Horóscopo de hoy, 28 de abril

El Pensamiento de Hoy

Quien no trabaja no descansa.

(Thomas Carlyle)

Por la Doctora Aurora

El Horóscopo de Hoy

Aries 22 de marzo-21 de abril

Rabias

Prohibido el mal carácter, no es con rabietas como vas a superar esta situación de incertidumbre. Crees ser el único que la está pasando mal. Algunos no tienen empleo, ingresos, ni servicios públicos. Sufriás un ataque de mal genio, estallarás sin que puedas evitarlo, pero es importante que aprendas acontrolarlo porque tu carácter hará que las persona se distancien.

Tauro 22 de abril-21 de mayo

Reacomodo

La reconciliación llegará si muestras disposición al diálogo y más flexibilidad. Ambos desean una nueva oportunidad, solo tienes que ceder. Recuerda que las circunstancia actuales están poniendo a prueba todas las relaciones, pero eres inteligente y saldrás airoso. Evita que el orgullo te domine, cede un poco, recuerda que eres un toro en el carril, mejor pasa estos días amando mas, eso te dará momentos muy agradables.

Géminis 21 mayo-21 julio

Finlandia

En el frío país del norte del mundo, Finlandia, acaban deabrir grandes almacenes donde se guardaban toneladas de comida y equipos médicos. Es una lección para los de tu signo siempre preocupados por el dinero, recuerda la importancia del ahorro. Empezarás a restringirte de cosas que no eran necesarias y obligarás a tu entorno a cuidar los recursos. Solo así podrás solventar la actual situación.

Cáncer, 22 junio – 21 julio

Oración

La influencia regeneradora de un aliento vital armonizará tu sistema inmunológico.. Recibes noticias que te devolverán el buen ánimo. Podrás iniciar una dieta en vez de intentar matar tus angustias con la comida. Te vas a reconciliar con la oración como vía para encontrar la chispa divina que habita en tu interior, y luego buscarás el modo de ser solidario con otros que están peor que tu.

Leo 22 julio – 21 agosto

La distancia y la frialdad entre ambos continúa.Tu ser mental necesita equilibrarse, busca el modo de sumergirte en un baño de agua tibia con sales olorosas. No te sigas cargando de preocupaciones inútiles. Estás pasando por una situación que te está afectando negativamente, la tranquilidad les permitirá reencontrarse y amarse.

Virgo 22 agosto- 21 septiembre

Dudas

Te gusta estar recogido y te asombras. Mejoran tus ánimos. Empiezas a demostrar una mejor disposición para resolver los inconvenientes. A pesar de las expresiones de amor de tu pareja, algo te hace dudar de su transparencia. Conversa porque algo estpa pasando. Aprovecha estos días de encierro obligatorio para despejar todas las dudas que te atormentan.

Libra 22 septiembre – 21 octubre

Armonía

Logras superar inconvenientes causados por el encierro y el hacinamiento. Lss seres humanos se adaptan a situaciones difíciles y las superan. A pesar de algunas diferencias que podrían llevarte a discutir con seres queridos, terminarás el día reconciliado y aclarando todo aquello que se había tergiversado por falta de comunicación.

Escorpio 22 octubre 21 septiembre

Colaboración

Unirás fuerzas con tu entorno para realizar un proyecto que beneficiará a todos, te sentirás feliz por los resultados. Necesitas definir qué es lo mas conveniente, repartir comidas, acompañar enfermos, hace rtrabajos voluntarios. Lo que sea estará bien. Es el momento de tomar una decisión. Sin duda tu energía y tu generosidad puede mover montañas.

Sagitario 22 noviembre – 21 diciembre

Vitaminas

Recuerda que la vitamina D, viene de los rayos del sol, así que abre un espacio y sal a disfrutar del calor. Trata de salir cada mañana antes de las diez y recibe los rayos del astro Rey. Recibes energía sanadora proveniente del sol, sal a la calle y deja que la naturaleza te llene de salud. Pasa parte del día en un espacio abierto, donde haya árboles, verdor y brisa.

Capricornio 22 diciembre- 21 enero

Liberación

Por fin comienza a llegar la armonía a tu atormentado espíritu. Te liberas de emociones negativas; el desprendimiento te brindará una gran sensación de libertad. Recibirás el apoyo que necesitas para solventar esa urgencia económica; solo cambia tus ánimos. Tu pareja mostrará una actitud más cercana. Como ves, el planeta tierra gira y todos giramos con él, a veces estamos arriba y otras abajo, o al revés.

