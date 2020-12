La frase de hoy

La naturaleza nunca hace nada superfluo, nada inútil, y sabe sacar múltiples efectos de una sola causa.

Copérnico

Por la Doctora Aurora

El 14 de diciembre un eclipse solar total va a oscurecer el cielo en Sudamérica.

Concretamente, la franja de totalidad atravesará zonas de Chile y Argentina. Y justo en esos lugares por los que pase, el eclipse va a tener efectos que van más allá de la disminución de la luz.

El paso del eclipse provoca una bajada inmediata de la temperatura, que a su vez provoca nuevos vientos. Además, los animales se desconciertan y cambian su comportamiento.

El miedo a los eclipses por su gran poder sobre la vida de los seres humanos es en parte cierto, ya que moviliza mucha energía. Esa energía no escapa al mundo político.

No se trata de temer

Los eclipses suelen traer cambios fuertes, pero son procesos y no se trata de nada abrupto.

El más fuerte es el que viene el 14 de diciembre, que será un eclipse solar, el último del año.

Cómo interpretar el eclipse

Para “leer“ el eclipse es necesario pensar los ciclos iniciados 6 meses atrás: negociaciones, comunicaciones, relaciones y a cada uno de los signos ascendentes le tocará de determinada manera en su carta.

Se estará viendo en zonas de América, Australia y algunos lugares de Asia. En la antigüedad se decía que donde se veía se iba a sentir más.

Horóscopo de Hoy

Aries | Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Positivo

Si tu Ascendente está en Aries, probablemente el eclipse estará ubicado en tu casa 9, por lo que puede afectar tus estudios, y todo lo que tiene que ver con el cerebro y el mundo intelectual. En este momento sientes que necesitas paz y no la encuentras, las circunstancias te están agobiando, toma las cosas con calma.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Oportunidades

Si tu Ascendente está en Tauro, el eclipse caerá seguramente en tu casa octava y deberás observar la economía, especialmente aquellos ingresos que no procedan solamente de ti. Tendrás que abrir puertas porque se te están presentando nuevas oportunidades. Sólo tienes que estar atento porque la estructura base ya la has construido. Todo se puede arreglar. Llegarás al éxito sin tener que desarrollar un gran esfuerzo, sin que importe el objetivo o la materia que estés desarrollando.

Géminis| Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Eclipse

Prepárate,es probable que movilice o te afecte en el área de las pareja y de los asociados. Los geminianos son los más afectados por el eclipse de luna pero serás bendecido por el de sol a la influencia lunar te va a durar sòlo unos cuatro meses, Mejor avìsale a tus amigos

Cancer | Fecha: Del 21de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Abogados

Cáncer

Pendiente, pues a partir del 23 se inicia otra etapa astral muy positiva. Lo peor de estos tiempos ha sido la soledad, por tu carácter gregario, te gusta estar rodeado de gente, ir a reuniones, asambleas o fiestas, así que el confinamiento se te ha hecho largo y tedioso. Recuerda la prevención está en tus manos. Debes observar tu salud, especialmente los ritmos diarios y la alimentación. Será necesario ordenarse.

.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto |

Astro: Sol | Elemento: Claves

Obstáculos

Tu vida afectiva estará removida por el eclipse de sol, el eclipse afectará tu área creativa, afectiva y de los hijos, si los hubiera. Posiblemente te enfrentes a situaciones adversas que amenazan con obstruir tus metas. ¡No te angusties! Escucha a tu intuición a la hora de tomar decisiones y comprobarás que no te equivocas en el momento de hacerlo.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 d e septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Fluidez

Debido al próximo eclipse solar requerirán atención los asuntos asociados a la familia y al hogar, demandarán cuidado, paciencia. Sigue buscando el paraíso que anhelas, pero sabes que tendrás que hacer concesiones. No siempre es fácil lograr la paz y la armonía pero lo están intentando, ganarás más dinero en el 2021 y te sentirás mejor. La naturaleza te ha dotado de un excelente sexto sentido pero debes utilizarlo más.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Hermanos

Tus hermanos y los asuntos asociados a traslados y comunicaciones los que requerirán tu atención. En estos días en torno al eclipse sentirás fallas de comunicación. El mundo necesita en este momento que asumas tu condición de líder. tendrás que cuidarte, sin embargo, de tu propensión a deprimirte. Como el trabajo te entusiasma, te encuentras siempre ocupados.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:

Bolsillo

La llegada del eclipse solar puede aefrctar tus finanzas tendrás gastos inesperados. el Sol eclipsado eclipsada puede afectar tu economía personal. ¡Atención con los gastos! Cualquier acontecimiento que se presenta se transforma en el acto en un motivo capaz de hacerte luchar hasta resolverlo. Cómo has luchado este año, n todos los terrenos, todavía no has triunfado, pero sigues adelante. Inspiras confianza en las personas que te rodean.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Eje

Estás en el centro de la zona del eclipse de sol, por lo tanto el eclipse puede afectarte personalmente y alterar momentáneamente tus emociones. Será necesario conservarse sereno. No te angusties, todo pasa. Cambios que te tomarán por sorpresa. Elige algo que puedas compartir con tus seres queridos, para eso es necesario que escuches las razones de quienes están cerca de ti.

Capricornio|22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Salud

La cercanía con sagitario puede afectar tu salud. Debido al eclipse deberías atender tu salud, necesitarás reparar tu organismo, descansar muy bien. Es momento de que hagas planes para unas vacaciones, tienes la gran excusa para no hacer grandes fiestas navideñas, estamos en tiempos de pandemia, así que relájate y gasta poco, pero disfruta de los placeres que te ofrece la vida. Date una oportunidad para complacerte. Vienen días en los que disfrutas de facilidades para sus intereses económicos.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Espacios

El eclipse estará afectando aquellos asuntos asociados con las relaciones. Deberás tratar de ser ecuánime y evaluar cuidadosamente cualquier asunto asociado con amigos o apoyos que pudiera presentarse. Una persona te invade emocionalmente y otra pretende robarte tus pertenencias, tendrás que esforzarte en defender tus derechos, los abusadores no tienen que salirse con la suya. Tal vez te conviene pensar en mudarte, hay que renovar amistades.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter |Elemento: Agua

Tranquilidad

Mantén la mente abierta y te sorprenderás de todas las buenas oportunidades que están tocando a tu puerta. el eclipse afectará tu casa 10. Podría significar asuntos poco claros en el terreno de la profesión y hasta desprestigio (si algún planeta presente en esa casa se viera eclipsado. Durante el eclipse las emociones pueden verse obstaculizadas o verse frustradas de alguna manera. El mejor enfoque para trabajar con este eclipse es evitar la acción precipitada hasta que los problemas se expresen claramente.

Tal día como hoy

9 de diciembre

Día de las Víctimas de Genocidio

Adoptada a nivel nacional e internacional. También establece la obligación de los Estados de prevenir y castigar el delito de genocidio.

Para prevenir el genocidio es de importancia crucial entender sus causas fundamentales. Los conflictos genocidas responden a factores relacionados con la identidad y tienden a ocurrir en sociedades con diversos grupos raciales, étnicos o religiosos.

Lo que genera el conflicto no son las propias diferencias de identidad, sino sus consecuencias en cuanto al acceso al poder, a la riqueza, a los servicios y recursos, al empleo, a las oportunidades de desarrollo, a la ciudadanía y al disfrute de los derechos y libertades fundamentales. Esos conflictos son fomentados por la discriminación, los discursos de incitación al odio que promueven la violencia y otras violaciones de los derechos humanos.