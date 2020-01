Horóscopo de Hoy, 7 de enero

El Pensamiento de Hoy

«El hombre tiene ilusiones como el pájaro alas. Eso es lo que lo sostiene.»

Blaise Pascal

Por la Doctora Aurora

Aries (20 marzo-19 abril)

Tierra

Pon los pies en la tierra por mucho que camines entre las nubes. Muchas de las mayores discusiones filosóficas se pierden en teorías que nada o poco tienen que ver con la vida cotidiana, por eso son hermosos los cantos de campesinos y lavanderas, que en su apego a la tierra, describen la hermosura del cielo, lo montes y las aguas. Pisa duro el suelo y triunfarás.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Números

Dedica este día a analizar tus finanzas. Tienes que cuadrar las cuentas, el debe y el haber a veces se complica. Como dicen las abuelas de las viejas bodeguitas: «Debe haber,pero no hay». No te preocupes, el dinero sólo es dinero. Que los expertos se ocupen de la plata y enfócate en buscar alimentos que puedas guardar y te ayuden a enfrentar cualquier emergencia.

Géminis (mayo 20-junio 21)

Competencias

No eres deportista, pero sí un buen espectador, por eso te encanta cuando hay olimpíadas o mundiales de fútbol. Si no practicas un deporte profesional trata que sólo te sirva para mejorar tu estado físico, pero no te angusties si tienes un mal desempeño.Es inutil competir con los demás , en menos de cinco años no podrás hacer aquello de lo que tanto presumes ahora. La mejor competencia deportiva es aquella que permite mejorar al equipo y te enfrenta contigo mismo.

Cáncer (Junio 21 – Julio 22)

Comienzos

Se inicia un ciclo de inicios. Si en te asignan un trabajo que no te agrada del todo no es el momento de protestar sino de hacerlo, ya habrá tiempo para quejas. Aplica tu olfato natural a intuitivo y ejerce prudencia porque de ella depende que no te busques problemas. La aceptación de ti mismo es una práctica personal de madurez.

Abundancia

Planifica la vida desde la abundancia y no desde la escasez, piensa en grande. El río de la vida nunca deja de fluir. Lo bueno llega a nosotros a través de vías inesperadas Pide cosas buenas para el mundo.Hay palabras que dan suerte. Agradecer es muy positivo. Agradece todo lo que te ayuda en esta vida. Da las gracias a Dios, a tu familia a los vecinos, a la vida misma.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 22)

Rutinas

Define los prósitos de este año que comienza y vincúlalos con tus rutinas, es {as fácil si tienes un plan para comer, para hacer ejercicios, para trabaja, para estudiar y para amar. Haz planes concretos tanto en la alimentación como en los demás aspectos de tu salud pues así te recuperarás de cualquier trastorno pasajero. No hagas nada fuera de lo común pues podrías alterar tu metabolismo en este día.

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

Retos

Comienzas esta etapa de inicio con muchas cosas pendientes. Tendrás varias actividades complicadas pero no te preocupas, nada como un reto para que te sientas feliz. Reúne a tu familia y tomen precauciones frente a la temporada de tormentas que se inicia: Lámparas, velas, comida enlatada y teléfonos en excelente funcionamiento. El hombre debe vencer a la naturaleza.

Escorpio (Octubre 23 – Nov iembre 21)

Meditación

Para llegar a nuevos planos espirituales iniciarás técnicas de meditación. Conviene que al principio busques ayuda con otros conocedores, pues es un camino largo y laborioso, pero lograrás apartarte de las tentaciones terrenales y lo mejor es que podrás alejarte de las mezquindades que afecta a tu yo interior. Podrás ver los problemas sin que rocen o maltraten tu espíritu.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Aceptación

Analiza tu situación laboral pues eso te ayuda a ver las cosas como son realmente, con sus sombras, con sus retos, sin fabricar ilusiones que te mantienen estancado y sin un cambio real. Acepta tu realidad y sólo entonces podrás comenzar a cambiarla. Es el comienzo de una nueva etapa en este año que inicia y se une al año nuevo chino este mes.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Dificultades

Afrontas bien las adversidades. Los ratos desagradables son pasajeros, mejor ayuda a tus vecinos. Sabes que las bondades dependen de ti, pues siempre tratas de ver el lado bueno de todas las cosas. Tu presencia es importante para que muchos vean que hay otro modo de vivir, no te escondes, das la cara y defiendes tus puntos de vista. Eres un testimonio de dignidad viviente.

Acuario Enero 20 – Febrero 18

Equilibrio

Días de armonía, encuentras un equilibrio que sentías perdido en los días decembrinos. Decides por sacar de tu vida todo lo que te aleje de la paz interior pero lo haces sin conflictos, por eso actúas en vez de hablar. Pocos saben lo que tu yo interior decidió este año, pero sin duda cumplirás tus objetivos.

Piscis 20 de febrero/21 de marzo

Hipérbole

Tu signo ha pasado por todas las etapas de la vida espiritual, porque sabes lo que quieres y hacia dónde vas. En días luminosos te sientes como un rey.En días oscuros te atrapa la trsiteza, recuerda que todo lo bueno trae su lado negativo, y en cada etapa mala, hay un aprendizaje positivo, es el yin y el yan de la vida.

Efemérides

Tal día como hoy

el 7 de enero de 1610:

En Italia, Galileo Galilei observa cuatro de las lunas de Júpiter a través de su telescopio.

Es el quinto planeta más lejano con respecto al Sol y el de mayor tamaño de todo el sistema solar. En la mitología romana recibió el nombre de rey de los dioses. Es nada más y nada menos que 1.400 veces más grande que la Tierra en tamaño. Sin embargo, su masa es tan sólo unas 318 veces la de la Tierra, ya que es fundamentalmente gaseoso.

Hasta el momento se han registrado 69 satélites naturales de Júpiter. Observaciones más recientes han demostrado que las densidades medias de las lunas mayores siguen la tendencia aparente del propio sistema solar. Los principales satélites se llaman Ío, Europa, Ganimedes y Calisto. Los dos primeros son más cercanos al planeta, densos y rocosos. Por otro lado, Ganimedes y Calisto son más lejanos y están compuestos por hielo con unas densidades mucho menor.

Durante la formación de estos satélites, la proximidad del cuerpo central hace que se condensen las partículas más volátiles y formen estos agregados.