La belleza es cómo te sientes en tu interior , y se refleja en tu mirada.

Sophia Loren

Doctora Aurora

Horóscopo

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Amantes

Los amantes arianos se perdonarán todo y creerás que tus amores superficiales te estarán eternamente agradecidos por haberte fijado en ellos. Vas haciendo daño como un mal huracán y ni siquiera te das cuenta. Buscas personas indefensas o ingenuas que creen tus mentiras, ten cuidado. sexo responsable y el amor generoso son necesarios en tiempos de pandemia.

Tauro (21 de abril – 21 de mayo)

Elemento Tierra | Planeta Venus | Color Rosado | Número 15 | Piedra Esmeralda

Variedades

Un socio te dará financiamiento. Dejarás de pensar en tonterías si inicias un nuevo proyecto. No olvides ir al dentista en cuanto la cuarentena te lo permita. Contarás con apoyo. Y poco a poco tu economía se irá recuperando, de igual manera lentamente, aprenderás a abrir tu corazón, y así podrás expresar tus deseos y tus sentimientos más profundos. Evita angustiarte y lleva la vida suavemente, como se desplaza el agua de los ríos.

Géminis (22 de mayo – 21 de junio)

Elemento Aire | Planeta Mercurio | Color Amarillo | Número 8 | Piedra Ágata

Contarás con apoyo. Y poco a poco tu economía se irá recuperando, de igual manera lentamente, aprenderás a abrir tu corazón, y así podrás expresar tus deseos y tus sentimientos más profundos. Evita angustiarte y lleva la vida suavemente, como se desplaza el agua de los ríos.

Aprovecha para encontrarte contigo mismo.

Cáncer (22 de junio – 23 de julio)

Elemento Agua | Planeta Luna | Color Blanco | Número 8 | Piedra Ópalo

Recapacita

Vas arrastrado por fracasos amorosos , pero no te desesperes que los vas a superar y encontrarás una persona en el camino que te hará feliz. Comienza por perdonar a quien te han hecho mal y pide perdón por las ofensas que hayas podido causar, pero sobre todo, recuerda que lo mas importante es el propósito de enmienda. Trata de reparar el daño ocasionado y olvídate del tema. Una vez mas ante problemas concretos optas por huir y tratas de no involucrarte, pero eso no siempre se puede hacer

Leo, 22 de julio– 23 de agosto)

Elemento Fuego | Planeta Sol | Color Naranja | Número 28 | Piedra Topacio

Perdón

Las cosas buenas llegan cuando no las esperamos, y las malas también.

Cuando quieres algo, lo quieres de verdad. Como te encanta el sexo, busca el modo de tener tu buen lote de condones para que no te remuerda la conciencia, o el susto de un contagio, mira que el coronita ese es el peor enemigo de la humanidad. Perdona a la persona que amas o no podrás disfrutar la relación.

Virgo (24 de agosto – 22 de septiembre)

Elemento Tierra | Planeta Mercurio | Color Café | Número 20 | Piedra Cuarzo rosa

Escucha

Eres una persona a quien le gusta conversar, pero debes intentar escuchar a los demás, pues la conversación no es de un solo lado. Mejora tus habilidades comunicativas, tienes problemas para conectarte con los demás. Los malos entendidos surgen del silencio, y al mismo tiempo, hablar demasiado tiende a enrarecer las relaciones.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Elemento Aire | Planeta Venus | Color Azul claro | Número 9 | Piedra Peridoto

Homenaje

Los actuales son tiempos difíciles para todos y eso afecta las relaciones de pareja. Intenta revivir la confianza hacia tu pareja de lo contrario te perjudicas, Si algo te desagrada conversa, y sobre todo hagan el amor, esa es una buena medicina en medio de la incertidumbre. Todo pasa y todo queda, si algo termina déjalo ir sin resentimientos ni rencores. .

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Elemento Fuego | Planeta Júpiter | Color Morado | Número 19 | Piedra Amatista Separación Al comienzo de una separación te va a abrumar el duelo, pero luego, con tu sabiduría encontrarás las rutas, puertas y ventanas hacia una vida distinta y generosa. Rinde un lindo homenaje a quienes vivieron antes y te dejaron algún enseñanza, mientras los recuerdes estarán vivos. M{as vale estar solo que mal acompañado. No lo olvides Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre Elemento Agua | Planeta Plutón | Color Rojo carmesí | Número 9 | Piedra Jaspe Pasos Aprovecha este día para avanzar hacia tu superación personal. Evita discusiones y malos entendidos. Perdonaste el pasado que te atormentaba y eres libre y feliz. Te hacia falta vaciar el buzón de lo negativo que no te dejaba prosperar. Deja que la vida fluya, ella, la vida se encargará de darte sorpresas agradables antes de fin de año, para eso tienes que mantener la mente abierta y positiva.