Acuario 22 de enero-22 de febrero

Te ha costado mucho mantener la cuarentena obligada, pero el miedo a la soledad no debería conducirte a un estado de sometimiento que no conviene. Estos inconvenientes pasajeros van a hacerte una persona mas madura y centrada. Ten una rutina que incluya horas decomidas, deejercicio, de descanso, de meditación y de trabajo y llevarás mejor el encierro.

Piscis 22 febrero – 21 marzo

Llama

Comunícate, a ti no te cuesta muco y sabes que la gente te quiere, saca esa libreta o lista de teléfonos e inicia una jornada de reencuentros que te van a dar muchísimas satisfacciones, te sacará de la soledad que te atormenta y te mostrará cuanto te quiere la gente. Ponte un plan de dos o tres llamadas por días y activa las redes sociales.

Efemérides

Tal Día como Hoy

El 28 de abril de 1950

Nace Willie Colón (1950) |

Es un músico de salsa, cantante, compositor y activista político estadounidense de origen puertorriqueño. Comenzó su carrera como trombonista, y también canta, escribe, produce y actúa.

También está involucrado en la política de Nueva York y la política internacional.

Í

Desde muy temprano aprendió a discernir entre las imágenes y adjetivaciones despectivas que se vertían sobre la comunidad latina y la cruda realidad de los inmigrantes en la “Gran manzana”.De esta forma convirtió su trabajo artístico en un testimonio social vestido de sonoridad, cuyas letras narraron las incidencias de la marginalidad, el prejuicio y el desamparo de los inmigrantes.​

Willie Colón cambió la trompeta por el trombón al mostrarse fascinado por la forma empleada por Mon Rivera para la interpretación de la bomba y la plena siendo su referencia Barry Rogers.

Colón es considerado por algunos como el arquitecto de la salsa urbana, desde sus comienzos se asoció al chico intrépido, sagaz y temerario que, a la fuerza, se abrió un espacio entre los grandes nombres de la música caribeña en el complejo mundo de Nueva York de los años 1960, dominado por grandes orquestas como la de: Tito Puente, Eddie Palmieri, Charlie Palmieri, Ray Barreto, Machito, Tito Rodríguez y otras que interpretaban el jazz afro-cubano.

La entrada de Colón al mundo del disco fue uno de los momentos más significativos de la música salsa, en tanto fue el punto de partida más impactante que desarrollaría la nueva expresión salsera, en un intento por homogeneizar los trabajos que desde hacía varios años se realizaban en el mundo latino de Nueva York, como parte de una nueva propuesta sonora.

Etapa con Héctor Lavoe (1967-1974)

Con 17 años, se integró al grupo de artistas que formaron el sello discográfico liderado y creado por Jerry Masucci y Johnny Pacheco: Fania records; que fue en gran parte responsable de la nueva propuesta sonora que se produjo en el mundo latino de la ciudad de New York, que posteriormente se denominaría “Salsa”.

Su primer álbum estaba propuesto para un cantante que no fue el agrado de los productores de Fania records, por lo que Pacheco sugirió a Héctor Lavoe, que tenía cierta experiencia y versatilidad.3​

Este binomio produciría entre 1967 y 1973 un total de nueve álbumes de estudio y se constituyó en la banda más impactante de la escena, a partir del cual se homogeneizó la propuesta musical salsera.

Sus dos primeros álbumes titulados: “El malo” 1967 y “The Hustler” 1968 son considerados clásicos ya que su propuesta estaba imbuida en los ritmos de la época pero con un sonido donde estaba emergiendo una nueva propuesta que pugnaba por diferenciarse del boogaloo, el jala jala y el mambo y se adentraba a ritmos más tradicionales y típicos. La amalgama de guaguancó, Mozambique y bomba fue muy criticada por líderes de orquestas consagradas, sin embargo Willie Colón y otros músicos jóvenes no solo probaron ser buenos en términos musicales sino también en la venta de álbumes y lograron excelentes dividendos para la empresa discográfica, considerando, que se trataba de un artista completamente nuevo y desconocido.4​

El álbum “Guisando” 1969 constituye el tercer trabajo de la dupla Colón-Lavoe quienes se alejan de las propuestas impuestas por las grandes bandas y perfilan un sonido propio. El álbum propuso un estilo rebelde, agresivo e irreverente de hacer música que se percibe en el olor de basura del ghetto, el aroma arrebatador de la marihuana y los anhelos de felicidad de la diáspora boricua discriminada en la Babel de Hierro.

