruta de los placeres que te ofrece la vida. Date una oportunidad para complacerte. Vienen días en los que disfrutas de facilidades para sus intereses económicos. Te lo has ganado porque trabajaste mucho en el 2020.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter |Elemento: Agua

Incertidumbre

Días de tristeza y, sobre todo, de mucha incertidumbre emocional, la respuesta está dentro de ti. El estrés se verá reflejado en contracciones musculares. Pide por tu integridad emocional. Todo se puede arreglar. Posiblemente te enfrentes a situaciones adversas que amenazan con obstruir tus metas. ¡No te angusties! El mundo necesita en este momento que asumas tu condición de líder. tendrás que cuidarte, sin embargo, de tu propensión a deprimirte.

Tal día como hoy

Tal día como hoy, 26 de diciembre 1941,

Winston Churchill se convierte en el primer ministro británico en participar en una reunión conjunta del Congreso de los Estados Unidos cuando les cuenta el progreso de la guerra en Europa.

”

Cuando consideramos los recursos de los Estados Unidos y el Imperio británico comparados con aquellos de Japón, cuando recordamos aquellos de China, que por ha resistido a la invasión y valientemente la invasión y cuando se observa la amenaza rusa que se cierne sobre Japón, se vuelve más difícil reconciliar la acción japonesa con incluso incluso con cordura. ¿Qué clase de personas que son? ¿Es posible que no se quiera que nunca cesaremos en perseverar contra ellos hasta que hayan recibido una lección que ellos y el mundo nunca olvidarán?”