Capricornio (Del 22 de diciembre al 19 de enero)

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Número 38 | Piedra Turmalina negro

Autoestima

Aprende a valorarte. es conveniente que te ames más a ti mismo que a ninguna otra persona y así lograrás que te amen profundamente y puedas alcanzar la maestría de la pareja. Las personas que tienen un pobre concepto de su propia persona tienden a pensar que los otros seres no valen la pena, pero las que confían en su fuerza interior salen adelante cuando tienen problemas.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Elemento Aire | Planeta Saturno | Color Agua marina | Número 29 | Piedra Lapislásulis

Paseo

Planifica un viaje a una zona cercana, donde la naturaleza se muestre en todo su esplendor, pero no olvides salir con tu mascarilla y tomar todas las precauciones porque en este momento, prevenir vale m{as que lamentar, Trata de tener alimentos en tu casa que te sirvan por lo menos un mes, porque comienza la temporada de huracanes, mas la pandemia, todo luce complicado.

Piscis

Elemento Agua | Planeta Neptuno | Color Verde Oscuro | Número 12 | Piedra Aguamarina

Capacidad

Eres un ser inteligente. Cuando se trabaja por el bien se encuentra la luz espiritual. Pero también tienes que aterrizar, revisa cuánta comida tienes. Si quieres superar la adversidad en estos tiempos difíciles debes intentar activar tu lado pragmático, pues se trata de ganarse el pan con el sudor de la frente. No queda otra. Tendrás que posponer los sueños irrealizables para más tarde.

Efemérides

Tal día como hoy

El 4 de julio de 1880

En el Vaticano, el papa León XIII declara a santo Tomás de Aquino «patrono» de todos los centros educativos católicos del mundo.

En junio de 1259, Tomás es llamado a Valenciennes, junto con Alberto Magno y Pedro de Tarentaise (futuro papa Inocencio V), para organizar los estudios de la Orden, aprovechando que tenía que trasladarse a su Italia natal. Estuvo durante un periodo de diez años enseñando en Nápoles, Orvieto, Roma y Viterbo. En esta época, Tomás termina la Summa contra gentiles, que sería la guía de apología de la Orden en España, encarga la traducción de numerosas obras de Aristóteles a su amigo erudito Guillermo de Moerbeke, para evitar ciertos errores de interpretación cometidos por los árabes, y comienza la redacción de la Summa Theologiae. Es menester señalar que el papa Urbano IV lo nombró consejero personal, y que le encargó la Catena aurea (Comentario a los cuatro Evangelios), el Oficio y misa propia del Corpus Christi y la revisión del libro Sobre la fe en la Santísima Trinidad, atribuido al obispo Nicolás de Durazzo.

El Aquinate fue enviado de vuelta a París, debido a la gran oposición que se había alzado en contra de su figura y doctrina. Esta época, por ser la última, es la más madura y fecunda del Aquinate pues se enfrentaría a tres brazos del pensamiento: los idealistas agustinistas, encabezados por Juan Peckham, los seculares antimendicantes, dirigidos por Gerardo de Abbeville y, por último los averroístas, cuya figura visible era Sigerio de Brabante. Tomás ya había asumido públicamente, numerosas ideas aristotélicas y completó las Exposiciones de las más destacadas obras de Aristóteles, del Evangelio de Juan y de las Cartas de Pablo el apóstol. Por otro lado, escribe sus famosas cuestiones disputadas de ética y algunos opúsculos en respuesta a Juan Peckham y Nicolás de Lisieux, al tiempo que terminaba la segunda parte de la Summa Theologiae.

Pero su gran lucha vino contra los averroístas: Sigerio de Brabante, máxima figura de la Facultad de Artes, había manifestado en sus clases (no en sus obras, de lógica y física, como el Sophisma y su comentario a la Física de Aristóteles) que el hombre no tenía naturaleza espiritual por lo que la razón podía contradecir la fe sin dejar ambas de ser verdaderas. Tomás, líder indiscutible de la Facultad de Teología, respondería ese mismo año con su De unitate intellectus contra averroistas terminando dicho opúsculo con esta declaración: