El agua es vida, no la malgaste

Aries

MARZO 22 A ABRIL 20

Elemento Fuego | Planeta Marte | Color Rojo | Número 10 | Piedra Rubí

Ahorrar

Una pequeña reducción a tus gastos, te permite hacer una buena inversión en el mediano plazo. Tienes que reducir algunas de tus actividades personales. No se sabe còmo se vislumbra el año entrante, pero las noticias son alarmante, será mejor que tomes precauciones para que pueden afrontar los malos ratos.

Paciencia

Si algo no te resulta es porque no te convenía, no es bueno forzar las circunstancia o forzar al destino para que nos complazca. nuestro deseos no necesariamente son las mejores opciones para nosotros, por este día acepta con alegría lo que la vida te está ofreciendo. Contactas a personas de tu comunidad.

Tauro

ABRIL 21 A MAYO 21

Elemento Tierra | Planeta Venus | Color Rosado | Número 15 | Piedra Esmeralda

Comienzo

Todo en la vida se va hilando, cuando unos lloran otros festejan, te cuesta entenderlo, cuando madures más lo captarás. Tendrás que ir llevando la fiesta como se te vaya presentando-Una mujer te va a ocasionar malos ratos, pero un banco te dará una buena sorpresa, casi como ganar la lotería.

Géminis

MAYO 22 A JUNIO 22

Elemento Aire | Planeta Mercurio | Color Amarillo | Número 8 | Piedra Ágata

llanto

Sufres porque no entiendes lo que ocurre a tu alrededor. Llorar no vale de nada y la mente ayuda en el duro batallar de cada día. Se acercan cambios positivos vinculados con una persona a quien amas mucho. Recibes muchos dones porque sueles dar los que ya tienes,

Cáncer

JUNIO 21 A JULIO 20

Elemento Agua | Planeta Luna | Color Blanco | Número 8 | Piedra Ópalo

Recuerda

Ningún día es igual a otro aunque duermas en la misma cama y te baes en el mismo sitio. Valora los pequeños detalles de la vida cotidiana y encontrarás muchas fuentes de felicidad, también, si lo piensas bien, encontrarás pistas que te indiquen la vía correcta que debes seguir en estos tiempos.

Leo

JULIO 24 A AGOSTO 23

Elemento Fuego | Planeta Sol | Color Naranja | Número 28 | Piedra Topacio

Menor

Inicias una bonita amistad con una persona menor que tu, y te da un aire de frescura. Te asombran sus conocimientos y deseos de superación. Las cosas que tanto extrañas están comenzando a regresar. Volverán los tiempos gratos, el amor y las virtudes, en la tierra todo pasa y se transforma, sólo hay que ubicarse en el tiempo.

Virgo

AGOSTO 24 A SEPTIEMBRE 23

Elemento Tierra | Planeta Mercurio | Color Café | Número 20 | Piedra Cuarzo rosa

Amigos

Ponte en contacto con tus amistades, porque si no cultivas a quienes te quieren terminarás quedándote en compañía de la soledad. Usa las redes sociales, o aprovecha el teléfono y has una llamada diaria, a fin de mes te habrás reconectado con muchos amigos. un amigo muchas veces está mas cerca que un pariente.

Equivocaciones

Aprovecha que has aprendido a afrontar la soledad para llegar a conocerte profundamente. Has cometido algunos errores pero no te angusties, sólo te indican las vías que no debes volver a caminar, Ahora eres una persona con mas sabiduría. Todos los días acertamos y nos equivocamos, quienes no se arriesgan no avanzan.

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

Celebraciones

En estos días tendrás que hacer un esfuerzo para concentrarte porque es tu época de cumpleaños. Es hora de que anotes todo para que cumplas tus compromisos. Es recomendable poner en orden tus ideas para canalizar tus energías. La dispersión mental es tu talón de Aquiles y si andas en plan de fiesta, pues mucho peor.

Escorpio (Octubre 23 – Nov iembre 21)

Iniciativas

Te toca a ti llevar las riendas en este día. Sigues con los procesos de cambio y los están haciendo bien, sobre todo esa renovación se ve en las generaciones mas jóvenes que están optando por hacer pequeños emprendimientos en vez de buscar a alguien que les ofrezca un empleo

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Despedidas

Los aspectos del momento transmiten buenas vibras que te proporcionan todos los recursos necesarios para seducir y prometerle bellos encuentros. Con tu sabiduría vas a superar la tristeza por la lejanía de un ser amado. Varias personas conocidas han fallecido, eso te asusta. Ten confianza en tu fortaleza.

Capricornio /Diciembre 22 – Enero 19)

Labores

Reiniciar tus actividades laborales te impone nuevos sacrificios. Buen momento para el desarrollo laboral. Los que esperaban quedar fijos reciben esa buena noticia y los que están en búsqueda de empleo lo consiguen. La sociedad se está reactivando tu signo entra en esta ola renovadora y positiva. Concluye una etapa y es conveniente que des gracias por tus vivencias

Acuario, 21 de enero a 21 de febrero

Dudas

Tiempo de transición en muchos sentidos. Alguien de tu entorno hace cosas que inspiran desconfianza. Aclara las dudas a tiempo, no permitas que las circunstancias se te escapen de las manos. Para seducirte hay que ofrecerte aventuras sin fin para evitar que te aburras, conseguir que cada día sea distinto, animarte en sus proyectos.

Piscis 20 de febrero/21 de marzo

Precauciones

Las apariencias engañan, recuerda que no todo lo que brilla es oro. Los encantadores de serpientes y de personas están activados en estos días, así que es necesario que seas prudente, no vayas a terminar timado. Cuídate y prefiere a los conocidos, antes que a los buenos por conocer.

Efemérides

Tal día como hoy

El agua es tan importante como el oxígeno y tampoco podemos vivir sin ella. Cada gota cuenta y hay que ser conscientes de la necesidad de cuidarla y amarla.

Es el elemento que ha posibilitado la vida en la Tierra.

El ser humano está compuesto en gran medida por agua, y tres cuartas partes del planeta tierra están formadas por este líquido