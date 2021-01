La Frase de Hoy

«La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir»,

Gabriel García Márquez.

Por la Doctora Aurora

Aries, ( 20 marzo-19 abril) Elemento Fuego | Planeta Marte | Color Rojo | Número 10 | Piedra Rubí

Humildad

Lleva la luz a quienes te rodean en este día. Cuando se comprende algo, se ilumina y se clarifican las ideas; hay más luz en la conciencia.Reconocer los errores es de personas humildes de corazón. Actívate si quieres disfrutar de las buenas vibraciones que te rodean. Comienza por el bienestar físico. Muévete, camina, nada. También activa tus conocimientos, lee, pregunta discute y además actívate en el amor. Sonríe.

Tauro 21 abril-20 mayo Elemento Tierra | Planeta Venus | Color Rosado | Número 15 | Piedra Esmeralda

Equilibrio

Tiendes a sentirte bien y eso es el motor que te impulsa tanto para avanzar en lo positivo como para superar mucho mejor lo negativo. Días favorables para tus planes. Busca el equilibrio que necesitas. Cuando sientas decepción por no recibir lo que deseas o esperas, no lo veas como rechazo o mala suerte.Evita ser sectario cuando analics una situación, a veces el análisis dependen del modo en que lo abordes, y sobre todo, no pierdas amistads por culpa de la política.

Géminis – Mayo 21 – Junio 20 Elemento Aire | Planeta Mercurio | Color Amarillo | Número 8 | Piedra Ágata

Concentración

En estos días tendrás que hacer un esfuerzo para concentrarte. Algunos viajes cortos relacionados con tu trabajo son aconsejables en este día.No piensas perder el tiempo con los tóxicos que todo lo critican. Quien puede calzar los zapatos de los otros tiene mejores posibilidades para comprender a los demás. Ha llegado la hora de actuar del modo correcto.

Cáncer, 21 de junio-22 de julio Elemento Agua | Planeta Luna | Color Blanco | Número 8 | Piedra Ópalo

Promesas

Si de verdad quieres divertirte escoge bien con quienes deseas estar. Tendrás que tener paciencia y ser muy tolerante. Necesitas emprender cosas nuevas que te mantengan ocupado y que amplíen tu perspectiva de vida.Tendrás que cumplir lo que prometes, por eso es mejor no hacer promesas de amor. Generalmente se cumplen sólo durante un tiempo.

Leo – Julio 23–Agosto 22

Brillo

El sol activa tu entusiasmo y vitalidad. Un fuerte impacto recibirás de energías que te provocaran enfrentamientos y luchas de poder, debes estar alerta.Busca la felicidad siempre. Este periodo tiende a ser de emociones difíciles, pero la familia fortalece. Cada año es oportunidad de renovar la esperanza. Tiendes a sentirte bien y eso es el motor que te impulsa tanto para avanzar.

Virgo Agosto 23-septiembre 22 Elemento Tierra | Planeta Mercurio | Color Café | Número 20 | Piedra Cuarzo rosa

Afectos

Días favorables para tus planes. Anda con prudencia pero sigue avanzando con cuidado, sin impulsos y con sensatez. A la gente le fascina meterse en lo que no les importa y te juzgan de acuerdo con su propio mundo interior que poco tiene que ver con tu manera de ser.Busca el equilibrio que necesitas. Cuando sientas decepción por no recibir lo que deseas o esperas, no lo veas como rechazo o mala suerte.rioridad a los pensamientos hermosos.

Libra Elemento Aire | Planeta Venus | Color Azul claro | Número 9 | Piedra Peridoto

Felicidad

Conoces el encanto de amar y ser amado y lo disfrutas, por eso todos te adoran. Hoy tienes una apariencia encantadora, que puede atraer a más amigos, complétala con más belleza interior. soltar el tapabocas o la mascarilla.Estarás brillando en tu lugar de trabajo, no dejes que terceros te perturben; sigue con ese optimismo y te irá mejor.

