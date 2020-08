El pensamiento de hoy:

Puedes ser poderosa y hermosa al mismo tiempo.

(Serena Willliams)

Por la Doctora Aurora

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Pasión

Una persona de tu entorno despierta en ti emociones que te asombran, se te oprime el pecho y te sientas a pensar qué te está ocurriendo, en vez de tapar esos fuertes sentimientos será mejor que los admitas y analices lo que ocurre en tu corazón. Cupido nunca descansa

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro

Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Escándalos

Ocurre una situación en tu entorno que llama la atención de los medios de comunicación social. Trata de actuar con la verdad por delante. tendrás que tener cuidado porque algunas decisiones que tomen le pueden desatar algunos escándalos. Así que es importante que analices lo que dice y a quien le va a tener confianza porque es posible que se acerquen personas negativas.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Negocios

No cantes victoria antes de tiempo . Podrías arriesgarte con empresas poco meditadas o asumir gastos excesivos mientras el mundo intenta superar tiempos de recesión, deja que un poco de prudencia entre en tu vida, tu visión futurista te avisa que tienes que moverte, pero intenta andar con pies de plomo. Deja el apuro que no son tiempos para andar adivinando

Cáncer | Fecha: Del 2 Tierra2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Luchar

Te espera un día en el que tendrás que trabajar de un modo intenso y lucharás por tus principios. Exigirás el respeto a la Ley pero al mismo tiempo el respeto de los derechos humanos. Pasarás un buen rato en unión de familiares y amigos con quienes tendrás interesantes intercambios de ideas.

Leo

Positivo

No te preocupes, no se trata del resultado dl test del covid-19, sino de que inicias una etapa en modo positivo porque estamos en el mes de tu signo y todo el mundo te va a desear felicidades, yal ser el centro del mundo tu ego se inflará y te vas a sentir el mejor de los mortales, disfrútalo, te lo has ganado con tu arrollante personalidad.

.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Oportunidad

Te ofrecen un trabajo que es interesante, lo malo s qu otros involucrados temen que los desplaces. Por la mejor cara d imbécil para que se queden tranquilos y comienza a trabajar. Cuando aparezcan los resultados te van a valorar m{as y tus logros serán reconocidos. No temas al entorno, sólo avanza

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Creer

En tiempos empantanados te aferras a tus creencias mas íntima y eso te da seguridad, todos creemos en algo, muchos en Dios, otros en sus valores. Esas creencias te ubican en un mundo movedizo y consolidan tu yo interior. No se trata de ser rígido sino de ser consistente. Por atención a lo que sueñas en estos días sobre todo si tienes sueños eróticos o angustiosos. Pero ponle más atención a lo que sueñas cuando estás despierto, porque esos son tus anhelos y debes dejar de posponerlos.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:



Tristeza

Sufrirás un fuerte ataque de tristeza debido a que no sabes cómo están unos amigos y parientes que viven lejos de ti. Sientes que tal vez te están mintiendo y están pasando hambre y necesidades. Si tanto te preocupa la situación busca la manera de comunicarte y trata de enviar una ayuda económica mediante alguna remesa o pago de alimentos. Verás cómo desaparecen las lágrimas cuando te ocupas en vez de preocuparte.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Agotamiento

La incertidumbre afecta tu estado físico. Te sientes cansado. Un examen de sangre te permitirá saber si estás débil o con anemia, o simplemente no tienes el descanso necesario. Medita sobre tus horarios y actividades. Combina el trabajo físico con el mental. Compra un frasco de suplementos vitamínicos. Te sentirás mejor.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Disciplina

El mejor aliado para lograr tus metas es la disciplina que siempre te acompaña. Falta mucha gente responsable como tú en la tierra. Respira el aire ,disfruta el sol y la luna y las estrellas que tanto adoras, en compañía de las personas a quienes amas. Y sigue tu camino porque con tu formación llegarás a la meta.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Prudencia

No digas o publiques a los cuatro vientos lo que vas a hacer. Vive de acciones y no de palabras. Sal de la cárcel que tú mismo te has fabricado ya que la puerta está abierta esperando que la empujes y empieces a vivir. Desarrolla tus sentidos y manifiesta tu sensibilidad.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Realidad

Descubrirás una mentira, un engaño que te causará gran consternación pero que al final será para tu bien. Ahora sabrás exactamente qué es lo más que te conviene. Habla, comunícate, muévete, actúa, exige y lograrás realizar lo imposible. Pasa la página, no te ensartes en peleas inútiles

Efemérides

Tal día como hoy:

El 3 de agosto de 1988:

El joven piloto Mathias Rust, condenado por aterrizar con una avioneta en la Plaza Roja de Moscú, es liberado y expulsado de la Unión Soviética.

Unos días después del aterrizaje, Mijaíl Gorbachov aprovecha este inesperado suceso para sustituir al ministro de Defensa Serguéi Sokolov y al Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa Aérea Alexander Koldunov, destacado piloto de combate durante la Segunda Guerra Mundial (ambos contrarios a la glásnost y la perestroika), por hombres afines a su política. Más de 2000 oficiales (la mayoría también opuestos a los movimientos reformistas de Gorbachov) perdieron sus puestos. Este movimiento fue clave en la victoria sobre los anteriormente fieros militares, conservadores y antirreformistas.

El juicio a Rust comenzó en Moscú el 2 de septiembre de 1987. Es condenado a cuatro años de trabajos forzados por delitos leves de gamberrismo, violación de las leyes de aviación civil y de las fronteras soviéticas. Tras permanecer en prisión 432 días en la cárcel moscovita de Lefortovo, es puesto en libertad condicional. Vuelve a Alemania occidental el 3 de agosto de 1988 después de que el Secretario de Estado Andréi Gromyko, actuando como presidente del Soviet Supremo de la URSS, firmase el documento que permitió a Rust recuperar la libertad.

A su regreso a Alemania, Rust comienza su servicio comunitario obligatorio en un hospital; pero tras apuñalar a una compañera de trabajo, es sentenciado a 30 meses de prisión, de los que cumple 15 meses.1​

Vuelve a Rusia, donde trabaja como vendedor de zapatos y posteriormente pasa dos años viajando alrededor del mundo. Conoce a una mujer con la que contrajo matrimonio (Athena) en Trinidad, y vivían juntos en Berlín, donde él trabajaba para una compañía financiera.

En abril de 1994 Rust volvió a Rusia para visitar puntos de interés, tales como el puente en el que aterrizó en 1987.

En el año 2007, a los 39 años, Rust se divorcia de su segunda esposa, una mujer de la India.

Actualmente el avión utilizado por Rust en su famoso vuelo, un Reims-Cessna F172P Skyhawk II con registro D-ECJB y c/n F17202087, se encuentra en el Deutsches Technikmuseum de Berlín.