Guarda la llave de oro de mis versos entre tus joyas. Guárdala y espera.

Antonio Machado

Doctora Aurora

Horóscopo

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Control

Controla ese deseo de dirigirle la vida a todo el mundo o te verás navegando sobre aguas profundas. Lo haces en un afán de sobre proteger a los seres que amasc,pero recuerda que a veces hay que dejarlos crecer porque nadie escarmienta en cabeza ajena. Intenta mantener el silencio cuando veas algoPiensas en un modo de tener mas ingresos, Haz una lista de las cosas que puedes hacer dese tu casa. Es un buen momento planetario para iniciar actividades que se realizan con las manos.

Tauro (21 de abril – 21 de mayo)

Elemento Tierra | Planeta Venus | Color Rosado | Número 15 | Piedra Esmeralda

Variedades

Un socio te dará financiamiento. Dejarás de pensar en tonterías si inicias un nuevo proyecto. No olvides ir al dentista en cuanto la cuarentena te lo permita. Contarás con apoyo. Y poco a poco tu economía se irá recuperando, de igual manera lentamente, aprenderás a abrir tu corazón, y así podrás expresar tus deseos y tus sentimientos más profundos. Evita angustiarte y lleva la vida suavemente, como se desplaza el agua de los ríos.

Géminis (22 de mayo – 21 de junio)

Elemento Aire | Planeta Mercurio | Color Amarillo | Número 8 | Piedra Ágata

Contarás con apoyo. Y poco a poco tu economía se irá recuperando, de igual manera lentamente, aprenderás a abrir tu corazón, y así podrás expresar tus deseos y tus sentimientos más profundos. Evita angustiarte y lleva la vida suavemente, como se desplaza el agua de los ríos.

Aprovecha para encontrarte contigo mismo.

Cáncer (22 de junio – 23 de julio)

Elemento Agua | Planeta Luna | Color Blanco | Número 8 | Piedra Ópalo

Recapacita

Vas arrastrado por fracasos amorosos , pero no te desesperes que los vas a superar y encontrarás una persona en el camino que te hará feliz. Comienza por perdonar a quien te han hecho mal y pide perdón por las ofensas que hayas podido causar, pero sobre todo, recuerda que lo mas importante es el propósito de enmienda. Trata de reparar el daño ocasionado y olvídate del tema. Una vez mas ante problemas concretos optas por huir y tratas de no involucrarte, pero eso no siempre se puede hacer

Leo, 22 de julio– 23 de agosto)

Elemento Fuego | Planeta Sol | Color Naranja | Número 28 | Piedra Topacio

Perdón

Las cosas buenas llegan cuando no las esperamos, y las malas también.

Cuando quieres algo, lo quieres de verdad. Como te encanta el sexo, busca el modo de tener tu buen lote de condones para que no te remuerda la conciencia, o el susto de un contagio, mira que el coronita ese es el peor enemigo de la humanidad. Perdona a la persona que amas o no podrás disfrutar la relación.

Virgo (24 de agosto – 22 de septiembre)

Elemento Tierra | Planeta Mercurio | Color Café | Número 20 | Piedra Cuarzo rosa

Escucha

Eres una persona a quien le gusta conversar, pero debes intentar escuchar a los demás, pues la conversación no es de un solo lado. Mejora tus habilidades comunicativas, tienes problemas para conectarte con los demás. Los malos entendidos surgen del silencio, y al mismo tiempo, hablar demasiado tiende a enrarecer las relaciones.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Elemento Aire | Planeta Venus | Color Azul claro | Número 9 | Piedra Peridoto

Homenaje

Los actuales son tiempos difíciles para todos y eso afecta las relaciones de pareja. Intenta revivir la confianza hacia tu pareja de lo contrario te perjudicas, Si algo te desagrada conversa, y sobre todo hagan el amor, esa es una buena medicina en medio de la incertidumbre. Todo pasa y todo queda, si algo termina déjalo ir sin resentimientos ni rencores. .

