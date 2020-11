La Frase de Hoy

Siempre tuerce los principios el que oscurece la verdad, para ocultar sus faltas en las tinieblas. benito-juarez

Por la Doctora Aurora

Mañana tendremos el último eclipse lunar del 2020

El eclipse durará 4 minutos y 20 segundos y su efecto en las relaciones y trayectorias humanas dura aproximadamente 4 meses.

Las energías manifiestan que será el momento indicado para soltar aquello que no funcione.

Es hora de soltar los vínculos amorosos, financieros, laborales e institucionales y comenzar a trabajar por nuevas maneras de comunicarnos.

Son tiempos para tejer puentes y establecer nuevos acuerdos y negociaciones.

Es un buen momento para las transacciones locales y no tanto para las globales.

Horóscopo de hoy

Aries, ( 20 marzo-19 abril) Elemento Fuego | Planeta Marte | Color Rojo | Número 10 | Piedra Rubí

Viajes

Es tiempo de planificar un viaje que será muy positivo para tu relación. Es muy difìcil que puedas encontrar mejores precios que los de ahora, cuando el turismo se està reactivando, sin embargo es mejor un sitio discreto y con poca gente, por seguridad.

Tauro 21 abril-20 mayo Elemento Tierra | Planeta Venus | Color Rosado | Número 15 | Piedra Esmeralda

Procesos

Los eclipses suelen traer cambios fuertes, pero son procesos y no se trata de nada abrupto. Necesitas comprender que estamos en tiempos revoltosos. Ha llegado la hora de actuar del modo correcto. Es posible que, mientras estabas en retrógrado, se hayan cometido muchos errores y torpezas, enfrentamientos huecos.

Géminis – Mayo 21 – Junio 20 Elemento Aire | Planeta Mercurio | Color Amarillo | Número 8 | Piedra Ágata

Energía

La energía de la luna en géminis traerá cambios en las relaciones amorosas y las situaciones financieras a nivel individual y colectivo. Tus esfuerzos se verán recompensados después del 21 de diciembre. Nuevas oportunidades en tu vida que no debes dejar. Vas trabajar ciertas cuestiones como el conocimiento, la comunicación.

Cáncer, 21 de junio-22 de julio Elemento Agua | Planeta Luna | Color Blanco | Número 8 | Piedra Ópalo

Pareja

Tienes que esforzarte para lograr un manejo de energías más correcto. Momento propicio para conectarte de nuevo con tus principios y valores ascentrales.Si estás en pareja, tu relación mejorará si mantienes la pasión en la intimidad y no pides tantas explicaciones al otro. Tiendes a sentirTe bien y eso es el motor que te impulsa tanto para avanzar en lo positivo como para superar mucho mejor lo negativo. Pon tu mejor cara y sigue adelante.Hay mayor necesidad de profundizar y ver el trasfondo de las cosas y de todo cuanto sucede en el mundo, pero también en el alma de las personas

Leo – Julio 23–Agosto 22

Enojo

Evita que la rabia de aísle de las personas a quienes amas. Tiempos que anuncian una mayor profundidad en el amor, Conoces el encanto de amar y ser amado y lo disfrutas, por eso todos te adoran.

Virgo Agosto 23-septiembre 22 Elemento Tierra | Planeta Mercurio | Color Café | Número 20 | Piedra Cuarzo rosa

Ostracismo

Cuando te enojas te refugias en tu concha emocional, como una ostra. No te cierres al contacto con otras personas, sobre todo en lo referente al amor y la comunicación. Este periodo tiende a ser de emociones difíciles. La soledad es agradable y productiva, pero el aislamiento es perjudicial, diferenciar las dos cosas es el reto. Cuídate de una vecina que te hizo creer que era su amiga pero te tiene muchísima envidia. No pelees ni discutas, sólo aléjate. No te enfrasques en discusiones inútiles, sonríe.

