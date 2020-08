El Pensamiento de Hoy

Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento.

(Eleanor Roosevelt)

Por La Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Justicia

Abusar de una persona por su raza, religión o procedencia es penado por la ley de los hombres, pero es inadmisible a los ojos de Dios. Vas a establecer límites a la autoridad, y tú lo sabes. De todos modos se hará justicia, pero vas a presionar. Vive tu realidad en vez de buscar en otros lados que te traerán problemas.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

OJO

Ten cuidado a qué puerta tocas. No deposites tu confianza en alguien que apenas acabas de conocer. Eso que de momento te deslumbra, si te detienes a observarlo de cerca, verás que no es lo que aparenta ser. No permitas que nadie te manipule ofreciéndote cosas que no guardan sentido alguno con la realidad.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Pasión

Una persona de tu entorno despierta en ti emociones que te asombran, se te oprime el pecho y te sientas a pensar qué te está ocurriendo, en vez de tapar esos fuertes sentimientos será mejor que los admitas y analices lo que ocurre en tu corazón. Cupido nunca descansa y te flechó

Cáncer | Fecha: Del 2 mayo al 2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Madrugada Te exigen que realices una actividad laboral muy temprano en la mañana, cuando todavía no sale el sol. No te agradará pero tienes que aceptarlo. Después de la Covid-19 el trabajo estará escaso pero tú ya habrás ocupado un nuevo espacio. Madrugas y llegarás más temprano. Vínculos nuevos.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Autoestima

Se impone que te ocupes más de tu persona. Elimina todo lo que te quite energía o te agote. No continúes escuchando las quejas de esa persona que no hace nada positivo por superase, y que no quiere seguir consejos de nadie. Lo que necesitas en estos momentos es más distracción y menos problemas. Distancia

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Suerte

Estás en tu mejor momento para llevar a cabo nuevas empresas y desarrollar toda idea relacionada con tu trabajo o profesión. Toda actividad de negocios promete dejarte excelentes resultados económicos. Comienzas a ver la luz del día en lo que esté relacionado al dinero.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Apuestas

Dale una opción al azar. Juega sin miedo, como por diversión y verás que ganarás por obligación. Salte fuera de la rutina. No existen preocupaciones ahora que nublen tu mente. En tu mundo profesional te valoran y te pagan mejor. Alguien muy cerca de ti te está educando con mucho amor.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento: Agua

Oídos

Escucha con atención a esas ideas que otros te puedan aportar ya que las mismas te servirán de guía para un proyecto en el cual te verás envuelto activamente. Se impone que inviertas tiempo y quizás también algo de dinero si deseas asegurar tu presente y tu futuro. Escucharás consejos.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Día Son tiempos de replantearse el sentido de la vida, pero también de aceptar lo que va llegando, poco a poco y paso a paso. Quisieras formar parte de un gran proyecto, pero la verdad, no es necesario, limítate a completar las pequeñas metas. Un día a la vez, es la consigna para superar los malos ratos que estás viviendo

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: TierraFísico

Confianza

Aquello que tanto deseas se te cumplirá. Todos tiene su tiempo y supiste esperar. Los que te quieren con el alma están contigo bien sea presentes o mentalmente. Sabrás valorar y apreciar lo bueno y lo malo que te ha sucedido como grandes y valiosas lecciones que te da la vida.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Verbo

Tienes el don de la palabra que se llena de fuerza y de poder. Tus consejos servirán a otros de guía, de orientación. Cuídate de hacer promesas que te comprometan. Invierte tus energías en lo realmente importante o necesario. Harás algo relacionado con discursos, una charla o un encuentro virtual.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Jú piter |

Independencia

Sabes que no se mueve una sola hoja en el mundo sin que el resto del planeta lo sienta. Tendrás el dinero suficiente para independizarte y no sentirte obligado a nadie. Lo negativo en el hogar o en tu lugar de trabajo se aleja. Sigue el consejo de cuidarte en relación a quien te envuelves profesionalmente o en amores.

Efemérides

Tal día como hoy

El 5 de agosto de 1772:

Se establece el Tratado de San Petersburgo, acuerdo entre Austria, Prusia y Rusia para repartirse Polonia.