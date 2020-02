Horóscopo de hoy, 3 de febrero - Miami Diario

Pensamiento de Hoy

Nada es mas importante que la tranquilidad interior

Antonio José de Sucre

Por la Doctora Aurora

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Temores

Necesitas fortaleza ayuda para asumir con éxito los cambios que se avecinan. Si tienes miedo al futuro no vas a lograr cambiar tu presente, que es el que debes de vivir con mayor intensidad. Deja que la vida te vaya llevando por algún camino que ahora te parece extraño. Dentro de poco entenderás el porqué de lo que te ha sucedido.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Libérate

Temes un contagio del virus chino, por la tanto no quieres asistir a un importante evento social en tu trabajo Quizá por timidez o porque la realidad te agobia, no quieres estar en medio de un acto con mucha gente o participar de un trabajo en común para los próximos días que tiene que ver con lo festivo. Eso es un error y debes darte cuenta de lo que te está perdiendo, pero al mism tiempo no asisitir podría salvarte la vida.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Cáncer | Fecha: Del 2 Tierra2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Huye

Aléjate de una persona tóxica que ya ha intentado depender de ti en muchos sentidos. Es muy importante que recuperes tu libertad y para ello busca toda la ayuda posible que te sea necesaria. No te avergüences de tener que hacerlo, porque lo necesitas. La gente malvada no mide las consecuencias de sus actos.

.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Disgusto Es muy probable que pases un gran disgusto en tu trabajo esta semana pues los cabios afectarán tu estabilidad. Una posible discusión en el trabajo, te puede poner de muy mal humor. No debes ceder ante la ira ni ante las provocaciones de alguien negativo que está empeñado en hacerte saltar. No lo consientas. Ya estás advertido, te toca actuar con mucha prudencia.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Comunicación

Tendrás un acercamiento con una persona a quien quieres y respetas pero se alejp de ti por un malentendido. Encuentras un momento perfecto hoy para hablar con una persona que está pasando un momento laboral malo o incluso ha perdido un trabajo. Escucharás sus problemas y eso será una ayuda muy grande para él o ella. Harás todo lo que puedas para ayudarla.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire



Precaución

Tienes planes muy positivos en esta etapa. Tu imaginación estará hoy a pleno rendimiento, pero con tu talante más ordenado, lo que va a ser muy beneficioso para un proyecto que quieres arrancar ahora que comienza el año. Buscas apoyos y poco a poco los vas a encontrar. Ojo con los préstamos, intenta financiar tu proyecto sin endeudarte.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento: Agua

Ambición

Una cosa es que quieras progresar y otra distinta e que la ambición te haga cometer errores. Se ve que solo tu ambición le mueve a hacer las cosas. Eso suscitará comentarios, pero debes alejarte de ellos. Cuídate de los chismes del trajo porque realmente ya no es algo que te importe mucho. Has tomado una decisión muy acertada al querer superarte, pero anda por la ruta decente.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Farsantes

Cuidado con personas cercanas que te muestran una doble cara porson hipócritas. Hay alguien cerca de ti que es un impostor o impostora. No es quien aparenta ser porque su exterior y sus maneras muy hábiles de relacionarse no son verdaderas ni sinceras. Busca su propio beneficio. Debes estar muy atento a sus movimientos.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Adicción

Haces un esfuerzo por no andar pegado al teléfono celular en todas partes, sabes que eso te aísla y es de muy mala educación. Ese pequeño esfuerzo que haces renunciando a hacer algo que te gusta puramente lúdico o quedándote delante del ordenador, te será recompensado muy pronto. Te espera una recompensa importante. Tus pasos avanzan por buen camino.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Compromisos

Estarás muy ocupado con un trabajo intenso derivado de las circunstancias sociales o políticas. Son tiempos en los que la indiferencia no tiene cbida, Debes hacer un compromiso aun cuano sabes que es difícil. Es bueno que veans cómo sacar el mejor partido a tu labor , pero sin estresarse. Toca aprender a gestionar el tiempo y el rendimiento.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Justicia

No toleras las injusticias y por eso saldrás en defensa de una persona a quien aprecias. Trata de evitar conflictos o discusiones que no sean de tu exclusiva incumbencia porque puedes tener un disgusto. Es mejor que elabores una estrategia con calma. Y sobre todo no amenaces a nadie, actúa con la Ley por delante.

