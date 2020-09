La frase de hoy:

Recuerda que eres tan bueno como lo mejor que hayas hecho en tu vida.

Billy Wilder

Por la Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries | Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Decisiones Tendrás que decidir entre la pasión y la razón para que puedas equilibrar tu vida. Algunas cosas que te están ocurriendo t hacen cambiar la manera e pensar, tus allegados sienten que ahora no te conocen, ignoran que está apareciendo tu verdadero yo. Te va a ocurrir algo simpático con unas frutas.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Premonición Tendrás que mantenerte al día con lo que pueda suceder y anticiparte para que tomes precauciones. Evita los encuentros con personas tóxicas o agresivas porque se convierten en aves de mal agüero. Aléjate de vecinos o visitantes agresivos. Haz un círculo de luz imaginario a tu alrededor para que te sientas con la protección necesaria frente a los negativos.

Géminis| Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Planetas

Las alineaciones planetarias te favorecen. Verás el lado positivo de la vida y te apartarás con elegancia de aquellos que sólo traen malas noticias. Te llegará un dinero que no esperabas y también un regalo que vas a compartir con personas allegadas, recuerdas que cuando das algo recibes el doble. Serás una persona generosa.

Cáncer | Fecha: Del 21de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Ayuda

Recibes ayuda de una persona inesperada. No olvides darle las gracias. A la vez ayudas a personas necesitadas, Hay que dar para mantener la conexión astral de la generosidad, cuyos resultados siempre se multiplican. Si algo no te gusta evita involucrarte. Revisa el automovil, aprovecha que lo usas menos.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Claves

El respeto se gana, la honestidad se aprecia, la confianza se adquiere, la lealtad se devuelve…

Activa estas claves que te van a dar una vida m{as armoniosa. Revisa tus niveles sanguíneos y la presión arterial para que no te lleves sorpresas desagradables. Vienen nuevas rutas en tu vida, no te asustes, las vas a poder recorrer y saldrás más fuerte.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 d e septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Armonía

En estos tiempos planetarios Llevas la armonía a todos los lugares pues con ella llegan la paz y el bienestar En lo personal, cuídate de los celos, tanto de otras personas celosas que te revisan el celular, como de ti mismo que revisas la computadora y los correos electrónicos de tu pareja. R

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Ruptura

Piensas pero no te decides a romper las barreras que te impiden crecer. Vas a tener esas rupturas, no las decidirás tú, sino la propia vida. NO permitas que el mal humor de otros te afecte, la gente anda angustiada, mejor muestra tu sonrisa m{as bella y se alegrarán.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:

Selección

Andas n una etapa de deslumbramiento por el comienzo de una relación .Prefieres la calidad a la cantidad, la imaginación frente a la rutina. Buscas a una persona original que no haga ni repita lo que hacen los demás. El amor convierte al ser escogido en alguien sin igual. Una persona a quien creías amar profundamente sólo como un buen amigo comienza a despertar en ti pasiones que desconocías.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Amigos

Sientes que tu pareja te aleja de tus amistades. Vas a tener que negociar .vitas discusiones y optas por la comprensión. Todos sentimos y albergamos alguna gran pasión en la vida, esas que no comprende sino aquél que las ha vivido, la tuya es erótica. Disfruta las oportunidades, que no son muchas.

Capricornio

22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Paciencia

El disgusto es una emoción que hace más daño que bien, pero es inevitable. Hay que dejar que corran las aguas, no podemos controlar el mundo. Por hoy, cumple con lo que debes hacer y que los demás asuman las consecuencias de sus actos. Da un paseo por la playa y diviértete.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Golpes

Busca la fortaleza interior en los lugares mas oscuros pues tendrás que afrontar situaciones duras, por enfermedad o pérdida de un ser querido. Los ángeles o tus fuerzas interiores te harán una revelación que te permitirá ver más allá que el resto de las personas que te rodean. Usa tus presentimientos para el bien, toma decisiones de acuerdo con tu intuición que está muy sensible.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter |Elemento: Agua

Oro

Las apariencias engañan, aprende a ver mas allá de la corteza, recuerda que no todo lo que brilla es oro. Los encantadores de serpientes y de personas están activados en estos días, así que es necesario que seas prudente, no vayas a terminar timado. Cuídate y prefiere a los conocidos, antes que a los buenos por conocer.

Tal día como hoy

El 8 de septiembre de 1636

Fue fundada la Universidad de Harvard

Es una de las instituciones de enseñanza superior más antiguas de los Estados Unidos.

Si en sus inicios solo contaba con nueve alumnos, hoy tiene más de 371.000 exalumnos vivos,7​ de los cuales 59.000 fuera de Estados Unidos, y es una de las universidades más influyentes del mundo.

Dispone además del presupuesto universitario más cuantioso del mundo: 39.200 millones de dólares en 2018.Aunque en términos de dotación por estudiante, ocupa el tercer lugar en los Estados Unidos, por detrás de Princeton y Yale.

Ocupa el puesto número uno en el Ranking Académico de las Universidades del Mundo,10​ en la clasificación mundial de universidades según el HEEACT y en el ranking de U.S. News & World Report.

Además, opera varios museos de arte, cultura y ciencias. Su biblioteca es el sistema de bibliotecas privadas y académicas más grande del mundo, el cual comprende 79 bibliotecas individuales con más de 20 millones de volúmenes.

Harvard ha dado al mundo:

161 premios Nobel.

18 ganadores de la Medalla Fields.

14 ganadores del Premio Turing.

359 becarios Rhodes y 242 becarios Marshall.

10 Premios de la Academia.

48 premios Pulitzer.

108 medallas olímpicas (46 de oro, 41 de plata y 21 de bronce).

62 billionaires (billonarios) vivos, personas cuya fortuna supera los mil millones de dólares, porque en Estados Unidos todavía siguen llamando “billón” al millardo, es decir, mil millones (un uno y nueve ceros). Pero en realidad un billón es un millón de millones (un uno y doce ceros).

8 presidentes de los Estados Unidos.

30 jefes de Estado extranjeros.