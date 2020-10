La frase de hoy

«Para ser feliz hay que entenderse, conocerse y aceptarse»

Elena Gismero

Aries | Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Movimientos

Prepárate porque te espera una jornada movida pero que puede rendirte muy bien, aprovecha para poner al día tantas cosas que tienes pendientes. Hoy podrás sacarse algo pendiente, resolver cosas, encaminar otras y en suma será una día cansador pero muy productivo. No te puedes parar cuando el mundo sigue girando.

Géminis| Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Preocupaciones

La enfermedad de una persona cercana mantiene tu cabeza ocupada, deja de sufrir por adelantado, porque nunca se sabe cuánto tiempo ocupa una situación de fallas en la salud. Hay situaciones causadas por circunstancias que no dependen de ti, aprende a convivir con ellas. Deja que todo siga su curso .

Cáncer | Fecha: Del 21de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Amistades

Te rodean personas que te quieren de verdad. De buena fe te van a dar consejos. Mantén la calma ante energías encontradas que hay en tu sitio de trabajo. Piensa con la cabeza como lo haces siempre y aguanta los impulsos de tu corazón. Prende mucho incienso de rosas para armonizar..

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto |

Astro: Sol | Elemento: Claves

Obstáculos

Posiblemente te enfrentes a situaciones adversas que amenazan con obstruir tus metas. ¡No te angusties! Escucha a tu intuición a la hora de tomar decisiones y comprobarás que no te equivocas en el momento de hacerlo. La naturaleza te ha dotado de un excelente sexto sentido pero debes utilizarlo más.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 d e septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Fluidez

Sales con victoria de una situación que parecía inamovible, Siguen simplificándose un poco algunas cosas trancadas aunque todavía debe ser muy perseverante y mantener sus objetivos claros y enfocarse en lo que desea. Pendiente, pues a partir del 23 se inicia otra etapa astral muy positiva.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Controla tus impulsos y actúa con la cabeza pues estos no son tiempos para estar en líos. Si una puerta se cierra mira a los lados, tendrás que aprender a encontrar nuevas opciones inicias una nueva manera de vivir, con mas sencillez y mas armoniosa.Buen estado anímico en general, tal vez con sus altibajos pero de todos modos se sentirá bien y eso le brinda buena energía para afrontar lo que traiga el día.Si dudas pregunta a tu corazón qué es lo que quiere.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:

Oportunidades

Se te presentan muchas posibilidades de formación, sobre todo por la vía virtual.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Controla tus impulsos y actúa con la cabeza pues estos no son tiempos para estar en líos. Si una puerta se cierra mira a los lados, tendrás que aprender a encontrar nuevas opciones inicias una nueva manera de vivir, con mas sencillez y mas armoniosa. La paz interior parece esquiva, no logras encontrar la armonía espiritual que andas buscando.

Capricornio|22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Testarudez

A veces luces como una persona obstinada, empeñada en mantener tus puntos de vista. La testarudez ahora puede convertirse en un gran obstáculo para lograr buenos acuerdos en el campo del dinero ¡No lo olvides, podrías perder buenas oportunidades! Algo inarmónico te va a molestar porque eres exigente. Baja las expectativas. Intentas salir de tu zona de confort, pero estás encerrado, repitiendo los mismos hábitos, y, negándote a dejar atrás el pasado

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Refugio

Te puedes encontrar enojada, impulsiva y hasta abrumada por todo aquello que llevas años reprimiendo. Lo mismo te va a ocurrir si eres hombre, sentirás que muchas cosas te molestan o las rechazan. Refúgiate en la soledad y analizar lo que te tiene con tantas molestias. La llegada de libra produce esas reacciones.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter |Elemento: Agua

Triunfos

Atrévete a triunfar, es cuestión de que te organices mejor. El dinero sigue creando inconvenientes, pero si tienes fe y calma, encontrarás la solución adecuada y pronto todo pasará. Estás sub pagado porque no valoras el costo económico de lo que haces. Necesitas una jornada para replantearte el tema económico. Disfruta la vida como te lo mereces y no permitas que las criticas mal intencionadas te hagan daño

El 29 de octubre de 1998

En Cabo Kennedy despega el Transbordador espacial Discovery

En una misión espacial de experimentación con siete tripulantes entre ellos el veterano astronauta John Glenn y el astronauta español Pedro Duque.