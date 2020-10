La frase de hoy:

«Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños”.

Pablo Neruda.

Por la Doctora Aurora

Aries 20 marzo. 21 abril

Activación

Cuidado con terceras personas en estos momentos, cuando elamor se activa en tu vida. Deberás tomar decisiones y será difícil, pero tienes que elegir. La risa es su mejor aliada porque les ayuda a mantenerse optimistas y, sobre todo, les permite enfocarse en los aspectos positivos de las situaciones.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Rutina

Buena energía en tu casa y con tu pareja. Es hora de que sigas tus sueños sin importar lo que piensen los demás, sólo importa la alegría que sentirás en tu corazón cuando estás convencido de seguir el camino deseado. Usa el poder de tu mente para superar el estado depresivo en el que tiendes a sucumbir. Alerta, no te das cuenta de los cambios en tus costumbres.

Géminis (Mayo 21 – Junio 20)

Recesión

Poco a poco y paso a paso. El mundo está en recesión y debes pensar en cómo inviertes cada centavo. Puedes pensar en montar su propio negocio. Los astros te llenan de energía.

Cáncer, 21 de julio a 21 de agosto

Sorpresa

A veces la pareja quiere una noche especial o un regalo sorpresa. Ciertos sentimientos incómodos que has tenido sobre eventos y trabajo resultaron ser exactos, lo cual puede ser un poco desconcertante. Eres una persona práctica y concreta pero son tiempos de replantearse el sentido de la vida, pero también de aceptar lo que va llegando.

Innovación

El “sexting” ha aumentado casi el doble. » porque muchos necesitan usar el teléfono para comunicarse con su parea qe está lejos. Es la nueva moda entre quienes no pudieron tener a su amor cerca. Abre tu mente a las nuevas opciones.

Libra (S eptiembre 23 – Octubre 22)

Sacudirse

Te van a decir algo que no te gusta en una oferta de trabajo. Es tiempo de que revises tu relación con las personas que frecuentes, pues hay algunas tóxicas que te ponen de mal humor. Cómo pretendes volar si no te alejas de los que te arrancan las plumas. Rodéate de los que te animan y apoyan, y no de los que sólo critican.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Fantasía

Cuando tu proyecto de frutos tendrás la felicidad de lograr lo que antes fue sólo un sueño, los sueños pueden ser realidad. Cuando tu proyecto de frutos tendrás la felicidad de lograr lo que antes fue sólo un sueño, los sueños pueden ser realidad.

SAGITARIO, Noviembre 22 – Diciembre 21

Corteza

Las apariencias engañan, recuerda que no todo lo que brilla es oro. Los encantadores de serpientes y de personas están activados en estos días, así que es necesario que seas prudente, no vayas a terminar timado.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Unión

Tendrás oportunidad de conectarte con tu yo infinito e irradiar buenas vibraciones en el amor y en las finanzas, siempre tan esquivas a los de tu signo. Llevas una vida por encima de tus posibilidades económicas. Recorta en las pequeñas cosas como la compra de refrescos, meriendas o salidas innecesarias.

Enero 20 – Febrero 18 Acuario Enero 20 – Febrero 18

Paranormal

Cultiva la visualización. Imagina lo que deseas con todo tu ser y se te dará. Pega una foto de tu sueño y míralo cada día. A lo largo de la vida enfrentamos muchas situaciones dolorosas que nos desmotivan, mejoras tus poderes para normales.

Piscis, 21 febrero 22 de marzo

Fortalezas

Estás descuidando el orden contigo mismo, la salud, la belleza todas esas cosas buenas a las cuales tienes derecho han pasado a un segundo plano, Intenta reinventarte por andas en invernadero emocional y eres el eje de tu entorno, mejor toma un descanso.

Efemérides

El 26 de octubre de 1984:

Se estrena “Terminator”.

Fue uno de los primeros grandes trabajos de James Cameron, director de películas como “Titanic” (1997) y “Avatar” (2009).

Es una película estadounidense de ciencia ficción y acción de 1984, dirigida por James Cameron, coescrita entre Cameron, Gale Anne Hurd y William Wisher Jr. y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Michael Biehn.

El filme fue producido por Hemdale Film Corporation y distribuido por Orion Pictures. En ella Schwarzenegger interpreta al Terminator, un ciborg asesino enviado a través del tiempo desde el año 2029 a 1984 para asesinar a Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton. Kyle Reese, interpretado por Michael Biehn, es un soldado también enviado desde el futuro con la misión de proteger a Sarah. La película fue estrenada el 20 de octubre de 1984 y fue un gran éxito de taquilla que dio inicio a una franquicia que consta de varias secuelas, una serie de televisión, cómics, novelas y videojuegos.

En 2008 la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos seleccionó la película para su preservación en el National Film Registry encontrándola “culturalmente, históricamente, o estéticamente significativa”.3​