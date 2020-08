La frase de hoy:

Los momentos que miramos hacia atrás son momentos desperdiciados. Mira siempre hacia adelante.

(Hillary Clinton)

Por la Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries | Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Advertencia Tendrás que separar la amistad de los negocios porque a la larga terminarás en conflicto, y si quieres conservar un amigo o un marido jamás hagas negocios con él, porque nada separa tanto como el dinero. Tendrás que delimitar los campos de acción, estos no son tiempos para andar inventando

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Juventud Dejarás de escudarte en que amas la juventud y piensas disfrutar, porque llegó el momento de asumir nuevas responsabilidades. Una persona de tu entorno te va a proponer un buen negocio, no lo deseches, tal vez con esta nueva actividad vivirás unos cuantos años. Adelántate a los acontecimientos y crea tu propio emprendimiento. Cuando la crisis se supere quienes inventaron antes tendrán ventaja.

Géminis| Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Sencillez

La idea de una vida sin complicaciones te ronda en la cabeza. Te sorprende una insinuación erótica de tu pareja cuando sales de la ducha. La relación anda en bien momento, es bueno que lo aprovechen. El hombre que no ha amado apasionadamente ignora la mitad más bella de la vida. Buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa, sabiendo que tienen una . Sorprenderás de manera agradable a tu pareja o amigos.

Cáncer | Fecha: Del 21de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Alerta

Todos aquellos pensamientos que dejan paz y armonía en nuestra mente y en nuestro corazón te hacen mejor persona. La situación astral es hoy contradictoria, cuidado con ese nuevo amor. Recibes generosos ingresos que invertirás con gran éxito. Tus iniciativas en el trabajo se desarrollarán con lentitud. No hagas movimientos bruscos. Aumentan tus ingresos debido a tu intuición.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Dinero

Contra tu voluntad tendrás que seguir en tiempos austeros, porque el lujo y la elegancia donde te gusta moverte parecen cosas del pasado, ahora todo el mundo anda en pijamas, una en e día y otra en la noche, si quieres verte diferente vístete y ponte una camisa hermosa, te verás como una persona preciosa. Es cuestión de romper la rutina.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 d e septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Destino

Es importante que fijes las pautas sobre lo que quieres hacer con tu vida, es cierto que el destino existe, pero también es verdad que podemos trazar una ruta imaginaria hacia donde orientar nuestra vida. Es importante que nosotros tomemos la rienda de nuestro destino.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Fuego

La llama del amor continúa viva y se avivará aún más gracias a tu esfuerzo. Es el momento de sacar el ingenio y sentido del humor para sorprender a la otra parte. Tienes el don de la palabra para comunicar con sabiduría las orientaciones que el mundo tanto necesita en este momento. Tiendes a ser frío con los demás, los amas pero no lo expresas con mimos sino con acciones.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:

Rotación

Tienen la tentación de cambiar de trabajo porque tienes una jefa que te carga a monte y te estás fastidiando, trata de resolver los problemas laborales por la vía del dialogo y el entendimiento. Retomarás la idea de iniciar tu propio emprendimiento, si te lo propones lo vas a lograr.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Dudas

Hoy tendrás certezas en vez de estar dudando como acostumbras. Crees de corazón que poco gana la sociedad al intentar imponer normas severas. En el plano afectivo y emocional consideras a tu pareja como tu mejor amigo, por eso prefieres ir al beisbol que una noche romántica, cuidado pregunta al otro cuáles son sus íntimos anhelos.

Capricornio

22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Certezas

Te gusta tener los pies en el suelo. Hoy tendrás certezas en vez de estar dudando como acostumbras. Crees de corazón que poco gana la sociedad al intentar imponer normas severas. En el plano afectivo y emocional consideras a tu pareja como tu mejor amigo, por eso prefieres ir al beisbol que una noche romántica, cuidado pregunta al otro cuáles son sus íntimos anhelos.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Barreras

No podemos permitir que nadie nos lastime. Tampoco tenemos derecho a dañar a nadie, una dama o un caballero evitan hacer comentarios que molesten a los demás, pero no lo tomes demasiado en serio, hay quienes gozan al igualarse por abajo porque no pueden tener tu altura ni tu trayectoria. Son tiempos de conciliación y progreso. Tiempos para tumbar las barreras.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter |Elemento: Agua

Control

Tendencia a entrometerte en la vida de los demás, pero ahora piensas dejar que cada quien asuma las consecuencias de sus actos. Enfócate en ver el lado positivo de la vida y te sorprenderá ver los resultados, los males se alejan y la riqueza te acompaña. El único modo de superar esta situación es luchar contra las trampas de tu propio yo, lo que es una tarea de cada día. Te enfocarás en aquello que te causa paz y armonía, Nadie puede darte felicidad porque la verdadera está dentro de ti pero debes aprender a encontrarla.

Tal día como hoy

El 7 de agosto de 1819

Se dio la batalla de Boyacá

Fue la confrontación más importante de la guerra de independencia de Colombia que garantizó el éxito de la Campaña Libertadora de Nueva Granada. Este acontecimiento tuvo lugar een el cruce del río Teatinos, en inmediaciones de Tunja.

La batalla finaliza con la rendición en masa de la división realista, y fue la culminación de 78 días de campaña iniciada desde Venezuela por el Libertador Simón Bolívar para independizar la Nueva Granada.