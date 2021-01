El Pensamiento de Hoy

“Los fantasmas son reales. Los he visto toda mi vida.”

Mia WASIKOWSKA –

Por La Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Valentía

Es el momento de tomar algunos riesgos. Sé valiente. Nada puede sustituir a la experiencia y al final lo más interesante de tu vida será lo que esté ligado a las grandes decisiones que te sacan de tu zona de confort, eres del tamaño del riesgo que te atrevas a afrontar. Sabes como ser humano que eres, que siempre hemos superado la adversidad.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Planes

Puedes hacer todos los planes que quieras y se te van a cumplir, porque nuevos tiempos se inician y necesitan mucho esfuerzo y perseverancia. Los valientes asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. Todo depende del poder mental. Es momento de que hagas planes para unas vacaciones no todos los planes tienen que ver con el trabajo también vas a incorporar el descanso y el buen amor.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Ruptura

Cortarás con una relación o una situación que no te conviene. una separación sentimental parece problemas legales ser inevitable, burocráticos, la necesidad de hacerse seguir de un abogado o de un asesor fiscal para arreglar varias situaciones.

Cáncer | Fecha: Del 2 mayo al 2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Oportunidad

Si diseñas una estrategia para aumentar la felicidad que sea pensando en sumar, nunca en restar. Eres una persona generosa y agradecida por eso la vida siempre te está premiando, estás pendiente de familiares y amigos. Buen momento para iniciar o crecer una relación amorosa, un proyecto creativo, planear un embarazo o mejorar la relación que tienes con tus hijos.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: fuego

Fragilidad

El amor es verdaderamente fuerte cuando puedes mostrarte tal como eres, en la fortaleza y en la debilidad. Inicias una nueva vida espiritual pues sientes que la necesitas. Intenta sanar algunas heridas familiares en especial con hermanos o primos de tu misma época. Mientras recuerdes a quienes amas, te van a acompañar

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Conformidad

Agradeces y valoras todo lo que la vida te ha dado. Aprenderás a estar satisfecho: siempre soñamos con tener la pareja más hermosa, la casa más grande, el automóvil más potente, deseando lo que no tenemos. Los seres humanos no nos conformamos, siempre queremos más. Cuando agradeces de inmediato te conformas.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Negocios

Termina un ciclo y comienza otro. Te sentirás un poco presionado por tantos compromisos y responsabilidades que debes enfrentar. Llevas ventajas profesionales gracias a alguien que cree en tus cualidades y sobre todo en tu fuerza y decisión para realizar grandes cosas. El rápido nivel de crecimiento que has estado experimentando de pronto puede ser demasiado para ti.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento: Agua

Talento

La inteligencia es un don, no te olvides de usarla de forma conveniente. Si te concentras, lograrás la posición que anhelas. El poder de la mente es sorprendente úsalo para dar un giro a la mediocridad del año que termina. Cuidado con el sobrepeso. No esperes mas, comienza hoy mismo tu plan para llevar una vida sana. Usa tus dotes para mejorar tu cuerpo también no sólo la mente.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Crecimiento Te sientes con más madurez y estabilidad emocional. Tendrás un encuentro sorprendente con alguien que te causará mucha alegría. Puedes pasar momentos muy agradables. Tremendo cambio comienza para ti. Escucha música, vístete de colores cítricos, dale alegría a tu vida. Lleva las cosas con calma, recuerda que todo comienzo es duro.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Felicidades

Debes tratar de ser constante, hay días en los que entregas mucho a tu trabajo y otros en los cuales ni siquiera deseas levantarte de la cama. Las cosas están marchando lento pero seguro, todo llegará en su momento .Tienes fuerza y energía para cambiar las circunstancias a tu favor, pero trabajando todos los días en función de ello, sin predisposición.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Etapas

Comienzas una fase es muy interesante para continuar a lo largo de un trayecto que regala muchas emociones y éxitos pero siempre debes quedar con los pies bien plantados por tierra y sobre todo en los primeros tres meses de este año. No te alejes de la realidad, vienen tiempos de pruebas y cambios, trata de estar muy atentos a los gastos. Necesitarás dinero para afrontar situaciones inesperadas.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter

Soltar

Se abren nuevas rutas en tu vida. Te unirás a la algarabía que despierta este año que ahora sí se inicia con fuerza en medios de un invierno que invita al recogimiento y a la reflexión. Te puedes encontrar enojada, impulsiva y hasta abrumada por todo aquello que llevas años reprimiendo. Lo mismo te va a ocurrir si eres hombre, sentirás que muchas cosas te molestan o las rechazan. Refúgiate en la soledad y analizar lo que te tiene con tantas molestias. La incertidumbre produce esas reacciones.

Efemérides

Tal día como hoy:

el 26 de enero de 1988

En el Majestic Theatre de Nueva York, se estrena el musical The Phantom of the Opera (de Andrew Lloyd Webber).

El espectáculo de Nueva York El fantasma de la Ópera cuenta la historia de un misterioso compositor que vive en los pasadizos subterráneos de la Ópera de París. Lejos del mundo exterior, el fantasma permanece oculto entre las sombras ya que, debido a un defecto físico teme que la sociedad no le acepte. Abrumado por la soledad, pasa las horas componiendo óperas para la bella Christine, una joven soprano de la ópera. Su voz y belleza cautivan al obsesionado fantasma, quien más tarde intenta convertir a Christine en la gran estrella de la ópera. La historia aumenta de intensidad cuando un joven y acaudalado vizconde corteja a Christine. La atracción que Christine siente por este hombre desata la ira del fantasma.

Este musical de Broadway adquiere en este punto una intensidad dramática marcada por la pasión y los celos. El espectáculo de Nueva York El fantasma de la Ópera es una historia de amor, obsesión y misterio. Es una experiencia verdaderamente inolvidable.