El tema «Che Che Colé» donde se fusiona la bomba y el oriza con vestigios del 6/8 africano, fue un éxito que le abrió las puertas de Panamá, Francia, Perú, Venezuela y Colombia. Este álbum marca la aparición de músicos connotados que serìan habituales en las sucesivas bandas del artista: el profesor Joe Torres al piano, Milton Cardona en congas y José Mangual Jr. al bongo. La temática del álbum sale del campo para adentrarse a la ciudad y el cantante Héctor Lavoe hace gala de vocalizaciones afinadas, sabrosas y sentimentales. Otras canciones destacadas fueron: “Te conozco”, “Tú no puedes conmigo”, “Sangrigorda” y el bolero “Ausencia” todos ellos imbuidos en una temática social cercana a la realidad del barrio. Fue el álbum más vendido de la dupla hasta el momento y el pueblo latino esperaba con avidez sus nuevos trabajos.6​

“Asalto Navideño” 1970 se constituye en el quinto álbum de la pareja de músicos donde al maestro Yomo Toro hace alardes de su virtuosismo dándole un aire puertorriqueño a gran parte de los temas. En este álbum se mezclan el sonido de la música jíbara campesina con el guaguancó cubano y la murga panameña. La canción más popular del disco fue “La Murga” que se constituyó en uno de los temas clásicos de la banda y del repertorio musical salsero; con un contagioso ritmo e inolvidable arreglo de trombones.7​

En 1971 se publica “La gran fuga” la sexta producción de Colón para Fania. El tema más conocido de este álbum es “Panameña” un tema de seis minutos con fragmentos del folklore puertorriqueño. Este álbum mantiene la estética de los álbumes anteriores donde se evoca la cosmovisión del dúo, que encara la vida como una combinación de alegría y tristeza y donde se producen colores, sabores y sentimientos contrastados.8​

Luego de seis producciones para el sello Fania y con una propuesta musical en plena evolución, Willie Colón, lanza al mercado “El Juicio 1972”. El álbum cosechó éxitos inmediatos tales como: “Timbalero” un tema que se ha convertido en el modelo que, todos los percusionistas principiantes escuchan y practican, “Piraña” del Tite Curet Alonso, “Soñando despierto” donde aparece un solo de trombón de Willie Colón que asemeja a las antiguas bandas municipales de Puerto Rico y el bolero “Seguiré sin ti” que Lavoe canta con una forma vocal retardada con un estilo entre apasionado y sentimental.9​

En 1973 Willie Colón produce el álbum Asalto Navideño Vol 2 que constituye un trabajo destinado al mercado en épocas navideñas y “Lo mato” que fue el trabajo culminante de la trayectoria artística con Héctor Lavoe cuando ambos se encontraban en la plenitud de sus facultades creativas. Willie Colón compone algunas de las mejores canciones de su carrera. Temas como “El Día De Suerte”, “Todo Tiene Su Final” y Calle Luna, Calle Sol”, son referencia obligada en el repertorio del cancionero musical salsero, engalanadas por la voz de Héctor llena de alma y poesía, demostrando su impecable fraseo y contagioso sentido del humor. Lo mato 1973 es un álbum que cuenta la historia de dos jóvenes artistas que estaban más que preparados para conquistar el mundo musical.10​

Este último trabajo marcó la separación que se materializa en 1974, luego del agotamiento físico de ambos artistas en una carrera vertiginosa, siempre en ascenso. disciplina, las exigencias artísticas que imponía su carrera como cantante.

En síntesis: «Colón elevó su propuesta al máximo renglón de las escenas musicales, sobre todo porque se logró hilvanar un nuevo concepto musical que combinó el tono pícaro e hiriente de la voz de Lavoe y su apego a las melodías de la canción tradicional boricua, con el interés del osado trombonista de proyectar en su trabajo la evocación nostálgica del sonido de las raíces de la música puertorriqueña, en unión al sonido fuerte y agresivo del mundo urbano que los abrigó».

