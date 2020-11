El Pensamiento de Hoy

Mi sueño es el de Picasso; tener mucho dinero para vivir tranquilo como los pobres.

Fernando Savater

Por La Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Soltar

Aprender a soltar cosas, y sobre todo emociones es necesario. No te pegues a las situaciones que te desagradan, deja que se vayan. Aplica la distancia emocional a las situaciones que te resultan desagradables. Anímate y corre por tus sueños de una vez por todas.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Incertidumbre

Mantienes problemas que aun no has podido resolver, y la incertidumbre no va contigo. Intenta olvidar lo que no puedes arreglar, como la situación política, deja eso a los jueces y a las cortes y enfócate en tu pequeño entorno donde también te aguardan cosas pendientes. Ocúpate en vez de preocuparte, no eres feo, pero a veces te empeñas en observar el lado negativo de la vida.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Amor

Convives en un ambiente no demasiado fluido en cuanto a la familia y afectos. Llega la temporada de lluvias no empieces a quejarte porque no puedes salir, el agua es vida, las plantas y las personas las necesitan, más que el petróleo, agradece cuando llueve. Dedica el tiempo libre a ejercitar el cuerpo.

Cáncer | Fecha: Del 2 mayo al 2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Dirección

Después de los meses de encierro físico y emocional, tu corazón pide a gritos una salida. Tal vez no puedas darte el viaje soñado pero dedica hoy un rato a buscar opciones, todo está limitado pero los parques, el agua, y los parajes amados están disponibles y esperan por ti. Evita el estancamiento, es mejor caminar, andar, marchar, en fin, moverse.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento:

Cueva

Está haciendo falta mejor dirección en las cosas del hogar y mayor atención de parte tuya para que todo marche bien. Estudia meticulosamente cualquier perspectiva económica antes de hacer una inversión cuantiosa.Mantendrás el diálogo y el respeto que tu familia exigía y ahora ellos te comprenden mejor.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Sal

Termina el aislamiento, asume las riendas de tu vida familiar, te necesitan. El entorno doméstico tiene especial preponderancia últimamente y hoy en particular será el eje de importantes decisiones. Estás sintiéndose más a gusto respecto a ese ámbito. Los nuevos tiempos son confusos porque obedecen a ritmos que no te resultan fáciles de seguir.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Piel

Dedica atención a tu piel, el más visible y el más erótico de tus órganos. No permitas que el acné, los hongos o el salpullido dañen esa maravilla que es la corteza que te rodea, usa cremas y si tienes problemas, ve al dermatólogo Recuerda que la energía y la acción dominan tu vida

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento: Agua

Movimiento

Activas tu capacidad de trabajo y tu fuerza física y espiritual. Quieres agradar a quienes te rodean. Debes aumentar el ejercicio y la actividad física. , porque el mundo gira y los humanos giramos con él. El entusiasmo por expresar su vitalidad a pleno sol invadirá tu corazón lleno de alegría y todo será un cúmulo de salud. Hoy tendrás un día muy positivo.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Cariños El afecto y la bondad te acompañan. Recuerda que el amor es la salsa de la vida, activa las hormonas y da felicidad. Sentirás que puedes expresar tu amor sin condicionamientos y desde ya obtendrá un planeado futuro en la relación. Nada impedirá que disfrutes a plenitud tu sexualidad ya que te sientes vital en todo sentido.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Vecinos

Amas la independencia y te molestan los vecinos entrometidos. Es mejor que busques tu propia vía, tal vez lo que envidias a tus vecinos y amigos es la fuente de la infelicidad de ellos. La vida y la felicidad para las cuales has sido creado y a las cuales aspiras son posibles, sólo tienes que proponerte ser feliz en vez de embarrarte en la desolación.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Tránsito

Se acercan cambios positivos vinculados con una persona a quien amas mucho. Te sentirás un poco presionado por tantos compromisos y responsabilidades que debes enfrentar, pero tienes todo lo necesario para salir con éxito, ¡adelante! Debes manejar mejor tu dinero. Con tu dedicación y astucia has ganado terreno y el respeto de tus compañeros de trabajo. Prepárate para un viaje imprevisto, ten a mano lo que necesites.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter

Juicio

Antes del juicio final del cual no es escapa nadie, juzgamos y somos juzgados, aunque no nos corresponde. Trata de que tus problemas legales queden en manos de un abogado de confianza y no pierdas temas al enfrascarte en una pelea que sólo interesa a quienes te atacan. No permitas que la angustia te consuma. Sufres porque no entiendes lo que ocurre a tu alrededor.

Efemérides

Tal día como hoy:

El 27 de noviembre de 1975

Juan Carlos I es coronado rey de España en la iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid.

Fue rey de España desde el 22 de noviembre de 1975 hasta el 19 de junio de 2014, fecha de su abdicación y del acceso a la Jefatura del Estado de su hijo Felipe VI. Tras su renuncia, Juan Carlos continuó usando el título de rey, con carácter honorífico.

La positiva influencia del rey en la Transición española y su papel durante el intento de golpe de Estado de 1981, así como su apoyo a la unidad europea y su contribución a la hora de estrechar relaciones diplomáticas, le hicieron merecedor de múltiples homenajes, reconocimientos, premios y galardones internacionales.

Sin embargo, la segunda parte de su reinado fue más controvertida. Su imagen ante los medios de comunicación y ante la opinión pública empezó a deteriorarse. Ahora No vive en España