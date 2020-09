La Frase de Hoy

El amor hacia la familia y la admiración de los amigos es mucho más importante que la riqueza y los privilegios.

Charles Kuralt.

Por la Doctora Aurora

Horóscopo de hoy

Pareja

La vida con conyugal o d pareja se presenta serena y feliz. Además esta semana te van a Llegar buenas noticias en materia económica. Tu popularidad en el trabajo se debe a tu compañerismo. Ambos desean una nueva oportunidad, solo tienes que ceder. Adelante

Tauro 21 abril-20 mayo

Renovación

Una renovación sentimental viene. Lo que te importa ahora podrá manifestarse. Los aspectos del momento transmiten buenas vibras te proporcionan todos los recursos necesarios para seducir y prometerle bellos encuentros. Con tu sabiduría vas a superar la tristeza por la lejanía de un ser amado.

Géminis – Mayo 21 – Junio 20

Telepatía

Tu signo dUal te permite una visón integral de las cosas. rRcoges las señales secretas que ellos emiten y que te sirven de ideas para tus creaciones. Pareces permanentemente agitado, nervioso, nada te calma. TTe entusiasman algunos personajes de las telenovelas de la televisión y aun cuando no lo admitas, de vez en cuando te ensartas con algún “culebrón”.

Cáncer, 21 de junio-22 de julio

Verdades

Eres apasionado y romántico, con tendencia a idealizar a tu pareja, a la que necesitas admirar. Ahorra e invierte el dinero que has logrado hasta ahora. A tu lado cualquiera siente que esos momentos mágicos son para toda la vida. Para seducirte hay que ofrecerte aventuras sin fin para evitar que te aburras, conseguir que cada día sea distinto, animarte en sus proyectos

Leo– Julio 23–Agosto 22

Bondades

.Además de la cabeza tienes que usar el corazón y tu sexto sentido. La abundancia ha llegado a tu vida en un momento en que la mayoría se queja por la mala situación económica. Trabajas mucho y por eso disfrutas la bonanza. Entras en una etapa de compromiso y amor.

Virgo Agosto 23-septiembre 22

Concéntrate

En vez de estar inventando nuevos proyectos intenta concluir lo que ya iniciaste. Gastarás gran parte de tus ahorros en comprar regalos. Pospón nuevas ideas y atiende lo cotidiano del trabajo. Te cuesta hacer una sola cosa y parece que no trabajaras, porque no rindes como esperan de ti. Hoy estás más despistado de lo normal.

Libra – Septiembre 23 – Octubre 22

Dones

Serás mas feliz cuando aprendas a valorar los dones de la vida que te llegan cada dia. Tienes que darle cabida a la diversión, no todo son problemas y sufrimiento, la vida es bella. No todo puede ser preocuparse por la salud o el dinero, el sexo es el regalo de la vida y la naturaleza.

Aprovecha tus momentos de soledad para llegar a conocerte profundamente. Has cometido algunos errores pero no te angusties, sólo te indican las vías que no debes volver a caminar, Ahora eres una persona con mas sabiduría. Todos los días acertamos y nos equivocamos, quienes no se arriesgan no avanzan.

Sagitario Noviembre 22 –Dicie mbre 21

NO

Decir no, cuando no quieres algo es una forma de auto respeto. Cultiva los hábitos que deseas ver florecer y fructificar en tu vida. Te esperan momentos de trabajo duro. Intenta ser comprensivo con los demás recuerda que no eres el centro del mundo y si tu estás sufriendo es posible que quienes te rodean también se sientan mal.

Capricornio – Diciembre 22 – Enero 19

Reflexiones

Inicias una relación pero andas asustado. Una hermosa reflexión acerca del perdón te va a poner a pensar, y la verás en una película o en una telenovela en la cual prefieres las que hacen el papel de malas. Es natural, son más reales, las buenas de las novelas parecen bobas, pequeñas bromas y maldades le ponen pimienta a la vida.

Acuario- Enero 20 – Febrero

Retorno

Las cosas que tanto extrañas están comenzando a regresar. Volverán los tiempos gratos, el amor y las virtudes, en la tierra todo pasa y se transforma, sólo hay que ubicarse en el tiempo. Llorar no vale de nada y la mente ayuda en el duro batallar de cada día. Se acercan cambios positivos vinculados con una persona a quien amas mucho. Recibes muchos dones porque sueles dar los que ya tienes,

Piscis – Feb rero 19 – Marzo 20

Intimidades

Alguna vez tienes que relajarte y darte un permiso para mostrar tu lado mas íntimo, ese que sólo tú conoces, pero que podrías compartir como algo especial, con las personas de tu mayor afecto. No regalas tus sentimientos a quienes no te valoran. Disfruta l clima y las rebajas.

Tal día como hoy:

un 7 de Septiembre del año 1859,

fue inaugurado el Big Ben

Este es el nombre por el que se conoce la campana del reloj que preside la sede del Parlamento del Reino Unido en Londres. Fue diseñada por Charles Barry y Augustus Pugin, recibiendo actualmente el apelativo de Torre Isabel, en honor al 60º aniversario de la monarca reinante.