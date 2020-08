La Frase de Hoy

Si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños.

(Marilyn Monroe)

Por la Doctora Aurora

Horóscopo de hoy

Sorpresa

Estás a punto de recibir una pequeña herencia familiar, o una suma de dinero que no estaba en tus planes. Adminístrala bien y gestiona bien esta oportunidad que te da la vida de vivir con una estabilidad economica, que hasta ayer era imposible imaginarse. Eres una buena persona que olvida sus necesidades para que los demás se sientan bien.

Tauro, 21 de abril-20 de mayo

Pandemia

Desde que comenzó esta pandemia que al parecer seguirá por un buen tiempo has podido hacer muchas cosas que tenías pendiente. Disfruta el cielo, siente el sol, mira las flores, vive. Dale una vuelta a tus virtudes ignoradas, sobre todo en estas circunstancias que sufres o disfrutas, pero que pueden transformarse.

Géminis – Mayo 21 – Junio 20

Trabajo

Lo mejor que te puede pasar es que ames tu trabajo porque no se te limitarás a cumplir con tu obligación sino que seguirás investigando incansablemente para desarrollarlo más cada día. Pero es muy posible que tengas que soportar un trabajo desagradable por un tiempo. Tendrás que tomas decisiones importantes.

Cáncer, 21 de junio-22 de julio

Protección

Tomarás medidas para proteger a tu familia a tus bienes. El que no cuida lo que tiene a pedir se queda. Comunícate. Buenas noticias. Llegan oportunidades a tu vida porque comenzarás a recoger lo sembrado. Viajas, el fin de semana, a un sitio de playas para drenar estrés.

Leo– Julio 23–Agosto 22

Tendrás una fiesta sin mucha gente pero rodeado de amor y recibirás muchos mensajes de felicitaciones en las redes sociales. Te esperan momentos de trabajo duro. Intenta ser comprensivo con los demás recuerda que no eres el centro del mundo y si tu estás sufriendo es posible que quienes te rodean también se sientan mal.

Virgo Agosto 23-septiembre 22

Festejos

Sabrás valorar y apreciar lo bueno y lo malo que te ha sucedido como grandes y valiosas lecciones que te da la vida. Serás de nuevo el centro del Universo, el sol te va a guiar y vas a estar muy contento con buenos y nuevos planes. Sentirás que vuelven los mejores tiempos y te pondrás tus mejores galas para disfrutar.

Libra – Septiembre 23 – Octubre 22

Logros

No queda otra, no te centres en las cosas del amor, por ahora ocúpate de cosas concretas, esas que se pueden pesar y medir, así tendrás un balance real de lo que hacer, y no pajaritos en el alma. Tiempos muy positivos. Aquello que tanto deseas se te cumplirá. Todos tiene su tiempo y supiste esperar. Los que te quieren con el alma están contigo bien sea presentes o mentalmente.

Se están cerrando ciclos pero comienzan nuevas etapas, tienes que comunicarte con tu entorno para que puedas trabajar en equipo. Expande tu amor para encontrar tu tranquilidad. Decir no, cuando no quieres algo es una forma de auto respeto. Cultiva los hábitos que deseas ver florecer y fructificar en tu vida

Sagitario Noviembre 22 –Dicie mbre 21

Alas

La libertad toca las puertas de tu corazón. Se están desplegando las alas d tu independencia, quieres llegar al cielo y transitar por las nubes, pero tu lado equino te mantiene los pies en la tierra y eso es bueno, porque volar sin pe puedes volar sin perder las perspectivas cotidianas tan cambiantes cada día.

Capricornio – Diciembre 22 – Enero 19

Paseo

Un viaje cercano eso te ayudaría a evitar el profundo cansancio que estás padeciendo, dale paso a un poquito de flojera, date un permiso para la tranquilidad. Y la tristeza se irá. La fortaleza que mostrabas al comienzo de la pandemia parece llegar a tu fin porque has trabajado mucho y no has visto los frutos de tu esfuerzo.

Acuario- Enero 20 – Febrero

Intuición

No las deseas, pero las cosas que te enojan se presentan solas. Estos días son buenos para que te fortalezcas por dentro y por fuera, trata de hacer ejercicios. Enfrentarás retos, nada pasa por casualidad. Muchos planifican mudanza o están pendientes de arreglar su hogar. Están los caminos abiertos para solicitar préstamos bancarios, es una estupenda oportunidad. Sigue tu sexto sentido, un sueño te revelará algo.

Piscis – Feb rero 19 – Marzo 20

Comunicación

Tendrás que usar tus dones conectores para evitar conflictos innecesarios. Intenta resolver tus conflictos sin incorporar personas externas, hablando se entiende la gente, y si vas a contratar abogados revisa tu expediente para que quedes en manos de gente decente, que te ayude en vez de complicarte la vida. En estos procesos de transición tú puedes ayudar mucho.

Tal día como hoy:

30 de agosto:

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. Es motivo de especial preocupación:

el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada;

el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones;

y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.

Debe prestarse también especial atención a los grupos de personas especialmente vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad.

Cientos de miles de personas han desaparecido durante conflictos o períodos de represión en al menos 85 países de todo el mundo.