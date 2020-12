El Pensamiento de Hoy

No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista

Refrán popular

Por La Doctora Aurora

Se acaba el año del coronavirus

Sin duda este año quedará marcado en la historia de la humanidad, y deja muchas enseñanzas, pero la más importante es que los humanos somos capaces de vencer a la adversidad y superarla. NOs encerramos, nos cuidamos, sufrimos y sentimos miedo pero eso nos hizo mejores personas, ahora cuando estamos al final del 2020 sólo nos ueda esperar al año venidero con los deseos de sueración, paz y amor que siempre fluyen en estos días.

Horóscopo de Hoy

Aries Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Compañía

No dejes de soñar y tampoco te paralices, es probable que vas a trabajar de un modo diferente, acepta los cambios con optimismo. Cuida lo que dices.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Caminos

Tienes que renovarte porque sufres de un bajón erótico y de fastidia hacer el amor. Cuidado, por allí comienza el distanciamiento.

Cáncer | Fecha: Del 2 mayo al 2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Oportunidades

La promiscuidad sexual es peligrosa siempre, pero en estos días es peor. En caso de que trabajes durante esta jornada, tendrás oportunidad de defender tus propuestas, de modo que te aporten beneficios económicos. No te enganches con personas que tienen malas vibraciones.Vas a celebrar por un negocio o por una oportunidad laboral que se te va a presentar en el día de hoy, te ofrecen algo en una situación vinculada a la comida.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: fuego

Promesas

Esperas compartir con algunas personas pero el regreso del covid 19 truncó tus planes. Mejor pequeñas reuniones que no pasen de cuatro personas,es más seguro. Si de verdad quieres divertirte escoge bien con quienes deseas estar, Tendrás que tener paciencia y ser muy tolerante. Necesitas emprender cosas nuevas que te mantengan ocupado y que amplíen tu perspectiva de vida.Tendrás que cumplir lo que prometes, por eso es mejor no hacer promesas de amor.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Ruta

Cambia los muebles de tu casa para mover la energía. Cada vez te acercas más a lo que quieres, sigue luchando. Termina un ciclo y comienza otro. Te sentirás un poco presionado por tantos compromisos y responsabilidades que debes enfrentar, pero tienes todo lo necesario para salir con éxito, ¡adelante!Es importante valorar lo que nos rodea: la gente, la familia, las amistades, las oportunidades.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Negocios

Buenas noticias, has trabajado mucho y verás el resultado. Las dudas te ponen entre la espada y la pared. No te apresures, pero tampoco te quedes toda la vida pensando.En el 2021 tendrás que decidir con frecuencia porque es un año de transición y se necesita que trabajes muy duro, muchas horas, para poder salir adelante. Toma decisiones.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento: Agua

Afecto

Desde el sol de la mañana hasta el plato de comida que llevas a la mesa, todos son dones o advertencias, no vivas como si no vivieras. Tienes fuerza y energía para cam iar las circunstancias a tu favor, pero trabajando todos los días en función de ello, sin predisposición. Buena energía. Te sientes con más madurez y estabilidad emocional.Debes tratar de ser constante, hay días en los que entregas mucho a tu trabajo. Las cosas están marchando lento pero seguro, todo llegará en su momento.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Crecimiento Buen momento para iniciar o crecer una relación amorosa, un proyecto creativo, planear un embarazo o mejorar la relación que tienes con tus hijos. Tendrás un encuentro sorprendente con alguien que te causará mucha alegría. Puedes pasar momentos muy agradables Trata de apreciar todo lo que la vida te está deparando. Cuanto más ocupados estamos, más agudamente sentimos que vivimos, más conscientes somos de la vida.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Felicidades

Tremendo cambio comienza para ti. Escucha música, vístete de colores cítricos, dale alegría a tu vida. Lleva las cosas con calma, recuerda que todo comienzo es duro. Si te concentras, lograrás la posición que anhelas. El poder de la mente es sorprendente úsalo para dar un giro a la mediocridad del año que termina. El sol entra en tu signo. Puedes hacer todos los planes que quieras y se te van a cumplir, porque nuevos tiempos se inician y necesitan mucho esfuerzo y perseverancia.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Espiritualidad

Inicias una nueva vida espiritual pues sientes que la necesitas. Intenta sanar algunas heridas familiares en especial con hermanos o primos de tu misma época. Se abren nuevas rutas en tu vida , las cuales se van a consolidar en el 2021. Estás gozando de una nueva protección astral y te sientes con ánimos para encontrar las rutas que te conduzcan al progreso y a la felicidad.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter

Familia

Mes maravilloso para viajar con la pareja. Terminas el año con ganas de más. Verás cómo el año 2021 será diferente y mucho mejor, pero no tomes la vida tan en serio, el destino es capaz de cambiar las cartas de la vida. Revisa tu mundo interior y conéctate con tu corazón y con tu fuego interno porque en este momento tu vida debe girar en torno a tu familia, ya que lo relacionado con el trabajo luce estancado, pero no te preocupes, eso es pasajero y no le pasa sólo a ti.

Efemérides

Tal día como hoy:

30 de diciembre de 1853

México vende a Estados Unidos 78.000 kilómetros cuadrados en el sur de Arizona y de Nuevo México por diez millones de dólares

La Venta de La Mesilla (conocida como Gadsden Purchase en Estados Unidos) se refiere a un acuerdo en donde la región de 76 845 km² conocida como La Mesilla vendió el territorio de la República a los Estados Unidos en 1854 distribuida entre el actual sur de Arizona y el suroeste de Nuevo México, fue comprada a México por los Estados Unidos en un tratado firmado entre el presidente estadounidense Franklin Pierce que lo firmó el 24 de junio de 1853 y el gobernante mexicano Antonio López de Santa Anna que lo firmó el 30 de diciembre de 1853

La compra incluyó las tierras al sur del río Gila y al oeste del río Bravo y fue hecha con el propósito de la construcción de un ferrocarril transcontinental a lo largo de la ruta del sur de los Estados Unidos. Solucionó también los problemas fronterizos pendientes después del Tratado de Guadalupe-Hidalgo que puso fin a la guerra mexicano-estadounidense.

Las empresas sureñas estadounidenses pensaron que un ferrocarril que uniera al Sur con la costa del Pacífico ampliaría las oportunidades de comercio, pero la topografía de la zona sur de la Cesión Mexicana era demasiado montañosa para permitir una ruta directa. Los sureños vieron que, para evitar las montañas, una ruta con un término al sureste necesitaría pasar por el sur, en lo que entonces era territorio mexicano.

El presidente estadounidense Franklin Pierce, fuertemente influenciado por el secretario de Guerra Jefferson Davis, vio una oportunidad para adquirir terrenos para el ferrocarril, así como la adquisición de otros importantes territorios del norte de México entre los que figuraban los estados de Sonora, Chihuahua y la península de Baja California, pero en México se opusieron a la venta de todo ese territorio. En los Estados Unidos, el debate sobre el tratado involucró el conflicto sobre la esclavitud, poniendo fin a los avances en la planificación o construcción de un ferrocarril transcontinental antes de la guerra civil estadounidense.