Etapa con Rubén Blades y como productor de otros artistas

Luego de su separación de Lavoe, Colón comenzó un crecimiento personal tomando clases de teoría musical, composición y arreglos orquestales y lanza dos álbumes en solitario uno de ellos puramente instrumental. Posteriormente realizó la producción de los discos de Hèctor Lavoe y se unió a Rubén Blades y otros cantantes en una de sus etapas de mayor intensidad creativa.

En 1975 produce su primer álbum independiente: «The good, the bad, the ugly», donde debuta cantando como solista en las canciones: “Toma”, “Cua cua ra cua cua” y “Guaracha”. En este álbum participan: Héctor Lavoe en dos temas y Rubén Blades cantando el tema de su autoría “El cazanguero”.

Una vez que Héctor Lavoe se lanza como solista con su álbum “La Voz” 1975; Willie Colón se encarga de la producción y arreglos de gran parte de las canciones, participando en los coros y aportando el tema que abre el LP: “El todopoderoso”. Lo mismo sucede con el segundo álbum de Lavoe en solitario «De ti depende» 1976.

En el año 1977 Willie Colón produjo una especie de ballet instrumental salsero: “Baquiné de angelitos negros”, basado en el poema de Andrés Eloy Blanco, donde amplía la orquesta para agregar saxo, flauta, trompetas y violines y prescindiendo de los acompañamientos vocales. Este trabajo obtuvo escasa repercusión pero le sirvió al artista para familiarizarse con diversas tesituras y acompañamientos que luego emplearía en su carrera como solista, en lo que muchos consideran el disco precursor de la salsa sinfónica.12​

Ese mismo año Willie Colón y Celia Cruz graban “Only they could have made this album” 1977; donde la cantante en manos del talentoso y perfeccionista productor musical muestra un repertorio sólido, un sonido único y la cúspide de su poderío vocal; demostrando que era posible lograr el éxito sin la necesidad de apelar al formato de la Sonora Matancera.13​

A partir de 1977 estrena un nuevo cantante dentro de su orquesta, se trata de Rubén Blades. A pesar de que había cierto escepticismo dentro del sello disquero, esta pareja entró por la puerta grande, alcanzando el éxito inmediato y reclutando a un público joven que no estaba familiarizado con la antigua producción discográfica de Colón, por lo que la gente no echo de menos a Héctor Lavoe, quien por lo demás estaba vigente con banda propia.

El éxito con Blades se fundamentó en un sonido más depurado con una orquesta de músicos virtuosos donde se mezclaba la sofisticación y la fuerza en escena, con letras que dieron a la salsa mayores alcances, pues hasta el momento muchas personas lo consideraban un género de música marginal.

En el año 1978 Willie Colón produce para Héctor Lavoe su tercer álbum como solista: “Comedia” el tema emblemático de este álbum, El Cantante cuyo autor fue Rubén Blades, debió su éxito, entre otras cosas, al excelente arreglo que hizo Willie para esta canción.

Ese mismo año produjo el álbum “Siembra” 1978 junto a Rubén Blades, que fue catalogado como uno de los más importantes del género “Salsa” de todos los tiempos y el más vendido del sello Fania. El impacto de este disco llevó a que audiencias de países como Chile, España o Argentina aceptaran la salsa. La excelente música de la banda de Colón que combinaba experimentación con un gran sentido comercial y rítmico llevó a este álbum a un éxito avasallador en un momento en que la salsa de Nueva York daba signos de agotamiento y empezaban a destacarse otros enclaves salseros: Puerto Rico, Venezuela y Colombia.

Un año más tarde produce para Héctor Lavoe el álbum “Recordando a Felipe Pirela” 1979 encargando de gran parte de los arreglos a Carlos Franzetti. En 1980 se encarga de producir para Héctor Lavoe “El sabio” con los arreglistas: José Febles y José Madera. Paralelamente produce el álbum doble “Maestra Vida” 1980 cuyo concepto, letra y música pertenecen a Rubén Blades.

