Pensamiento de Hoy

“Este mundo no va a cambiar a menos que estemos dispuestos a cambiar nosotros mismos”.

(Rigoberta Menchú)

Por la Doctora Aurora

Termina septiembre, el mes confuso

Horóscopos de hoy

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Extranjero

Luce muy favorecido todo lo relacionado con otro país: un viaje, estudios o negocios. Si s te presenta una oportunidad en este sentido, aprovecha. Anuncian descuentos y ofertas que puedes aprovechar en esta temporada. Dedicas un momento para recordar todo lo que has vivido, agradeces por las buenas vivencias, por los ratos excelentes, y también por los malos momentos.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Amistades

Conoces nuevas personas, por lo tanto se amplía tu círculos de amistades. Cuida lo que has logrado reunir durante años de esfuerzo y trabajo. Eres una persona emprendedora y en cualquier lugar del mundo vas a triunfar. . en tu caso las mentiras tienen las patas cortas. Es mejor que asumas tus responsabilidades y no mientas, mejor opta por no decir toda la verdad, dosifica las informaciones y tendrás mejores resultados.

Géminis| Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio |

Elemento: Aire

Construcciones

Los astros te favorecen en todo lo relacionado con inmuebles y bienes raíces. Piensa en tu familia y toma decisiones. Si das, recibes el doble, lo habrás comprobado mil veces, intenta ser más generoso, ya que tu círculo familiar está creciendo y vienes sorpresas por nuevos miembros en la familia.

Cáncer | Fecha: Del 2 Tierra 2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Comunicación

Tu mente anda muy clara por lo que será muy fácil comunicarte, Tienes el don de escuchar a los demás pero evitas involucraete en los probblmas de otros.

Leo, fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Vivezas

No puedes perder el tiempo trabajando para que otras sean mas ricos y tú sigas pobre. Reactiva tu vida sexual porque la tienes un poco descuidada. Los males de amor suelen comenzar con una mala cama. El peso del pasado afecta tu relación actual, eso es injusto con tu pareja y contigo mismo.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Libertad.

Para ti la libertad es tan importante como el amor, y la entrega total es a futuro, apostar a una vida compartida, no a ser esclavo de otro. Tienes que salir de la zona de confort porque todo a cambiado en tu vida, menos tu. Vienen tiempos de iniciativa, creatividad y muchísimo trabajo, el confort tendrá que esperar. Es un buen momento para crear asociaciones con personas que impulsen tus iniciativas.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Brillo

Estarás alegre y harás gala de tu sentido del humor, serás muy popular. Los astros te darán fuerza y energía durante un fuerte periodo, disfrútalo. Las circunstancias te están poniendo de moda, y en este momento todos quieren estar contigo, te sientes el centro del mundo. Pendiente con los aparecidos que no soportan que te destaques.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:

Fantasmas

De vez en cuando hay muertos emocionales que reaparecen en tu vida y te hacen daño.Tienes un ataque de deslumbramiento con una persona que te va a hacer sufrir. Será difícil que cambies de opinión, pero dentro de unos días te vas a arrepentir por lo que estás haciendo ahora. Si puedes huye y refúgiate en el trabajo, eso nunca te falla.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Espejismos

Cuidado con esos falsos regalos que terminan siendo una carga. No todo que brilla es oro, intenta ver más allá de las apariencias .Piensas si vale la pena seguir en el mismo trabajo donde te pagan muy poco, ha que avanzar, en todos los sentidos. Tal vez puedas conseguir algo mejor y más cerca de tu casa.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Fortalezas

Enfoca tu autodiagnóstico en tus virtudes en ves de hacerlo en tus debilidades. Paciencia, fortaleza y tolerancia son las tres virtudes que vas a necesitar, porque lo que te espera esta semana no va a ser suave, confluyen problemas que se han venido acumulando.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Justicia

Sabes que la justicia suele estar manipulada. Confía en las furzas cósmicas.Tendrás que resolver un caso que te atormentaba, sabes que la justicia divina suele ser mas eficiente que la humana. No puedes seguir ensartado en situaciones que no puedes resolver o no dependen de ti. Mira hacia adelante. la vida suele premiar a quienes actúan de buena fe.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Creación

Ves el futuro y sonríes. Activas ese lado creativo que tienes a flor de piel, pues te va a ayudar en tu desempeño laboral. Activa la creatividad en el amor y el sexo, es lo que más le fascina a las parejas, dada la arrolladora personalidad que tienes. Huye de los pensamientos negativos. A veces tienes que indicarle a tu mente la ruta que tomen los pensamientos. Son tiempos para crear.

EFEMÉRIDES

Tal día como hoy

El 8 d octubre de 1962

Argelia es aceptada en las Naciones Unidas

La independencia de Argelia se declara el 5 de julio de 1962 y para finales del año se realizan elecciones para la Asamblea Constituyente. Se nombra primer ministro a Ahmed Ben Bella. La inmensa mayoría de las empresas fueron nacionalizadas, y unos 600.000 franceses abandonaron el país, pero por el otro lado medio millón de argelinos pudieron regresar al país. Se introdujo el sistema de autogestión en la agricultura y en la industria.

Sin embargo, este programa se encontró con una administración con muy poca eficiencia, lo cual dificultó su desarrollo. En junio de 1965, un Consejo revolucionario dirigido por el coronel Houari Boumedienne tomó el poder y encarceló a Ben Bella. Se instauró la autogestión y el centralismo. El poder estatal aumentó. Se nacionalizaron más industrias y se desarrolló un programa de industrialización del país.

Consecuencia de todo ello es que la economía creció y la agricultura comenzó a exportar nuevamente alimentos. Boumedianne muere en 1978 después de una larga enfermedad y le sustituye el coronel Chadli Bendjedid.

La historia posterior de Argelia es conocida. Un país con un largo sufrimiento. que no acaba de lograr un desarrollo económico y social y se encuentra expuesto a fuertes tensiones con el islamismo más radical