Libra Elemento Aire | Planeta Venus | Color Azul claro | Número 9 | Piedra Peridoto

Traslados

.En estos días tendrás que hacer un esfuerzo para concentrarte. Algunos viajes cortos relacionados con tu trabajo son aconsejables en este día. Es recomendable poner en orden tus ideas para canalizar tus energías. La dispersión mental es tu talón de Aquiles. Hoy tienes una apariencia encantadora, que puede atraer a más amigos, complétala con más belleza interior.

Activación

Si te ocultas de todo y de todos, te costará reiniciar las relaciones. Aprovecha que el sólo está en tu signo para activarte, despierta, tienes que estar en forma porque a partir del día de gracias no vas a parar, y hasta las navidades serán deliciosas para ti, pues brillas en las fiestas y todos quieren tu compañía, eso sí, ni se te ocurra soltar el tapabocas o la mascarilla.

Sagitario Noviembre 22 –Dicie mbre 21

Elemento Fuego | Planeta Júpiter | Color Morado | Número 19 | Piedra Amatista

Felicidad

Se acerca en diciembre con la Super conjunción de Júpiter y Saturno que influirá positivamente para unas felices navidades, así que ten paciencia y no te desesperes. Actívate si quieres disfrutar de las buenas vibraciones que te rodean. Comienza por el bienestar físico. Muévete, camina, nada. También activa tus conocimientos, lee, pregunta discute y además actívate en el amor.

Capricornio – Diciembre 22 – Enero 19

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Número 38 | Piedra Turmalina negro

Ama

Llevas a la superficie lo que estaba oculto y que tiene que salir. Es un buen momento. Dedica unas horas al movimiento de tu cuerpo, Vuela alto,ponte metas nuevas cada dìa, y si son difíciles te resultarán más interesantes. Y sobre todo, ama, a la vida, a la humanidad y a ti mismo.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero

Elemento Aire | Planeta Saturno | Color Agua marina | Número 29 | Piedra Lapislásulis

Genialidad

Tienes activada tu capacidad intelectual porque la luna anda en acuario. Aprovecha para leer buenos libros, y para realizar o redactar documentos, tesis, o cualquier cosa que requiera un esfuerzo intelectual, ya que tu mente brillante hoy linda con la genialidad. En tu casa creerán que andas un poco loco, son cosas de la luna que no comprenden. No es casualidad que un día como hoy nació Voltaire.

Piscis – Feb rero 19 – Marzo 20

Elemento Agua | Planeta Neptuno | Color Verde Oscuro | Número 12 | Piedra Aguamarina

Vives la vida como te parece, metido en tus propias contradicciones. Estás a costumbrado a seguir tu propia ruta, esa capacidad de adaptación te resulta muy favorable en estos tiempos, sabes activarte y renovarte.

Efemérides

Tal día como hoy

El 29 de Noviembre de 1877:

En Estados Unidos, Thomas Alva Edison presenta por primera vez el fonógrafo, un dispositivo para grabar y reproducir sonido.

El fonógrafo fue el primer dispositivo más común para grabar y reproducir sonidos desde la década de 1870 hasta la década de 1880. El fonógrafo fue inventado por Thomas Edison. En sus formas posteriores, también se llama un gramófono (como una marca registrada desde 1887, como un nombre genérico en el Reino Unido desde 1910), o, desde la década de 1940, un reproductor de discos. Las formas de onda de vibración del sonido se registran como las desviaciones físicas correspondientes de una ranura en espiral grabada o impresa en la superficie de un cilindro o disco giratorio, denominado “registro”.

Para recrear el sonido, la superficie se gira de manera similar, mientras que un lápiz de reproducción rastrea la ranura y, por lo tanto, vibra, reproduciendo muy débilmente el sonido grabado. En los primeros fonógrafos acústicos, el lápiz vibraba un diafragma que producía ondas de sonido que se acoplaban al aire libre a través de un cuerno que se quemaba, o directamente a los oídos del oyente a través de auriculares de tipo estetoscopio.