El Pensamiento de Hoy

El 90 por ciento del liderazgo es la capacidad de comunicar algo que la gente quiere.

(Dianne Feinstein)

Por La Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Lucha

Marte, desde Aries, activó la histórica conjunción de Júpiter, Saturno y Plutón, no pierdas el tiempo, aprovecha esta conjunción astral para luchar por lo que tu corazón desea. Déjate llevar por tus más íntimos anhelos y verás que las cosas aparecerán, pero no lo dejes a la suerte sino a tu esfuerzo, estos son tiempos de lucha.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Bancos

Tienes que estar pendiente de tu dinero pues es una época de cambios en el sistema bancario y financiero, hay oportunidades de obtener créditos pero también sorpresas. Veremos qué velocidad toman estas son tiempos de reacomodos.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Aléjate

Recuerda que hay personas que no están interesadas en cultivar tu amistad, unas porque te tienen envidia, otras porque no te entienden y otras porque se abruman ante tu imponente personalidad. Bajo tu apariencia amable escondes una personalidad fría y reservada y si los demás no se toman la molestia de conocerte es posible que sigan opinando de ti que eres arrogante.

Cáncer | Fecha: Del 2 mayo al 2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Cotidianidad Venus lleva varios días en Cáncer favoreciendo el cuidado del hogar, la vivienda, familia y la vida íntima. Además, buen aspecto con Neptuno que puede dar enamoramientos o circunstancias en las que la creatividad y la imaginación juega un papel importante.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Brillo

El paso combinado del Sol y Mercurio por Leo te ha vuelto brillante, tienes activada la vitamina D, no desperdicies esta oportunidad y atrévete a organizar eventos con la seguridad de que todos reconocerán tu éxito, no descartes participar en actividades políticas, estarás en tu elemento y triunfarás.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Mercurio

Desde hace varios días estás bajo la influencia de Mercurio. estás bajo la influencia del planeta de la razón y te vuelves m{as metódico, lógico, racional y detallista, pero esta vez habrá muchos factores a tener en cuenta, de modo que será imprescindible entender que todo puede ser relativo Evita que opiniones de terceros que poco tienen que ver con tus verdaderos anhelo influyan en la toma de decisiones.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Estómago

Las inquietudes de tu corazón te ocasionan dolores abdominales que podrían mejorar si cuidaras mejor tu alimentación, trate de incluir alimentos ricos en fibra y bajos en grasa, pero sobre todo alimenta tu espíritu con insumos m{as sanos, eso te ayudará enormemente a mejorar. El estómago está conectado con el cerebro.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento: Agua

Profesión

Inicias una nueva etapa profesional y casi comienzas de cero, como cuando terminaste tus estudios. Es el día de afrontar el éxito profesional y no quedarse estancado, valora otras ofertas. Debes empezar a dar voces a a conocidos y familiares, para avisarles que estas en busca de otro trabajo. Pero no dejes el que tienes actualmente, hasta que te haya salido el otro.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Creciente La luna en cuarto creciente está en tu signo y el cielo está estrellado, lo cual indica que son tiempos para cazar amores, oportunidades y esperanzas. Estar en casa no es excusa, para eso tienes las redes sociales, el mejor regalo del siglo XXI, para que vayas por las rutas de la vida a través de páginas, blogs, y correos electrónicos, pero eso sí, la cacerías debe ser nocturna.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Planetas

Tu signo tiene una conjunción planetaria especial que está en relación directa con las cosas que pasan a tu alrededor. Capricornio, influye en todo lo que está pasando en el mundo este año. Veremos qué pasa pero puede haber una activación especial que debes aprovechar.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Fuerza

Vives una conjunción del sol con mercurio, así que estás lleno de fuerza y dinamismo, es posible que el resto de tus allegados no pueda seguir tu paso, tienes energía de sobra, así que aprovéchala, pero ten en cuenta que andarás en solitario porque pocos resisten tu trote.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Jú piter

Culminación

Termina el mes y sientes que también acaba una etapa de tu vida en la cual muchos han sufrido pero a ti no te fue tan mal, pues estar entre las paredes de tu casa te hace sentir la protección del pez que está en su pecera esperando la hora de la comida, pero ya es hora de que salgas a buscarla.

Efemérides

Tal día como hoy

El 29 de agosto de 1825

Se firma el Tratado de Río de Janeiro donde Portugal reconoce la independencia de Brasil

El tratado fue ratificado por el emperador de Brasil, Pedro I, el 30 de agosto de 1825 y por el rey de Portugal, Juan VI, el 15 de noviembre del mismo año.

El Reino del Brasil

es el nombre que recibe fácticamente el Estado a la llegada de la familia real portuguesa y su Corte, luego de la ocupación napoleónica de Portugal en 1808 que una vez liberado se unificarían oficialmente el 16 de diciembre de 1815 como el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve.

El príncipe de Brasil y regente del Reino de Portugal en el exilio, Juan VI, asumiría el trono luso-brasileño el 20 de marzo de 1816, por el fallecimiento de la enferma reina María I de Portugal, y aunque empezara a gobernar ya como rey formal, su coronación efectiva tuvo que esperar hasta el 6 de febrero de 1818.

La continuidad de este reino unido luso-brasileño ha sido el Imperio del Brasil y, actualmente, la República Federativa