El pensamiento de hoy:

Quien es feliz hará felices a los demás también.

(Anne Frank)

Por la Doctora Aurora

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Recuperación

La mala situación se calmará, gracias a la cual ganarás más tiempo libre que se dedicará a tu familia y descanso. La casa será tu refugio, un pilar de la seguridad. Es aquí donde encontrarás tiempo para reunir pensamientos y reflexionar sobre tu vida, así como para organizar tus retos.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro

Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Escándalos

Ocurre una situación en tu entorno que llama la atención de los medios de comunicación social. Trata de actuar con la verdad por delante. tendrás que tener cuidado porque algunas decisiones que tomen le pueden desatar algunos escándalos. Así que es importante que analices lo que dice y a quien le va a tener confianza porque es posible que se acerquen personas negativas.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Negocios

No cantes victoria antes de tiempo . Podrías arriesgarte con empresas poco meditadas o asumir gastos excesivos mientras el mundo intenta superar tiempos de recesión, deja que un poco de prudencia entre en tu vida, tu visión futurista te avisa que tienes que moverte, pero intenta andar con pies de plomo. Deja el apuro que no son tiempos para andar adivinando

Cáncer | Fecha: Del 2 Tierra2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Luchar

Te espera un día en el que tendrás que trabajar de un modo intenso y lucharás por tus principios. Exigirás el respeto a la Ley pero al mismo tiempo el respeto de los derechos humanos. Pasarás un buen rato en unión de familiares y amigos con quienes tendrás interesantes intercambios de ideas.

Leo 21 de julio a 21 de agosto

Positivo

Juega sin miedo, como por diversión y verás que ganarás por obligación. Salte fuera de la rutina. No existen preocupaciones ahora que nublen tu mente. En tu mundo profesional te valoran y te pagan mejor. Alguien muy cerca de ti te está educando con mucho amor

.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Oportunidad

Te ofrecen un trabajo que es interesante, lo malo s qu otros involucrados temen que los desplaces. Por la mejor cara d imbécil para que se queden tranquilos y comienza a trabajar. Cuando aparezcan los resultados te van a valorar m{as y tus logros serán reconocidos. No temas al entorno, sólo avanza

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Creer

En tiempos empantanados te aferras a tus creencias mas íntima y eso te da seguridad, todos creemos en algo, muchos en Dios, otros en sus valores. Esas creencias te ubican en un mundo movedizo y consolidan tu yo interior. No se trata de ser rígido sino de ser consistente. Por atención a lo que sueñas en estos días sobre todo si tienes sueños eróticos o angustiosos. Pero ponle más atención a lo que sueñas cuando estás despierto, porque esos son tus anhelos y debes dejar de posponerlos.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:



Tristeza

Sufrirás un fuerte ataque de tristeza debido a que no sabes cómo están unos amigos y parientes que viven lejos de ti. Sientes que tal vez te están mintiendo y están pasando hambre y necesidades. Si tanto te preocupa la situación busca la manera de comunicarte y trata de enviar una ayuda económica mediante alguna remesa o pago de alimentos. Verás cómo desaparecen las lágrimas cuando te ocupas en vez de preocuparte.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Agotamiento

La incertidumbre afecta tu estado físico. Te sientes cansado. Un examen de sangre te permitirá saber si estás débil o con anemia, o simplemente no tienes el descanso necesario. Medita sobre tus horarios y actividades. Combina el trabajo físico con el mental. Compra un frasco de suplementos vitamínicos. Te sentirás mejor.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Disciplina

El mejor aliado para lograr tus metas es la disciplina que siempre te acompaña. Falta mucha gente responsable como tú en la tierra. Respira el aire ,disfruta el sol y la luna y las estrellas que tanto adoras, en compañía de las personas a quienes amas. Y sigue tu camino porque con tu formación llegarás a la meta.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Alerta

Ten cuidado a qué puerta tocas. No deposites tu confianza en alguien que apenas acabas de conocer. Eso que de momento te deslumbra, si te detienes a observarlo de cerca, verás que no es lo que aparenta ser. No permitas que nadie te manipule ofreciéndote cosas que no guardan sentido alguno con la realidad.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Realidad

Descubrirás una mentira, un engaño que te causará gran consternación pero que al final será para tu bien. Ahora sabrás exactamente qué es lo más que te conviene. Habla, comunícate, muévete, actúa, exige y lograrás realizar lo imposible. Pasa la página, no te ensartes en peleas inútiles

Efemérides

Tal día como hoy:

El 8 de agosto de 1928:

Nace Simón Díaz, cantautor popular venezolano

Díaz estuvo inmerso tanto en la música como en la vida campesina desde niño. Barbacoas era un pueblo ganadero y Simón Díaz absorbió ahí la música y tradiciones del llano, ya que desde pequeño improvisaba coplas y tonadas que escuchaba de los artistas que se encontraban en su localidad. Su formación musical se originó en casa, en donde su padre le enseñó lo básico. Juan Díaz tocaba el cornetín en la banda del pueblo, y lo animó a aprender a tocar el cuatro venezolano y a componer y cantar boleros. Tras la muerte de su padre, en 1940, se traslada con sus siete hermanos y su madre a San Juan de los Morros. Allí logra culminar sus estudios de primaria y recibir, formalmente, sus primeras lecciones de música, con el maestro Ramón Ziegler.

Fue distinguido con la Orden del Libertador en su Orden de Gran Cordón que es la máxima condecoración que otorga el estado venezolano, constituyéndose en el único artista nacional al que se le haya impuesto, en el año 2000 fue nominado al Premio Grammy por mejor disco tradicional latino. En el año 2008, se hizo acreedor del Grammy Latino a la Trayectoria, gracias a la postulación desde un portal de Internet donde se recaudaron firmas para ese galardón. Sin embargo, su aparición para recoger el galardón fue una de sus últimas presentaciones públicas, ya que al artista se le diagnosticó el Mal de Alzheimer,9​10​lo que puso final a sus actividades empresariales y artísticas. En el año 2012 recibió el Premio Nacional de la Cultura, Mención Música.

Fallecimiento

El artista falleció en Caracas el 19 de febrero de 2014 a la edad de 85 años