La frase de hoy:

“La delicadeza sintetiza lo bello.”

José María Eguren

Por la Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries | Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Apoyo

Ayudas a un pariente que se encuentra en otro país, lo que a ti no te duele mucho podría salvarle la vida. La remesas están salvando a muchos. Y en centro américas las lluvias han causado muerte y dolor. Es mejor pecar de generoso y no parecer egoísta, tienes un gran corazón y lo estás demostrando en estos días pues te preocupas por la comunidad. No pienses en los resultados, sólo sigue actuando.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Sueños Todo llega en su justo momento es buen día para sorprender a tu pareja, que estén encerrado en casa No te excluye de la necesidad de prodigar afecto a quien te ama. Intenta colocar velas, saca una botella que tengas escondida, intenta renovar el deseo y también el romanticismo y sentirás que todo en tu vida luce mejor y que vale la pena luchar por un mundo mejor.

Géminis| Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Dudas

Hoy tendrás certezas en vez de estar dudando como acostumbras. No lo dudes: este día los astros están a tu favor y, sobre todo, has sabido construir un puente hacia el amor verdadero. Crees de corazón que poco gana la sociedad al intentar imponer normas severas. En el plano afectivo y emocional consideras a tu pareja como tu mejor amigo, por eso prefieres ir al beisbol que una noche romántica, cuidado pregunta al otro cuáles son sus íntimos anhelos.

Cáncer | Fecha: Del 21de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Pequeñeces

Inicias un nuevo modo de vivir. No es lo que posees lo que te hará feliz, sino lo que saborees y disfrutes. Decide que vas a saborear la vida y te irá mejor, si te comes un chocolate saboréalo, si compras comida, disfrútala, enfócate en ver el lado positivo de la vida y te sorprenderá ver los resultados, los males se alejan y la riqueza te acompaña. Es cuestión de acostumbrarte al lado positivo.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Seducción

Para seducirle hay que mostrar una aparente debilidad para que sientas que puede dirigir la relación, pero en realidad nadie se equivoque, para todos es muy fácil dárselas de inocente mientras te crees manipulador de amores. En el amor necesitas sentirse libre, por lo que no soportarás que te asfixien ni le coaccionen con chantajes. Si esto ocurre darás media vuelta sin importarle el dolor que provoque. Sueles hacerlo

.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 d e septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Vaso

Coloca todos tus problemas en un vaso de agua imaginario, “Las preocupaciones, los pensamientos negativos, los rencores, el resentimiento, son como el vaso de agua. Si piensas en ellos un rato, no pasa nada, al pensar en ellos todo el día empiezan a doler, y por pensar en ellos toda la semana, acabarás sintiéndote paralizado

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Amantes

Los amantes de tu signo se perdonarán todo y creerás que tus amores superficiales te estarán eternamente agradecidos por haberte fijado en ellos. Vas haciendo daño como un mal huracán y ni siquiera te das cuenta. Buscas personas indefensas o ingenuas que creen tus mentiras, ten cuidado. L sexo responsable y el amor generoso son necesarios en tiempos de pandemia, eres muy vulnerable.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento: Agua

Físico

Si quieres tener un cuerpazo como JL o su marido dedica el tiempo libre a ejercitar el físico que no es feo, pero a veces te empeñas en observar el lado negativo de la vida. Hay demasiada gente enfocada en la muerte, la tragedia y la enfermedad, sabes como ser humano que eres, que siempre hemos superado la adversidad, Te unirás a la algarabía que despierta el verano con sus lluvias y su naturaleza salvaje.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Disciplina

El mejor aliado para lograr tus metas es la disciplina que siempre te acompaña. Falta mucha gente responsable como tu en la tierra. Respira el aire ,disfruta el sol y la luna y las estrellas que tanto adoras, en compañía de las personas a quienes amas. Y sigue tu camino porque con tu formación llegarás a la meta.

Capricornio

22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Felicidades Te sorprende una insinuación erótica de tu pareja cuando sales de la ducha. La relación anda en bien momento, es bueno que lo aprovechen. El hombre que no ha amado apasionadamente ignora la mitad más bella de la vida. Buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa, sabiendo que tienen una.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Relaciones Ahora tus relaciones con las personas del entorno serán un elemento muy importante para conseguir el éxito que tanto has soñado, no las descuides. Será mejor que te dispongas a actuar y a enfrentarte a las dificultades de la vida de frente, no trates de evitar tu responsabilidad te causará problemas. Evita tu tendencia a actuar sin compañía, eso sólo le servía al Llanero Solitario, pero hablaba con su caballo Silver.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter |Elemento: Agua

Justicia

Abusar de una persona por su raza, religión o procedencia es penado por la ley de los hombres, pero es inadmisible a los ojos de Dios. Que una mujer militar sea víctima del acoso de un superior y se vea impedida a denunciarlo señala que algo marcha muy mal en algunas partes. Ha que establecer límites a la autoridad, y tú lo sabes. De todos modos se hará justicia, pero vas a presionar.

Tal día como hoy

El 27 de julio de 1953

Corea del Norte y Corea del Sur firman el acuerdo de Armisticio que pone fin a la Guerra de Corea

El gobierno norteamericano amenazó, en julio de 1953, con hacer uso de armas nucleares contra Corea del Norte y su aliado China si la guerra no llegaba a su fin con la rendición norcoreana y la firma de un acuerdo.

China, bajo la condición de amenaza, desiste y Corea del Norte se rinde. Se firma en julio de ese mismo año, el acuerdo de Panmunjom. Este armisticio aseguraba el cese de hostilidades y actos de fuerza armada hasta alcanzar un acuerdo de paz definitivo, algo que no se ha logrado hasta la fecha, por lo que técnicamente ambas naciones siguen en guerra.

Como consecuencia, ambos bandos tuvieron grandes cantidades de bajas durante la guerra. Cientos de miles de muertos y heridos.

Se mantuvo y ratificó la división territorial de Corea, continuando el clima tenso y las fricciones fronterizas hasta el día de hoy.