La frase de hoy:

No cuentes los días, haz que los días cuenten.

Muhamed Alí

Por la Doctora Aurora

Se termina agosto

Se cierra un ciclo caracterizado por una pandemia que ha mantenido a las familias en sus casas durante más de cinco meses, sin duda el mundo ha cambiado y pasará tiempo antes de decir si esta enfermedad ha dado lecciones de humanidad y humildad a las nuevas generaciones.

Horóscopo de Hoy

Aries | Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Original Prefieres la calidad a la cantidad, la imaginación frente a la rutina. Por eso te encantan los comienzos de la relación, llenos de instantes mágicos e improvisados. Buscas a una persona original de la que puedas sentir orgulloso mostrar a familiares y amigos. El amor convierte al ser escogido en alguien sin igual.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Caridad Sueñas con un ser que te hechice y te proponga fascinantes aventuras porque te aburre la rutina. Piensa en la posibilidad de realizar acciones que calmen la incertidumbre que azota a mucha gente. No se trata sólo de dinero, puedes donar ropa de invierno a gente que vive en sur américa.

Géminis| Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Ponte en contacto con organizaciones sociales que saben lo que deben hacer .Aunque tu signo tiende estos días a un tono vital menor, conviene que se vuelque hoy en alentar posibles tratos económicos. Hay posibilidades de que logres establecer un negocio relacionado con productos de belleza, siepre hay campo para la cosmetología.

Cáncer | Fecha: Del 21de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Informática

Trata de aprovechar el tiempo frente a la computadora, en vez de perder el tiempo jugando cartas busca un buen curso, hay muchos gratis. Mantenerte comunicado mediante las redes sociales te ha ayudado a pasar mejor estos días, sin embargo, procura no dar informaciones que nadie te está pidiendo, los espías pululan por todos lados en busca de información.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Luchas

Evita prestar dinero lo mas seguro es que termines en enemistad. Es preferible que lo des por perdido y así si te paga, sabrás que es persona de fiar. Los bancos son los que prestan y tu no eres banco. Recuerda que eres una persona luchadora, maravillosa, intensa y logras tu propósito sin rendirte.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 d e septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Armonía

En estos tiempos planetarios Llevas la armonía a todos los lugares pues con ella llegan la paz y el bienestar En lo personal, cuídate de los celos, tanto de otras personas celosas que te revisan el celular, como de ti mismo que revisas la computadora y los correos electrónicos de tu pareja. R

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Vino

El disgusto es una emoción que hace más daño que bien, pero es inevitable. Hay que dejar que corran las aguas, no podemos controlar el mundo. Por hoy, cumple con lo que debes hacer y que los demás asuman las consecuencias de sus actos. Da un paseo por la playa y diviértete.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:

Pasión

Una persona a quien creías amar profundamente sólo como un buen amigo comienza a despertar en ti pasiones que desconocías hasta ahora. Todos sentimos y albergamos alguna gran pasión en la vida, esas que no comprende sino aquél que las ha vivido, otros prefieren orientarla hacia el trabajo o la política. Pero la tuya es erótica.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Capricornio

22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Instinto

Tu sexto sentido anda activado, no sólo tendrás que usar la cabeza, déjate llevar por lo que te dicte tu corazón, tanto en los negocios como en la vida familiar dos mas dos no siempre son cuatro, las fuerzas del universo a veces suman y a veces restan, pero siempre adviertes sobre lo que te rodea, aunque no sepas explicarlo muy bien. Es el instinto que te está funcionando

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Rutina

Hay que ofrecerle aventuras sin fin a tu pareja para evitar que se aburra, conseguir que cada día sea distinto, animarle en sus proyectos y darle mucho cariño. Intentarlo en medio de la pandemia es difícil, más no imposible, las plantas, los libros y la cocina encierran aventuras que pueden dar mucha felicidad

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter |Elemento: Agua

Montañas

Te resulta difícil expresar tus emociones y sentimientos, sobre todo porque te has sentido sobre una montaña rusa, que sube y baja. Te ha costado adaptarte a estos tiempos complicados. No olvides que expresar tus emociones permite a los demás conocerte mejor y amarte más. Desde afuera las cosas se ven mejor.

Tal día como hoy

El 31 de agosto de 1949

Nace el actor Richard Gere: “Viejos” son los trapos

Nació Richard Gere, quien es un actor y activista estadounidense que se adjudicó un Premio Globo de Oro por mejor actor en el musical “Chicago” de 2003.

Otras películas destacadas fueron “Mujer bonita”, “Siempre a tu lado, Hachiko”, “Infidelidad”, “El chacal”, “Lancelot: el primer caballero”, “Gigoló americano” y “Días de gloria”.