Ese mismo año produce junto a Ismael Miranda: “Colón/Miranda Doble Energía” 1980 que relanzaría la carrera del cantante, que tenía cuatro años sin editar un disco, luego de sus éxitos con la orquesta de Larry Harlow. Para este álbum Willie Colón utilizó su banda de músicos habituales y encargó los arreglos a músicos tan experimentados como: Luis García, Héctor Garrido, Marthy Sheller y Jorge Calandreli logrando un sonido vanguardista dentro de un repertorio donde José Nogueras aportó varios temas.14​

En 1981 produjo junto a Rubén Blades el álbum “Canciones del solar de los aburridos” cuyo estilo agresivo de trombones y la letra de algunas canciones rememora sus época más exitosa con el cantante Héctor Lavoe. Además realizó su segundo álbum con la guarachera Celia Cruz: «Celia y Willie» 1981 que a pesar de no lograr las ventas y cotas artísticas del álbum anterior sirvió para mantener a la cantante dentro del circuito salsero luego de su agotamiento artístico con el músico Johnny Pacheco.15​

Willie Colón culminó su exitosa asociación artística con Rubén Blades luego de la producción del álbum «The last fight» 1982, que le permitió aparecer en la película homónima. Ese mismo año produce otro exitoso trabajo con la cantante Soledad Bravo “Caribe” 1982 que relanzó a la cantante venezolana y le abrió las puertas del mundo latino de New York que le permitió grabar posteriormente dos álbumes más. Para el año de 1984 produce para la cantante Sophy el álbum: “Sophy en New York con Willie Colón” donde continúa la exploración de los ritmos afroantillanos.

Primera etapa como solista (1979-1984)

A fines de los años setenta, Willie Colón estaba en la cúspide de su consagración artística y era considerado el productor musical más exitoso del sello Fania Records. Todos los cantantes lo buscaban para proyectar sus carreras, en un momento donde bandas tan exitosas como las de Larry Harlow, Ray Barreto y Eddie Palmieri, comenzaban a mostrar signos de agotamiento dentro de sus propuestas musicales. Colón estaba lleno de proyectos: comenzaba a lanzar su carrera como cantante solista y junto a Rubén Blades formaba la pareja más exitosa del mundo salsero. Además de daba el lujo de producir a los cantantes más emblemáticos de la escena de New York: Héctor Lavoe, Celia Cruz e Ismael Miranda.

Para este debut Colón preparó una banda donde incluye todos los metales de una gran orquesta: Flauta trompetas, saxos, trombones y tuba; una sección de cuerdas, el cuatro de Yomo Toro y los habituales músicos de su orquesta: Salvador Cuevas en el bajo, Profesor Joe Torres al piano y la sección rítmica compuesta por Josè Mangual Jr, Eddie Montalvo y Jimmy Delgado.

El álbum alcanzó disco de oro en tres semanas y rompió todos los records de taquilla en su presentación en el Poliedro de Caracas. Entre los temas más sinfónicos del álbum se encuentran: “Nueva York” y “Juancito” donde se narra el choque cultural que experimenta un jibarito que se traslada a New York; este tema fue alabado por Rubén Blades. Sin embargo, los temas más radiados fueron: «Nueva York», “Sin Poderte Hablar, “Tu Eres Tú”, “Mentiras Tuyas” y «Julia». El álbum presenta varios temas orquestales y Colón es el compositor de ocho de los diez temas.

Dos años más tarde produjo su segundo álbum como solista: “Fantasmas” 1981 el cual continuó con los coros femeninos, siendo su estructura menos ambiciosa en cuanto a la orquestación y la producción en general. Colón compuso cinco de las ocho canciones del disco, donde destacaron: “Amor Verdadero”, «Celo», «Sueño De Papelote», “Oh, Qué Será?” del compositor brasileño Chico Buarque y “Toma Mis Manos” la canción que cierra el álbum. «Este disco presentó, dentro de un contexto histórico, a un músico desarrollado, que desde un humilde comienzo en Nueva York, se convirtió en una de las más reconocidas personalidades del gremio salsero».17​

Mientras la salsa romántica hacía su aparición y adquiría gran popularidad en medio del desgaste de los ritmos afro antillanos, Willie Colón estaba en la búsqueda de nuevas formas musicales en un proceso creativo e innovador de quien nunca tuvo problemas en nadar contra la corriente. «Corazón Guerrero» 1982, el tercer álbum en solitario de Willie Colón, fue un producto que exploró la amplia gama de ritmos latinos en un marco de influencias anglosajonas que muchos han calificado como uno de los primeros trabajos de Pop latino. Colón se rodeó de músicos excepcionales creando un ambiente musical neo concertista. Canciones como: “Corazón guerrero, “Suéltale el rabo al dragón”, “Dormido no” y el popular tema de Carole King “Will you still love to me tomorrow” versionado como: “Que pasará mañana” son muestras de un trabajo que sirvió de guía a los movimientos innovadores de aquel momento.18​

En 1983 Willie Colón y Héctor Lavoe se unen en el álbum “Vigilante”. Para aquel entonces Lavoe llevaba dos años sin grabar y su comportamiento errático había llevado su carrera a un futuro incierto. Por su parte Colón estaba encarando la disolución de su binomio de seis años con Rubén Blades.