EFEMÉRIDES

Tal día como hoy

El 3 de febrero de 1795

Antonio José de Sucre nació en Cumaná

Hijo de una familia acomodada de tradición militar, su padre fue un coronel del Ejército realista. Sucre, fue un genial estratega que le dio Independencia a Ecuador, en Pichincha, en cuatro horas de valor inigualado el 24 de mayo de 1822; y a Perú, en Ayacucho -Rincón de los Muertos, en lenguaje indígena-, en tres horas de gloria el 9 de diciembre de 1824, respectivamente. El glorioso cumanés supo comandar con brillo y valor, tropas de venezolanos, argentinos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos y chilenos.

A los 22 años era general de brigada, a los 24 General de división y a los 29 Gran Mariscal.

Los suyos fueron 20 años de intensa vida patriótica y de dominio de los clásicos militares greco-latinos, Federico II de Prusia, Napoleón y Rousseau, el ideólogo. Participó en 37 encuentros de guerra, 12 batallas, 18 combates y 7 sitios, 22 en Venezuela, 6 en Ecuador, 5 en Colombia y 4 en Perú.

El 6 de agosto de 1825, creó Bolivia y en agosto de 1828 renunció a su Presidencia vitalicia. Los 28 mil pesos que le donó el Congreso de Bolivia, los repartió entre los pobres, los huérfanos y las viudas de la victoria de Ayacucho.

En los tres años y cuatro meses en la Presidencia de Bolivia, Sucre dejó en la tierra predilecta del Libertador, el glorioso testimonio de un gobernante brillante e innovador.

Después de que Sucre acudiera en ayuda de la Gran Colombia, invadida por el peruano nacido en Cuenca, Ecuador, José de la Mar, a quien derrotara en la Batalla del Portete de Tarqui y tras la firma del tratado de Piura, marchó a Bogotá en un momento en que la Gran Colombia se encontraba ya en proceso de desintegración, fundamentalmente por movimientos separatistas como el de la Cosiata impulsado por Paez y la oligarquía de Venezuela.

En la reforma constitucional de 1830 en la Gran Colombia, sus enemigos logran poner la norma que para ser presidente o vicepresidente se debían tener 40 años (Sucre tenía 35). Y también, es muy probable que esto haya sido la causa de su asesinato. Con Sucre vivo, continuaría la visión política de Bolívar y la unidad de la Gran Colombia. Simón Bolívar, el cual describió la grandeza de Sucre con una biografía en la cual quedan plasmadas citas como ésta:

“El General Sucre es el Padre de Ayacucho: es el redentor de los hijos del Sol; es el que ha roto las cadenas con que envolvió Pizarro el imperio de los Incas. La posteridad representará a Sucre con un pie en el Pichincha y el otro en el Potosí, llevando en sus manos la cuna de Manco-Capac y contemplando las cadenas del Perú rotas por su espada”.

El 4 de junio de 1830, día viernes, muy temprano por la mañana, Antonio José de Sucre toma el camino de su cita final. En el sendero estrecho a Cabuyal, en las montañas de Berruecos, cuatro asesinos contactados por José María Obando lo esperaban. Ellos eran: Apolinar Morillo, venezolano, Andrés Rodríguez y Juan Cruz, peruanos, y Juan Gregorio Rodríguez, de Tolima, Colombia. Cuando pasa la comitiva, una voz grita: «¡General Sucre!». El joven General voltea y en el acto suenan los disparos. Sólo pudo oírsele decir: «¡Ay balazo!». Y cayó muerto el novel General cumanés, víctima de las intrigas y las ambiciones de las más rancias oligarquías del continente.

Al conocer la noticia, Bolívar, lleno de dolor, exclama: «Se ha derramado, Dios excelso, la sangre del inocente Abel… “La bala que mató a Sucre mató a Colombia y acabó con mi vida”.

Agregó el Libertador: “Como soldado fuiste la victoria, como magistrado la justicia, como vencedor la clemencia y como amigo la lealtad”, para inmortalizar su nombre y honrar su memoria en la posteridad.

Fue una macabra conspiración política de gran audacia y magnitud, todavía en vida de Bolívar, a quien asumían ya sin poder ni salud para vengar su muerte. Con el asesinato de Sucre, lograron sus detractores lo que no pudieron materializar ni culminar con éxito 20 meses antes, en el atentado contra Bolívar en Bogotá, en la fría noche del 25 de septiembre de 1828.