La frase de hoy

La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene.

José Luis Borges

Por Doctora Aurora

Halloween

Es una celebración que se observa en muchos países el 31 de octubre, víspera de la fiesta cristiana occidental del Día de Todos los Santos. Comienza la observancia de Allhallowtide,el tiempo del año litúrgico dedicado a recordar a los muertos, incluidos los santos (reliquias), mártires y todos los fieles difuntos.

Horóscopo

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Planeta Marte y Plutón | Elemento Fuego|Color Rojo| Número 9|Piedra Rubí

Muerte

La muerte es algo que siempre ha inquietado y preocupado al hombre desde la antigüedad. Existen multitud de creencias al respecto, a través de a las cuales se ha pretendido dar sentido tanto a nuestra existencia como a la inevitabilidad del propio fallecimiento. No le temas a la muerte, sólo vive del mejor modo posible.

Tauro (21 de abril – 21 de mayo)

Elemento Tierra | Planeta Venus | Color Rosado | Número 15 | Piedra Esmeralda

Reencuentro

Es deber de los vivos recibir con amor y hospitalidad a los que llegan del Otro Lado. Para lograrlo, esa noche se enciende una vela que se deja encendida en el marco de alguna ventana, para iluminar el camino de regreso a casa. La puerta y las ventanas de la casa se dejan sin llave para que los que regresan no encuentren obstáculos al entrar. Olvídate de los viejos hábitos y pasa a una nueva forma de vida más saludable.

Géminis (22 de mayo – 21 de junio)

Elemento Aire | Planeta Mercurio | Color Amarillo | Número 8 | Piedra Ágata

Vida

Tu dualidad no ve diferencias entre la vida y la muerte, es parte de un mismo proceso. Trata de apreciar todo lo que la vida te está deparando. Cuanto más ocupados estamos, más agudamente sentimos que vivimos, más conscientes somos de la vida. Desde el sol de la mañana hasta el plato de comida que llevas a la mesa, todos son dones o advertencias, no vivas como si no vivieras.

Cáncer (22 de junio – 23 de julio)

Elemento Agua | Planeta Luna | Color Blanco | Número 8 | Piedra Ópalo

Vuelco

Vive como si fueras a morir mañana. No te aferres a cosas que no valen la pena, desnudo naciste y desnudo te irás. Vas a dar un giro significativo en tu vida. Tienes que organizar mejor tu agenda, el desorden te puede causar problemas. Haz un viajecito si puedes, verás como así consigues despejarte.

Leo (22 de julio– 23 de agosto)

Elemento Fuego | Planeta Sol | Color Naranja | Número 28 | Piedra Topacio

Virgo (24 de agosto – 22 de septiembre)

Elemento Tierra | Planeta Mercurio | Color Café | Número 20 | Piedra Cuarzo rosa

Preocupaciones

Vas a superar las angustias que te atormentan, pero la mayoría de las cosas que te ocurren dependen del entorno, y de fuerzas que escapan a tus posibilidades. A veces te parecerá que el libre albedrío no existe en condiciones adversas. Intenta hacer una tormenta de ideas, supera tu tendencia a decidir en soledad y trata de dialogar con personas que pueden orientarte.

Rutina

Sueñas con un ser que te hechice y te proponga fascinantes aventuras porque te aburre la rutina. Piensa en la posibilidad de realizar acciones que calmen tu incertidumbre. Deja de lado la rutina, aún dentro de las limitaciones existentes puedes ingeniártelas para hacer cosas nuevas.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Elemento Fuego | Planeta Júpiter | Color Morado | Número 19 | Piedra Amatista Consejo Si te asusta el tema de la muerte o el más allá recuerda el consejo de Leonardo da Vinci.”Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada produce una dulce muerte.”, pero mientras llega ese momento disfruta la vida, sobre todo en estos tiempos de escorpio, no es casualidad que tengan esta fiesta de Halovven. Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre Elemento Agua | Planeta Plutón | Color Rojo carmesí | Número 9 | Piedra Jaspe Ancestros Según la tradición los muertos siguen formando parte de la familia y son fuente de poder, amor y sabiduría. Se los considera protectores de la casa y son guardianes familiares en los que se puede confiar, y a los que se rezaba en busca de ayuda. El culto a los antepasados fue importantísimo para nuestros ancestros, que se consideraba a sus muertos los guardianes de las semillas.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Nú mero 38 | Piedra Turmalina negro Mensajes Analízalo que quieren decirte los sueños. Espíritus te dirán cosas importantes y te ayudarán a comprender mejor tu vida interior. malentendidos del pasado que te mantienen lejos de personas importantes para ti. Es más fácil soportar la muerte sin pensar en ella, que soportar el pensamiento de la muerte

Acuario Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Elemento Aire | Planeta Saturno | Color Agua marina | Número 29 | Piedra Lapislásulis

Tránsito

Los momentos de transición tradicionalmente fueron considerados mágicos, ya que el cambio de una a otra polaridad abre un portal energético que todo lo trastoca. Por ello el alba y el crepúsculo –también llamado la hora bruja– siempre han sido considerados momentos aptos para las artes mágicas. Ahora, cuando todo luce difícil tendrás que definir tu propia ruta. Agradeces a la vida los dones, porque sabes que a pesar de la adversidad tienes muchos resultados positivos.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Elemento Agua | Planeta Neptuno | Color Verde Oscuro | Número 12 | Piedra Aguamarina

Renovación

Llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía. Y, si no osamos emprenderla, nos habremos quedado siempre al margen de nosotros mismos. Vas a renacer y serás una persona renovada y sorprendente.

Efemérides

Tal día como hoy

El 31 de octubre es

Halloween

Una teoría sostiene que muchas tradiciones de pueden haber sido influenciadas por los antiguos festivales de cosecha celtas, particularmente el festival gaélico Samhain, que puede haber tenido raíces paganas;​ algunos eruditos sostienen que Samhain puede haber sido Cristianizado como el Día de Todos los Santos, junto con su víspera, por la Iglesia primitiva.​

La noche del 31 de octubre queda cancelado el contrato que la tribu estableció con la Tierra durante el ciclo anterior, contrato que no volverá a renovarse hasta la próxima Candelaria, en febrero. Las semillas ya han sido plantadas para que duerman bajo la tierra y, con ello, ha concluido la labor agrícola. Todo fruto que no haya sido recogido debe dejarse en la tierra, puesto que a partir de este momento sólo a ella pertenece. Ahora la tribu no puede hacer más que esperar.

En Samaín el año regresa al vientre oscuro de la Madre Tierra, lugar del Otro Mundo, para recomenzar un ciclo completo. La idea seminal que nos enseña Samaín es que todos los fenómenos se inician en la oscuridad, concepto central que regía la concepción del mundo de nuestros antepasados, para quienes la oscuridad era benévola.

Las semillas germinan en la oscuridad de la tierra, los bebés se gestan en la oscuridad del vientre y las ideas y creaciones surgen del oscuro inconsciente y de los sueños. La demonización de la oscuridad –así como también la del color negro– la asimiló al diablo, también inventado por ella.

Samaín es la época de dar la bienvenida a la oscuridad y, con ella, a nuestros seres queridos difuntos que caminan por el Otro Lado. Al disolverse las barreras del tiempo todos los miembros de la tribu, los visibles y los invisibles, pueden reencontrarse. Es importante ser conscientes de que no hablamos de fantasmas, zombies o muertos vivientes, sino de nuestros seres queridos difuntos.