Tiempo pa’ matar 1984 es la despedida formal de Willie Colón de Fania Records. En este trabajo continua explorando nuevas sonoridades y fusiones rítmicas además de letras jocosas como en la canción “El diablo”.

A mediados de los años 1980 Fania Records estaba en medio de una debacle financiera, la que otrora fue una de las compañías disqueras más poderosas del mundo latino y por la que desfilaron los más connotados artistas de la música afro caribeña, hizo inversiones en negocios y películas que no tuvieron el éxito esperado. Con la partida de Rubén Blades y posteriormente de Willie Colón su más connotado productor musical, la compañía se sumerge en una especie de limbo del que nunca saldría. Nueva York dejó de ser el epicentro de la salsa que se desplazó hacia Puerto Rico con las orquestas de Cheo Feliciano, Bobby Valentín, Roberto Roena y La Sonora Ponceña; Venezuela con Oscar D’León y Colombia con el Grupo Niche.

En este contexto donde el boom de la salsa neoyorquina llegaba a su final remplazado por otras propuestas musicales más actualizadas como la salsa romántica y el merengue, Willie Colón produce su quinto álbum como solista: Criollo 1984. Apoyado en los arreglos de Marty Sheller, se lanza en una aventura donde compone y versiona varios temas de autores brasileños que exploran diversas tendencias rítmicas, dentro de una estética progresista y comprometida. Los temas más destacados fueron: “La era nuclear”, “Me das motivo” (Sullivan-Massadas), “Miel” (Caetano Veloso-Wally Salomao) y “Son ellos” (Tunal y Sergio Natureza); este último dedicado a los cantantes ciegos Stevie Wonder, José Feliciano y Ray Charles. Este álbum fue producido para el sello RCA.

En 1986 produce para el sello venezolano Sonográfica su sexto álbum de estudio como solista, donde regresa a la salsa como expresión musical principal. El disco presenta temas bailables como: “Lo que es de Juan” y “Soltera”. Además presenta un popurrí de canciones de su época con Lavoe de más de 10 minutos de duración donde se incluyen los temas: Che Che Colé, Barrunto, Te Conozco y Calle Luna Calle Sol. Este álbum fue reeditado en 2011 con el nombre: “Pregunta por ahí” un bolero que formó parte de esta producción discográfica.

Un año después produce para Celia Cruz un tercer disco para el sello Fania que fue muy poco promocionado: “The Winners» 1987. Aunque las canciones tienen los ingredientes necesarios para haber sido más conocidas, la época en que fue lanzado, atentó contra el éxito, para aquel entonces Celia Cruz estaba incursionando en el ambiente de la ciudad de Miami donde se convertiría en una artista del pop latino.

Tres años después de su último trabajo regresa con nueva banda: Legal Aliens, para grabar su séptimo álbum solista “Top Secrets” 1989 siendo el autor de cuatro de las ocho canciones del álbum. Willie Colón había regresado brevemente a la Fania para producir el disco de Celia Cruz de 1987 y el de Héctor Lavoe “Strikes Back”, por lo que este álbum es grabado para Fania Records. Este trabajo descansa mayormente sobre los teclados y un frente trombón/saxofón que ofreció nuevas posibilidades sonoras; coqueteando con influencias del r&b y el funk.20​

El primer sencillo promocional fue “Primera noche de amor” pero lo que convirtió a este disco en un clásico, fue el éxito “El gran varón” de Omar Alfanno que devolvió a Colón a la palestra internacional, a pesar de las posiciones de los activistas gais. Otra canciones destacadas fueron “Así es la vida” donde Colón retoma sus crónicas como narrador de lo cotidiano y el sólido y bailable tema: “Nunca se acaba” donde el coro reza: “Sepan que esto no se va/La salsa nunca se acaba”.

Un año más tarde Willie Colón presenta su octavo álbum de estudio denominado: “Color americano” 1990. El cantante venezolano Amilcar Boscan y el propio Willie componen tres temas cada uno. Además contiene la versión del tema de Juan Gabriel “Hasta que te conocí”. Este álbum tuvo escasa repercusión comercial siendo los singles: “Aerolínea desamor” y “Vida nocturna”.

En 1991 Colón trae su noveno trabajo: “Honra y cultura” que continuó en la línea ascendente de una carrera que no se regocijó en éxitos anteriores y continuaba en la búsqueda de nuevas expresiones musicales y temas que encararan de forma constructiva la hispanidad y el despertar de la conciencia. A través de un mensaje anti bélico y haciéndose eco de temas como la contaminación, las dictaduras, las drogas y la desigualdad, Colón realiza un sólido trabajo. Las canciones más emblemáticas fueron: “No”, “Quinientos años” y “Divino maestro”, en donde aparecen solos de Yomo Toro y del propio Colón.

«Hecho en Puerto Rico» 1993 es un álbum grabado con músicos puertorriqueños como: Papo Lucca, Bobby Valentín, Tito Allen, Isidro Infante y Cucco Peña que fue el productor. El álbum marca el retorno a las raíces ancestrales del músico neoyorquino y presenta números bailables y de gran calidad como: “Yo te podría decir”, “Desde hoy” y el éxito “Idilio” cantado a dúo con Cucco Peña que irrumpió con fuerza en las emisoras de radio de todo el Caribe.

El álbum: «Tras la tormenta» 1995 marca un nuevo capítulo de una de las colaboraciones más exitosas de la salsa: la del trombonista, arreglista y vocalista Willie Colón y el compositor y sonero Rubén Blades. El álbum posee el sonido poderoso, inconfundible y oscuro de la orquesta de Willie Colón y una elección de temas de gran factura artística donde el propio Blades aporta cinco temas y Amílcar Boscán presta dos de sus canciones a Willie Colón. Las canciones más interesantes del álbum son aquellas que los dos cantantes cantan a dúo: “Dale paso”, “Tras la tormenta” y “Doña Lele”, un tema de Jorge Guzmán que narra de una forma poética la historia de una mujer desahuciada.21​ La canción Talento de Televisión de Amilcar Boscán cantada por Willie solo fue el gran éxito de este disco, se ha convertido en un estándar, ganando Canción del Año en el Carnaval de Veracruz México 2010.

Cerrando la década de los noventa Willie Colón produce los álbumes: “Y vuelve otra vez” 1996 y “Demasiado corazón” 1998 completando un total de diez trabajos musicales en el período 1984-1998. En estas producciones Colón acusa cierto desgaste como compositor acudiendo a varios artistas que le cedieron sus temas entre los que destacó Amílcar Boscán quien cedió a Colón: “Cayo Condón”. Además se versionaron temas de Eros Ramazzotti, Pedro Guerra y Joan Manuel Serrat. Debe destacarse que la canción: “Demasiado corazón” fue utilizado como tema de una telenovela homónima.

Luego de estos trabajos musicales, Willie Colón entró en una larga pausa musical que rompió luego de diez años con el álbum “El malo II, Prisioneros del mambo” 2008, cuya producción duró más de dos años y en el que se incluyó: Salsa, balada, música urbana y música puertorriqueña. Entre los temas destacan: “Medley a Héctor Lavoe” donde canta las canciones: Periódico de ayer, El todopoderoso y El cantante. Otros temas destacados fueron: «Cuando me muera» “Narco mula” y el “El brujo”. En este disco Willie Colón es el compositor de ocho temas mientras que Amílcar Boscán aporta tres canciones.

En 2010 Willie Colón es invitado a grabar junto al cantante colombiano Fonseca la canción «Estar lejos», la cual les merece la nominación a los Premios Grammy 2010 por mejor canción tropical del año.

En el 2014, Willie Colón co-produce, compone y canta junto al dúo panameño Gaitanes, la canción «De que me vale». Logran posicionarse entre los mejores 25 de Billboard.

En 2015 se mostró a favor del matrimonio igualitario en Perú.22​

Legado y estilo

Willie Colón es un pintor de los rostros de su gente, un artista que plasmó en sus canciones –con su sonido fuerte– la conciencia de una generación que exigía el respeto social y que luchó por la vindicación de sus condiciones de vida.