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Elemento Fuego | Planeta Júpiter | Color Morado | Número 19 | Piedra Amatista Separación Al comienzo de una separación te va a abrumar el duelo, pero luego, con tu sabiduría encontrarás las rutas, puertas y ventanas hacia una vida distinta y generosa. Rinde un lindo homenaje a quienes vivieron antes y te dejaron algún enseñanza, mientras los recuerdes estarán vivos. M{as vale estar solo que mal acompañado. No lo olvides Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre Elemento Agua | Planeta Plutón | Color Rojo carmesí | Número 9 | Piedra Jaspe Pasos Aprovecha este día para avanzar hacia tu superación personal. Evita discusiones y malos entendidos. Perdonaste el pasado que te atormentaba y eres libre y feliz. Te hacia falta vaciar el buzón de lo negativo que no te dejaba prosperar. Deja que la vida fluya, ella, la vida se encargará de darte sorpresas agradables antes de fin de año, para eso tienes que mantener la mente abierta y positiva.

Capricornio (Del 22 de diciembre al 19 de enero)

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Número 38 | Piedra Turmalina negro

Autoestima

Aprende a valorarte. es conveniente que te ames más a ti mismo que a ninguna otra persona y así lograrás que te amen profundamente y puedas alcanzar la maestría de la pareja. Las personas que tienen un pobre concepto de su propia persona tienden a pensar que los otros seres no valen la pena, pero las que confían en su fuerza interior salen adelante cuando tienen problemas.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Elemento Aire | Planeta Saturno | Color Agua marina | Número 29 | Piedra Lapislásulis

Paseo

Planifica un viaje a una zona cercana, donde la naturaleza se muestre en todo su esplendor, pero no olvides salir con tu mascarilla y tomar todas las precauciones porque en este momento, prevenir vale m{as que lamentar, Trata de tener alimentos en tu casa que te sirvan por lo menos un mes, porque comienza la temporada de huracanes, mas la pandemia, todo luce complicado.

Piscis

Elemento Agua | Planeta Neptuno | Color Verde Oscuro | Número 12 | Piedra Aguamarina

Carrusel

No hay nada m{as parecido a la vida que un carrusel que sube y baja. hay poderosos a quienes le cambió la fortuna y ahora están en la cárcel llenos de miedo y hay personas que han sufrido mucho y sin embargo se sienten felices, porque todo pasa. Evita los problemas innecesarios y trata a las personas con amor y respeto porque la mayoría anda en dificultades,.

Efemérides

Tal día como hoy

El 26 de Julio de 1875

Nace el poeta español Antonio Machado

Perteneció al movimiento literario de la ‘Generación del 98 y escribió obras de teatro junto a su hermano Manuel Machado.

Cuando a su abuelo lo nombran profesor de la Universidad Central de Madrid, toda su familia se muda con él a la capital de España, donde Antonio completó su formación intelectual y liberal al entrar en el Instituto Libre de Enseñanza.

El año 1893 publicó sus primeros textos en prosa en La Caricatura, una revista publicada en Madrid durante 1892 y 1893. Su primer viaje fue a París, junto con su hermano Manuel Machado, para trabajar como traductor de español para la Casa Garnier. En París conoce a dos poetas franceses que le introducen en la poesía, y poco después publica en el año 1903 un conjunto de poemas al que llamó ‘Soledades’ y que hizo crecer su fama.

El año 1907 va a Soria, donde se casará con Leonor Izquierdo, hija de la dueña de la pensión donde vive. En menos de tres años su mujer cae enferma y muere.

Empieza a trabajar en el campo y colabora con periódicos de Soria. Más tarde consigue una beca de un año para estudiar la lengua francesa en París, y desde entonces hará varios viajes a Segovia y Madrid.

Consiguió un doctorado en filosofía y letras en 1918 y fue elegido como miembro de la Real Academia Española. Cuando empezó la guerra civil él vivía en Madrid con su familia. Apoyando el bando republicano, tuvo que trasladarse al pueblo valenciano de Rocafort, luego a Barcelona, y finalmente se exilió.

En 1936 sufre arteriosclerosis, úlcera y está casi ciego. Morirá poco después de exiliarse a Francia, en Colliure, en el año 1939.

Su obra

Aunque escribió varias obras de teatro con su hermano, su obra es mayoritariamente poética. Su primer libro es ‘Soledades’, publicado en 1903 y que tuvo un éxito modesto.

Mucho más tarde edita su primer libro e incluye más poemas. Lo publica bajo el título de ‘Soledades, galerías y otros poemas’, el año 1907.

Antonio Machado adoraba pasear, así que tiene muchos poemas dedicados a la naturaleza y el paisaje, como la obra ‘Campos de Castilla’, publicada en 1912. Uno de sus poemas más famosos dedicado a la naturaleza es ‘A un olmo seco’.

Anoche cuando dormía

soñé ¡bendita ilusión!

que una colmena tenía

dentro de mi corazón

AM