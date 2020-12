El pensamiento de hoy:

El dinero no da la felicidad, ciertamente; pero tampoco es un serio obstáculo.

Josep Pla

Por la Doctora Aurora

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Fuerza

Debes vivir en condiciones que te permitan fortalezas, Alimenta tu paz interior y con eso te sentirás fuerte. Cuando tenemos apetito sexual entran en juego nuestras ganas de satisfacer el deseo. Las cosas buenas te van a llegar de donde menos te imaginas y de modo inesperado. Pasa estos días amando más, pues te dará momentos muy agradables.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro

Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Mascota

Pasas un mal rato por algo relacionado con una mascota. Sabes que no basta con querer a los animales, es necesario cuidarlos y atenderlos. Sin que te lo propongas vas a terminar vinculado con organizaciones de defensa de los derechos de los animales, recuerda que los humanos también lo son.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Proyecto

Triunfarás con un proyecto social que piensas emprender. Usa tu talento y lo lograrás. Sigue complicado el mundo económico y reina la desconfianza, toma previsiones. Vigila gastos básicos, el panorama mundial sigue siendo complicado eso requiere que te arriesgues y busque nuevas oportunidades de desarrollo.

Cáncer | Fecha: Del 22 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Aléjate

aprovecha e inicia una nueva etapa de tu vida la cual sin duda será muy productiva pese a que el año de la rata no te favorece. Un romance te traerá felicidad y te va a recordar otros tiempos que lucían lejanos. Los lazos de la sangre siempre triunfan asì que es mejor que los nutras de amor en vez de jugar con los resentimientos.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Claves

Mujer

Una persona del sexo femenino está esperando por ti y será mucho más feliz si le dedicas atención durante este mes, piensa en quién puede ser y proponte acompañarla y cuidarla. Prefieres escuchar, pero cuando hablas sueles ser contundente. Vigila tu salud y sobre todo evita los excesos.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Reciprocidad

Como trates a otros te van a tratar. Toma las cosas con calma si recibes una llamada que no esperabas. A tu lado cualquiera siente que esos momentos mágicos son para toda la vida. Algún objeto material que estaba escondido y tiene valor te vas a encontrar.habilidad para la política, las finanzas y el trabajo en general.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Independencia

Buscas y necesitas independencia, en el amor quieres sentirse libre, por lo que no soportas que te asfixien ni le coaccionen con chantajes. Decides que vas a saborear la vida y te irá mejor. Tal vez porque el sol está rondando por tu signo, sientes que te aumentan las energías, pero en las noches andas decaído, así que mejor te metes en la cama tempranito. Imagina lo que deseas con todo tu ser y se te dará.Pega una foto de tu sueño y míralo cada día. Necesitas consolidar una visión de futuro pues ahora todo luce borroso para ti y para la humanidad, pero quienes tienen claros sus sueños conocerán mejor la ruta. No podemos permitir que nadie nos lastime.

Escorpio | Fecha: 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:



23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Traición

Descubres que personas en tu entorno estaban hablando mal de ti y eso te duele porque lo consideras una traición. Ten cuidado porque una persona cercana está pasando un mal momento y no te dice la verdad de lo que está ocurriendo para que no te enojes. Trata de evitar conflictos o discusiones que no sean de tu exclusiva incumbencia porque puedes tener un disgusto. Corta los pensamientos negativos, estás por encima de ellos porque eres de naturaleza fuerte y sólida.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Molestias

En vez de hacer alardes de sinceridad es mejor que actúes con diplomacia para que logres más apoyo. Con inteligencia y buen juicio maneja tus situaciones adversas. Tu energía vital anda por encima de las supersticiones. Debes estar alerta cuando las aguas torrenciales se desbordan.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Ascensos

Te ofrecen opciones que significan mejoras en tu vida, además retomas estudios formales o complementarios y una persona te dice cuánto te ama. El próximo año vienen grandes cambios y te mereces lo que va a llegar, después de grandes esfuerzos que has realizado por ti y por quienes te rodean. Aprovecha los beneficios de los astros para salir adelante con tus proyectos.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Meditación

Es buen momento para decidir cuál hábito positivo podrías incorporar a tu vida. Eres un persona práctica y concreta pero son tiempos de replantearse el sentido de la vida, poco a poco y paso a paso. Saldrás en defensa de una persona a quien aprecias.Dedica un rato a pensar cómo quisieras estar dentro de cinco años, hallarás la meta, pero debes meditar.

Tal día como hoy:

El 3 de diciembre

DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales, con el objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos para aspectos clave relativos a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el desarrollo.

Bajo el lema “Empoderar a las personas con discapacidad y garantizar su integración e igualdad”, cada 3 de diciembre se celebra este día, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida.

A pesar de que la discapacidad es una condición que afecta a las personas, y que puede ser una deficiencia física o mental, estas personas merecen llevar una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad.