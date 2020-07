El Pensamiento de Hoy

Por la Doctora Aurora

Aries 20 marzo. 21 abril

Dentro

Tendrás sueños muy intensos y un poco angustiosos, trata de interpretar lo que ellos reflejan, son tiempos de incertidumbre y pueden estarse reflejando en tu yo interior. Aumenta la actividad física e intenta relacionarte con tu familia aun cuando sea por internet o por teléfono´, evita el aislamiento porque la soledad también trae consecuencias negativas cuando es impuesta. Cultiva tu mundo interior. Ingresos

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Comunicación

Comunícate, a ti no te cuesta mucho y sabes que la gente te quiere, saca esa libreta o lista de teléfonos e inicia una jornada de reencuentros que te van a dar muchísimas satisfacciones, te sacará de la soledad que te atormenta. Por fin comienzas una etapa distinta. Llegaron los cambios en tu vida. Vienes situaciones inesperadas, positivas pero requieren de tu mejor disposición. Recuerda que nadie se baña dos veces en el mismo río, porque el agua corre y las plantas cambian. Mantén la mente abierta.

Géminis (Mayo 21 – Junio 20)

Exigencias

.La vida tiene momentos hermosos pero es exigente. Hay que acostarse temprano, o tarde, trabajar, esforzarse, en fin, hay que sacrificarse para triunfar. Te sorprenderá la llegada del sol pues se agudizan tus deseos eróticos, te provoca hacerlo hasta en el escritorio de la oficina, pero ten cuidado, a algunas personas todavía le asustan esas cosas, A veces no se puede ser tan audaz.

Cáncer, 21 de julio a 21 de agosto

STOP

Debes entender que hay que vivir con austeridad, y poner disciplina en la casa no es fácil. Muchos no se han dado cuenta todavía de que nos esperan tiempos de mucha pobreza y va a falta cosas esenciales, es mejor que les sentido de adonde enseñes que hay que ahorra y adaptarse a los nuevos tiempos. “Detente y disfruta de la vida. No sólo te pierdes el paisaje por ir tan rápido, también estás perdiendo el vas y por qué.”

Estabilidad

Puedes tener dificultades para estabilizarse en una profesión. A partir de mañana tendrás una suerte asombrosa, y al siguiente parecerás destinados a la desdicha. Es probable que gocen durante años de un gran éxito profesional, pero como te ocurre ahora, de repente sientes que todo se desmorona- Trabaja en recuperar la confianza en ti mismo que es una de tus mejores cualidades.

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

Tránsito

Hoy será un día que parece un sube y baja emocional, a ratos te sentirás optimista y luego vas a caer en un cuadro depresivo, eso es normal por la incertidumbre que genera la pandemia, pero en tu caso si es grave, puedes llegar a sentirte bipolar en altibajo espiritual, trata de llenar tu vida con actividades manuales para que te distraigas.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Ajustes

Necesitar descansar con urgencia, si el entorno no te deja, inventa que tienes una fuerte gripe , pero pasa el día acostado y deja que te mimen, el cuerpo te lo está exigiendo. Tendrás que replantear tu manera de comer porque incide en tu salud. Vigila las cantidades que ingieres en estos días, cuando hay tantos platos exquisitos y no puedes contenerte. Te embarga una sensación de angustia y te sientes atormentado. Revisa tu estilo de vida y haz los ajustes que sean precisos

SAGITARIO, Noviembre 22 – Diciembre 21

Compromisos

Por fin aceptas que tienes que ocuparte de tu relación de pareja y ya formalizas; tu signo es muy difícil de asumir un total compromiso, pero en este mes se dará la conexión. Tu punto débil será el intestino y úlceras. Come de un modo más sano y olvídate de gaseosas y bebidas alcohólicas por hoy

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Infancia

La familia da el equilibrio para tener una buena vida. Recuerda que los niños captan todo lo que ocurre a tu alrededor, disfrutarás un buen rato con algún chiquillo. Te incorporas a actividades que tienen por objeto apoyar a la infancia y a la adolescencia, pues constituyen un sector muy frágil en estos tiempos. Pasarás un rato muy agradable en compañía de hijos o sobrinos.

Enero 20 – Febrero 18 Acuario Enero 20 – Febrero 18

Esfuerzo

Tu buen humor se convierte en aliado frente a los problemas en el trabajo, sabes que todo pasa y no te enfrascas en discusiones inútiles, Sigue por esa ruta de enfocarte en lo positivo de la vida, y dentro de un año verás que todo lo malo no es más que un feo recuerdo gracias a tus esfuerzos y tu alegría de vivir.

Piscis, 21 febrero 22 de marzo

Los nuevos tiempos son confusos porque obedecen a ritmos que no le resultan fáciles de seguir.

Efemérides

El 30 de julio de 1930

La selección uruguaya se consagra como el primer campeón mundial de fútbol en la Copa Mundial de Fútbol de 1930 al vencer en la final a su par argentino por 4 goles contra 2.

La final se disputó en el Estadio Centenario el 30 de julio. Las puertas del estadio se abrieron a las 8:00 h, seis horas antes del inicio del partido, y ya al mediodía estaba lleno.31​ La asistencia oficial registró 93 000 espectadores.48​ Debido a la tensión por la rivalidad existente, el colegiado belga John Langenus exigió precauciones policiales excepcionales. Se estima que entre 10 000 y 15 000 argentinos hicieron el viaje hasta Montevideo para presenciar la final.49​ Cada equipo quería jugar con su propio balón por lo que el árbitro lo resolvió lanzando una moneda al aire. La final se jugó con el balón argentino,4​ pero también hay fuentes que aseguran que la primera mitad se jugó con la pelota argentina y la segunda con la uruguaya.

El árbitro fue el belga John Langenus, que aceptó pocas horas antes el encargo y con la condición de disponer de un barco en el puerto una hora antes del anuncio final, en caso de problemas de seguridad.51​52​ Uruguay hizo un cambio en su alineación con respecto a la de las semifinales y Castro sustituyó a Anselmo, que estaba enfermo. El partido acabó 4:2 a favor de Uruguay (que iba perdiendo 1:2 al acabar el primer tiempo) y se adjudicaron el título de campeones del mundo. El día posterior a la final fue declarado fiesta nacional en Uruguay.48​ En Buenos Aires, por otro lado, la policía tuvo que disparar a una muchedumbre furiosa que intentaba asaltar la embajada uruguaya.