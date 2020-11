Pensamiento de Hoy

Lo que distingue al hombre de los otros animales son las preocupaciones financieras.

Jules Renard

Por la Dra. Aurora

Horóscopos de hoy

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Decisiones

Hay muchas cosas que pensar, pero también es hora de tomar decisiones. Deja que tu corazón te dicte lo que debes hacer sòlo cuando hayas hecho un análisis racional. Hay otra manera de vivir pero debes encontrar los fantasmas que pueden estar amargando tu vida.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Pasión

La fruta de la pasión te apetece, esa que te hace sentirte vivo y te saca del centro de control. Tu pareja estará encantada con tu actitud y te seguirá hasta el fin del mundo. Mira hacia adelante. Te motivarás a asumir un verdadero compromiso.

Géminis| Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Evolución

No tienes que ser perfeccionista, pero sì eres individualista, porque actùaqs de acuerdo con tus criterios. Necesitas ser realista y concretar lo que quieres emprender en lo económico. Te sientes apoyado y para ti eso tiene mucho valor. Estos días serán para pensar en los cambios que necesitas en tu vida. Cada vez que algo parezca difícil, saca fuerzas y optimismo, tendrás la recompensa, no lo dudes.

Cáncer

Sensaciones

Ponle cuidado a lo que sientes, en tu cuerpo y en tu corazòn, Tus sentimientos se vuelven más fuertes. Está atento, pues si algo va a ser para tì,sin duda te va a llegar, no necesitas buscarlo.

Leo, fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Moda

Ya es tiempo de que te des un baño de buen gusto, te arregles el cabello y mejores tu apariencia. Mira y busca lo grande, no importa si no lo logras, pero lo intentas y por ende, avanzas, la perfección no existe, deja que fluya el sentimiento.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Gracias

Vas a conocer nuevas personas por lo tanto se amplía tu círculos de amistades. Siempre que estés en un conflicto con alguien, hay un factor que puede marcar la diferencia entre dañar la relación o reforzarla. Mantienes una actitud positiva y por eso avanzarás en medio de la adversidad. Agradece por los ratos excelentes, y también por los malos momentos.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

FOCO

La belleza en todos los sentidos te acompaña s, por dentro y por fuera, estás en un buen momento de tu vida. Cuando entran las pasiones pierdes la cabeza, Báñate con agua fría. Las personas pensantes y cerebrales son quienes más se desquician por el amor.

Escorpio, 23 de octubre a 23 de noviembre

Jefe

Eres inteligente y responsable; cuentas con confianza de tus superiores y la colaboración de tus subalternos. Ser líder tiene un precio y tendrás que pagarlo.. Busca justo lo que tu corazón necesite para ser feliz.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Vecinos

Recuerda que pocas cosas producen más envidia que una pareja estable y amorosa. No te quedas enganchado en una situación desagradable, saca lo mejor de ti para que puedas pasar la página y ocuparte de cosas más interesante.

La vida es un arcoíris, tienes que aprender a ver todos sus colores. .Piensas si vale la pena seguir en el mismo trabajo donde te pagan muy poco, ha que avanzar, en todos los sentidos. Tal vez puedas conseguir algo mejor y más cerca de tu casa.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Relaciones

Mucha intranquilidad. Trata de controlarlo. Es necesario limar asperezas con la familia, comienza por hablar con el corazón en la mano. Firma de vehículo. Más disciplina con los hijos. Mejora el ambiente laboral. Reza todos los días el salmo número siete antes de salir de casa. No permitas que nadie dañe el equilibrio de tu relación amorosa.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Actívate

Activa la creatividad en el amor y el sexo, es lo que más le fascina a las parejas, dada la arrolladora personalidad que tienes. Huye de los pensamientos negativos. A veces tienes que indicarle a tu mente la ruta que tomen los pensamientos. Son tiempos para crear, en todos los sentidos de tu vida.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Emociones

Quieres comenzar una etapa en tu vida en la que te sientas feliz con lo que haces y contigo mismo. Las emociones negativas te asaltan pero recuerda que tu mente puede descartarlas, pero antes pregùntante de dònde vienen los miedos. A veces los cambios nos toman por sorpresa y cuesta adaptarse a ellos.

EFEMÉRIDES

Tal día como hoy:

26 de noviembre de 1922

Cientìficos entran a la tumba de la tumba del faraón Tutankamón en más de 3000 años.

Howard Carter y lord Carnarvon se convierten en los primeros hombres en entrar a la tumba.

Howard Carter fue un célebre arqueólogo y egiptólogo inglés mundialmente conocido por descubrir en 1922 la tumba del faraón Tutankamón, en el Valle de los Reyes, frente a Luxor, Egipto.

George Edward Stanhope Molyneux Herbert, V Conde de Carnarvon vulgarmente llamado lord Carnarvon, fue un aristócrata inglés conocido por ser el mecenas que financió la excavación de la tumba del rey Tutankamón de Egipto, en el Valle de los Reyes.