El Pensamiento de Hoy

Recuerda que de la conducta de cada uno depende el destino de todos

Alejandro Magno

Por la Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries (Marzo 22- Abril 20)

Elemento Fuego | Planeta Marte | Color Rojo | Número 10 | Piedra Rubí

Ganar

Lo ideal es ganar-ganar en las relaciones, pero no siempre se logra. A veces cuando ganas, pierdes, y otras, cuando pierdes, ganas, porque todo en la vida tiene su contraparte. Tendrás que aceptar la vida como se presente, y luchar para que sea lo más parecida a tus anhelos. Pon tu mejor cara y sigue adelante. En vez de calcular tanto, actúa con generosidad y verás los resultados.

Elemento Tierra | Planeta Venus | Color Rosado | Número 15 | Piedra Esmeralda

Disfruta

Estarás pensando mucho y te darás cuenta de que hay que disfrutar al máximo. Te preocupará la salud de un niño. Deja el agua correr, recuerda unas de tus fortalezas equilibrio y justicia. Ve a paso firme y lograrás muchas cosas. Hay confusión, despeja tu mente y oye a tu corazón. Aumenta tu fe y la confianza en ti mismo y todo será más fácil en la vida.

Géminis (Mayo 22-Junio 22)

Elemento Aire | Planeta Mercurio | Color Amarillo | Número 8 | Piedra Ágata

Ingresos

Recibes generosos ingresos que invertirás con gran éxito. Al poner a prueba a la gente de tu entorno te quedarás sorprendido con los resultados: solo las apariencias importan, sigue siendo como eres. Cuídate las espaldas, sé inteligente. Buenas noticias, has trabajado mucho y verás el resultado. Juega tus cartas sólo cuando lo consideres necesario, mientras tanto mantenlas bajo la manga, control al actuar

Cáncer (Junio 21- Julio 20)

Elemento Agua | Planeta Luna | Color Blanco | Número 8 | Piedra Ópalo

Vibraciones

Verás tus anhelos cumplidos a nivel personal. Aprende a tomar las cosas con calma porque te restas felicidad. Vive la vida minuto a minuto y recuerda que nadie aprende por cabeza ajena. Cada vez te acercas más a lo que quieres, sigue luchandoNotarás una conducta extraña en tu pareja, no te quedes con la duda. Repite todos los días al levantarte: “Yo irradio amor, paz y tolerancia”.

Leo (Julio 24- Agosto 23)

Elemento Fuego | Planeta Sol | Color Naranja | Número 28 | Piedra Topacio

Presiones

Te sentirás un poco presionado por tantos compromisos y responsabilidades que debes enfrentar, pero tienes todo lo necesario para salir con éxito, ¡adelante! Estos meses de pandemia te han dejado en un estado de agotamiento terrible, pero es más mental que físico, el miedo a contraer el coronavirus te paralizó, recuerda que tienes que vivir, de otro modo, pero vivir, disfrutar y amar. Termina un ciclo y comienza otro.

Virgo (Agosto 24- Septiembre 22)

Elemento Tierra | Planeta Mercurio | Color Café | Número 20 | Piedra Cuarzo rosa

Desencuentro

Logras concretar un negocio con mucha fluidez. Tendrás un encuentro con una persona que no te agrada. Evita hablar demasiado o escuchar chismes. Un compañero te tiende la mano, por eso hay que hacer el bien sin mirar a quien. En la mayoría de los casos, eres tú mismo quien fabrica las circunstancias. Tomas el control de tu vida.

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

Elemento Aire | Planeta Venus | Color Azul claro | Número 9 | Piedra Peridoto

Familia

Verás premios y castigos procedentes de fuerzas superiores. No hay familia perfecta. Todas discutimos y peleamos. En ocasiones incluso dejamos de hablarnos, pero al final, la familia es la familia y el amor siempre estará ahí. Es importante valorar lo que nos rodea: la gente, la familia, las amistades, las oportunidades .De nada te sirve tener éxito en los negocios si tu vida personal es un desastre.