Dificultades

Vas a sentir dificultad para mantener la estabilidad en tus relaciones sentimentales. No te aferres a cosas que no valen la pena, desnudo naciste y desnudo te irás. Vas a dar un giro significativo en tu vida. Tienes que organizar mejor tu agenda, el desorden te puede causar problemas. Haz un viajesi puedes, verás como así consigues despejarte.Tus esfuerzos se verán recompensados si mantienes la Fe por encima de la adversidad, y gozas de una profunda experiencia sobre las cosas importantes de la vida.

Sagitario Noviembre 22 –Dicie mbre 21

Elemento Fuego | Planeta Júpiter | Color Morado | Número 19 | Piedra Amatista

Libertad

Comienzan los tiempos de reactivación. Añoras la calle, el pasto, los árboles pues el encierro de va con tu personalidad. También son tiempos hogareños, en los cuales la familia ocupa un lugar privilegiado, así que podrás combinar las dos cosas, sales a trabajar y te diviertes con la familia, pero toma precauciones para cuidar la salud y la de los tuyos.Es necesario aprender a pasar la página, así no te negarás la posibilidad de ser realmente feliz. Disfrutas a plenitud tu sexualidad ya que te sientes vital en todo.

Capricornio – Diciembre 22 – Enero 19

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Número 38 | Piedra Turmalina negro

Esfuerzos

Vuela alto,ponte metas nuevas cada día, y si son difíciles te resultarán más interesantes. Y sobre todo, ama, a la vida, a la humanidad y a ti mismo.Estos son días propicios para meditar y para orar. La sencillez reina en tu corazón porque eres una persona sabia. Además de recibir sabes que hay que ofrecer nuestras vidas por las causas más nobles, que están siempre vinculadas a los grandes valores como el amor y la solidaridad.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero

Elemento Aire | Planeta Saturno | Color Agua marina | Número 29 | Piedra Lapislásulis

Piscis – Febrero 19 – Marzo 20

Elemento Agua | Planeta Neptuno | Color Verde Oscuro | Número 12 | Piedra Aguamarina

Armonía

Disfrutarás de un día de inusitada armonía. El entusiasmo por expresar tu vitalidad a pleno sol invadirá tu corazón lleno de alegría y todo será un cúmulo de salud. Hoy tendrás un día muy positivo. Recuerda mandar una nota cariñosa a alguien a quien recuerdes. Cada buena acción que se practica es luz que se irradia. Cada año es oportunidad de renovar la esperanza. Comparti todo el amor que te ilumina y te sentirás en plenitud. Felicidades

Efemérides

Tal día como hoy

el 9 de enero de 1960

El presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, inicia la construcción de la presa de Asuán mediante la detonación de diez toneladas de dinamita para demoler veinte toneladas de granito en la orilla este del Nilo.

El presidente Gamal Abdel Nasser fue el responsable de impulsar su construcción y de llevar a buen puerto el proyecto. Para ello, mostró una gran capacidad de maniobra política durante la guerra fría, así, cuando los estadounidenses retiraron su inicial apoyo al proyecto de la presa, supo conciliar intereses con la Unión Soviética, quien patrocinó un tercio del costo total del proyecto, además de prestar asesoría técnica y constructiva para terminar la presa.

La presa alta de Asuán ha tenido grandes beneficios en términos de almacenamiento de agua, producción de energía hidroeléctrica, y control del caudal de los ríos, proporcionando así a Egipto el potencial para un mayor desarrollo agrícola e industrial. No obstante, su construcción conllevó así mismo importantes consecuencias tanto a nivel social como medioambiental, provocando el desplazamiento de comunidades amenazas ante el crecimiento de las aguas del lago Nasser o impacto ecológico sobre la fauna, la flora y también sobre la economía de los pueblos que habitaban los márgenes del Nilo con carácter previo a la construcción de la presa.