«Su música refleja, a la vez, una lírica tradicional rítmica y el llanto de adiós y esperanza de una nueva generación, forzada a abandonar su tierra para congregarse en la urbe estadounidense»

En unión con Rubén Blades, realizó una gesta que trastocó la salsa y mostró la amplia capacidad del género para navegar por lugares que nunca se habían hecho eco de su rítmica; abordando las temáticas más diversas y rompiendo los parámetros de las radio-emisoras sobre los tiempos de duración de las canciones.1​El desarrollo de la propuesta del dueto fue avasallador en éxitos y delineó el compromiso social al frente de las filas que abogan por la igualdad de derechos y la justicia social.

Su sonido, de gran impacto, agresividad y sabor (influenciado en un comienzo por bandas de rock con vientos como Chicago, Blood, Sweat & Tears o incluso Tijuana Brass), muy pronto se empezó a depurar pues, desde muy temprano, comenzó a experimentar con una serie de ritmos y temáticas que pocas veces se habían utilizado en la salsa. En su etapa de solista y productor, son famosas las versiones de temas brasileros (principalmente de Chico Buarque) que Colón realizó con su propio estilo, caracterizado por el empleo de trombones, el cual en varias combinó con sofisticados arreglos orquestales, cuerdas y coros femeninos, convirtiéndose en el mejor ejemplo de lo que en la salsa se conoció como el «sonido de Nueva York».

Con Colón nació la salsa, música ideal para tratar temas de las clases marginadas, pero que poco a poco alcanzó otras audiencias sin perder su rebeldía original. Este experimento le dio unidad a la música que se hacía en el entorno de Nueva York, al asimilar los ritmos caribeños, latinoamericanos y norteamericanos y crear un sonido moderno, agresivo y bastante experimental.

Willie Colón es uno de los músicos que si bien no niega la influencia de la música cubana en la salsa, afirma que ésta no es equivalente a «salsa», pues ha dicho que él: puede dar un concierto de dos horas sin interpretar ningún ritmo cubano y a pesar de esto, tocar salsa. Al respecto es famosa su frase «la salsa no es un ritmo, es un concepto».

Actividades cívicas y políticas

Como líder comunitario, se ha dedicado a la lucha por los derechos civiles. Además de ser Presidente de la Asociación de Artes Hispanos (donde recaudó 5.6 millones de dólares) para construir el Centro Cultural Julia de Burgos de Nueva York, fue miembro de la junta directiva de La Comisión Latina sobre Sida, miembro de la Fundación ProInmigrantes de la ONU y Presidente de la Coalición para un Mejor Nueva York. En 2001 Willie fue el único candidato Latino para el puesto de Defensor Público de la Ciudad de Nueva York por el partido Demócrata, acumulando la cifra de 101 394 votos.23​

En 1995 Colón fue el primer Latino en ser parte de la directiva nacional de ASCAP (Sociedad Estados Unidos de Compositores, Autores y Editores). Sigue siendo actualmente consejero de la Fundación ASCAP. En 1996 fue nominado como unos de los 100 Hispanos más influyentes en los Estados Unidos por Hispanic Business Magazine. El 1 de septiembre, en Los Ángeles, Willie Colón recibió un Grammy Especial por su trayectoria y su contribución a la música.23​

En 1999 Willie Colón fue parte de la delegación (Jubilee 2000) JUBILEO 2000, un movimiento de coalición internacional en más de 40 países que pidieron la cancelación de la deuda del tercer mundo hacia el año 2000. Este movimiento coincidió con los Grandes Festejos, la celebración del año 2000 en la Iglesia Católica. Colón junto a otros inminentes de distintas disciplinas como economista Jeffrey Sachs de la Universidad de Harvard, Bono, de la banda de rock U2, Quincy Jones, Muhammad Ali, Bob Geldof, Youssou N’dour, Thom Yorke, N.T. Wright y otros, instaron a Papa Juan Pablo II firmar una petición que llevaron al presidente Clinton quien perdonó 14% de la parte de la deuda que pertenecía a EE.UU.

A pesar de todos estos compromisos, Willie Colón le da una alta prioridad a su esposa Julia y sus cuatro hijos y a sus otros intereses como la navegación, aviación (es piloto privado con licencia) y la programación de computadoras.23​

En 2013 interpretó el tema «Mentira fresca», donde hace alusión a la situación sociopolítica que imperaba en Venezuela tras el fallecimiento del presidente Hugo Chávez. En el mismo critica duramente a Nicolás Maduro aludiendo a sus erradas prácticas políticas que a su juicio agravaron la crisis que se vive en ese país.