Escorpio, octubre 23 – Nov iembre 21

Elemento Agua | Planeta Plutón | Color Rojo carmesí | Número 9 | Piedra Jaspe

Organización

Gastos por un vehículo. Logras salir de deudas y eso te hará sentir más tranquilo. Es el momento, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Después de una larga espera te cumplen con algo que te habían ofrecido. Establece prioridades y no te disperses para ahorrar tiempo. Trata de cumplir a tiempo, organízate y evitarás comentarios en tu contra.

Sagitario (Noviembre 22-Diciembre 21)

Elemento Fuego | Planeta Júpiter | Color Morado | Número 19 | Piedra Amatista

Montaña

tu corazón se abre ante nuevas posibilidades. Te conviertes en un iman que atrae “cualquier” tipo de personas. Te recomendamos ser selectivo. Lo importante no es tener a alguien al lado, sino tener a los que te suman. Tendrás que ser constante y evitar la dispersión. Puede que la meta u objetivo a alcanzar se encuentre en la cima de la montaña. Sigue los dictados de tu corazón .Hay un cambio que te va a ayudar. Amas la independencia Buscas tu propia vía, tal vez es la fuente de la infelicidad de ellos.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 20)

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Número 38 | Piedra Turmalina negro

Mañana

.En nuestros locos intentos, renunciamos a lo que somos por lo que esperamos ser (y quizás nunca seremos) Mientras tú sepas quién eres, no tienes nada que demostrar. El ayer no es nuestro para recuperarlo, pero el mañana es nuestro para ganar o perder, decía el ex presidente Lyndon B. Johnson. Piensa en el 221 como el año de la esperanza y agradece los dones que te de, agradce la bondad del entorno que te rodea.

Acuario (21 Enero- 21 Febrero)

Elemento Aire | Planeta Urano | Color Azul eléctrico | Número 11 | Piedra Aguamarina

Armonía

Evita pelear con tu pareja si es posible. Ten paciencia y fe. No te detengas en tus debilidades porque tienes muchas fortalezas. Las cosas buenas te van a llegar de donde menos te imaginas y de modo inesperado. te sobra prefieres preparar alimentos y veladas pensadas en los niños, en los parientes y en los ancianos, e Llevar felicidad y fascinación a la existencia de los demás será tu meta.Tendrás un lindo día.

Piscis (22 de Febrero-21 Marzo)

Elemento Aire | Planeta Saturno | Color Agua marina | Número 29 | Piedra Lapislásulis

Felicidad

La vida y la felicidad para las cuales has sido creado son posibles y lo sabes.Sientes que puede expresar tu amor sin condicionamientos y obtendrás un buen futuro en la relación. La única realidad que tienes es la del amor. Busca la manera de recuperar la calma y disfruta de los rayos de sol que te están iluminando. Sacas a relucir tu talento que te es innato, sabes que podrías vivir fácilmente por medio de cualquiera de las bellas artes.

Efemérides

Tal día como hoy

el 4 de enero de 1717

Países Bajos, Inglaterra y Francia firman la Triple Alianza

El 4 de enero de 1717, el abad Dubois y Pierre Antoine de Châteauneuf enviados por Felipe II de Orleans (regente de Francia durante la minoría de edad del rey Luis XV), William Cadogan en representación de Jorge I de Gran Bretaña y los delegados de los Estados Generales de los Países Bajos, reunidos en la ciudad de La Haya, firmaron el acuerdo, que incluía como principales puntos los siguientes:

​

Ratificación de los acuerdos pactados en los tratados de Utrecht de 1713.

Francia expulsaría de su residencia en Aviñón a Jacobo Estuardo, pretendiente a la corona inglesa.

Las Provincias Unidas expulsarían de su territorio a los partidarios de Jacobo Estuardo, considerados rebeldes contra Inglaterra.

Francia debería demoler el canal de Mardyke, construido tras el desmantelamiento del puerto de Dunquerque pactado en el tratado de Utrecht.

En caso de que alguno de los países firmantes viera invadido su territorio por fuerzas de un país extranjero o tuviera que hacer frente a rebeliones internas, los otros dos le socorrerían con ayuda militar. En tal caso, Francia e Inglaterra aportarían 8.000 soldados de infantería y 2.000 de caballería cada uno; las Provincias contribuirían con 4.000 infantes y 1.000 jinetes. A requerimiento del país invadido, estas tropas podrían ser reemplazadas por una fuerza naval equivalente.