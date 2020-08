La frase de hoy

“Si por la noche lloras por no ver el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas.”

Rabindranath Tagore

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Talento

Tienes capacidad física y mental para hacer y lograr grandes cosas, pero debes aprender a conocer tus fortalezas. Debemos encontrar nuestro talento y explotarlo como si se tratara de una obligación. Sé tenaz, persistente en lo ya planificado por ti.

Tauro (21 de abril – 21 de mayo)

Elemento Tierra | Planeta Venus | Color Rosado | Número 15 | Piedra Esmeralda

Tóxicos

Huye de todo aquel que pretenda quitarte tu paz. No piensas perder el tiempo con los tóxicos que todo lo critican y enredan, superas una situación conflictiva porque actuarás de acuerdo con los principios y valores que no piensas traicionar. Deja tanta seriedad, date permiso para divertirte. Si te ensartas, sentirás que te duelen los cuernos.

Géminis (22 de mayo – 21 de junio)

Elemento Aire | Planeta Mercurio | Color Amarillo | Número 8 | Piedra Ágata

Apoyo

Contarás con apoyo. Y poco a poco tu economía se irá recuperando, de igual manera lentamente, aprenderás a abrir tu corazón, y así podrás expresar tus deseos y tus sentimientos más profundos. Evita angustiarte y lleva la vida suavemente, como se desplaza el agua de los ríos. Aprovecha para encontrarte contigo mismo.

Cáncer (22 de junio – 23 de julio)

Elemento Agua | Planeta Luna | Color Blanco | Número 8 | Piedra Ópalo

Recapacita

Vas arrastrado por fracasos amorosos , pero no te desesperes que los vas a superar y encontrarás una persona en el camino que te hará feliz. Comienza por perdonar a quien te han hecho mal y pide perdón por las ofensas que hayas podido causar, pero sobre todo, recuerda que lo mas importante es el propósito de enmienda. Trata de reparar el daño ocasionado y olvídate del tema. Una vez mas ante problemas concretos optas por huir y tratas de no involucrarte, pero eso no siempre se puede hacer

Leo, 22 de julio– 23 de agosto)

Elemento Fuego | Planeta Sol | Color Naranja | Número 28 | Piedra Topacio

Perdón

Las cosas buenas llegan cuando no las esperamos, y las malas también. Cuando quieres algo, lo quieres de verdad. Como te encanta el sexo, busca el modo de tener tu buen lote de condones para que no te remuerda la conciencia, o el susto de un contagio, mira que el coronita ese es el peor enemigo de la humanidad. Perdona a la persona que amas o no podrás disfrutar la relación.

​Virgo (24 de agosto – 22 de septiembre)

Elemento Tierra | Planeta Mercurio | Color Café | Número 20 | Piedra Cuarzo rosa

Escucha

Eres una persona a quien le gusta conversar, pero debes intentar escuchar a los demás, pues la conversación no es de un solo lado. Mejora tus habilidades comunicativas, tienes problemas para conectarte con los demás. Los malos entendidos surgen del silencio, y al mismo tiempo, hablar demasiado tiende a

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Elemento Aire | Planeta Venus | Color Azul claro | Número 9 | Piedra Peridoto

Homenaje

Los actuales son tiempos difíciles para todos y eso afecta las relaciones de pareja. Intenta revivir la confianza hacia tu pareja de lo contrario te perjudicas, Si algo te desagrada conversa, y sobre todo hagan el amor, esa es una buena medicina en medio de la incertidumbre. Todo pasa y todo queda, si algo termina déjalo ir sin resentimientos ni rencores. .

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Elemento Fuego | Planeta Júpiter | Color Morado | Número 19 | Piedra Amatista Separación Al comienzo de una separación te va a abrumar el duelo, pero luego, con tu sabiduría encontrarás las rutas, puertas y ventanas hacia una vida distinta y generosa. Rinde un lindo homenaje a quienes vivieron antes y te dejaron algún enseñanza, mientras los recuerdes estarán vivos. M{as vale estar solo que mal acompañado. No lo olvides. Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre Elemento Agua | Planeta Plutón | Color Rojo carmesí | Número 9 | Piedra Jaspe Pasos Aprovecha este día para avanzar hacia tu superación personal. Evita discusiones y malos entendidos. Perdonaste el pasado que te atormentaba y eres libre y feliz. Te hacia falta vaciar el buzón de lo negativo que no te dejaba prosperar. Deja que la vida fluya, ella, la vida se encargará de darte sorpresas agradables antes de fin de año, para eso tienes que mantener la mente abierta y positiva.

Capricornio (Del 22 de diciembre al 19 de enero)

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Número 38 | Piedra Turmalina negro Autoestima Aprende a valorarte. es conveniente que te ames más a ti mismo que a ninguna otra persona y así lograrás que te amen profundamente y puedas alcanzar la maestría de la pareja. Las personas que tienen un pobre concepto de su propia persona tienden a pensar que los otros seres no valen la pena, pero las que confían en su fuerza interior salen adelante cuando tienen problemas.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Elemento Aire | Planeta Saturno | Color Agua marina | Número 29 | Piedra Lapislásulis

Mirada

Si en algún signo es cierto que los ojos son el reflejo del alma es en Acuario. Transparentes y recios. La belleza es cómo te sientes en tu interior , y se refleja en tu mirada. Reflejas la intensa vida interior que tienes la cual te permite desarrollar la intuición y ese sentido visionario que te hace visualizar lo que ocurrirá en el futuro pues si algún signo es vidente mentalista es el de los acuarianos. Ves más allá de los hechos cotidianos.

Piscis

Elemento Agua | Planeta Neptuno | Color Verde Oscuro | Número 12 | Piedra Aguamarina

Creencias

Crees que tus amores superficiales te estarán eternamente agradecidos por haberte fijado en ellos. Vas haciendo daño como un mal huracán y ni siquiera te das cuenta. Buscas personas indefensas o ingenuas creen tus mentiras de amor, ten cuidado. el sexo responsable y el amor generoso son necesarios en tiempos de pandemia.

Efemérides

Tal día como hoy

El 9 de agosto

nas Día Internacional de las Poblaciones Indígenas

En la actualidad hay por lo menos 5.000 grupos indígenas integrados por 300 millones de personas que viven en más de 70 países en cinco continentes. Muchos de ellos han sido excluidos de los procesos de toma de decisiones de sus países, a muchos se les ha marginado y viven en un grave estado de pobreza. Asimismo, la mayoría vive en una constante lucha por la defensa de sus derechos, que son los derechos humanos más elementales como el derecho a la vivienda, trabajo, educación, salud, alimentación.

Consciente de esta problemática, las Naciones Unidas trabaja ocupándose de las causas de estas poblaciones que son considerados como uno de los grupos minoritarios mas marginados del mundo y eligió el 9 de Agosto como el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Esta fecha fue decretada por la ONU por ser el aniversario del primer día de la reunión que celebró en 1992 el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección de las Minorías.