El Pensamiento de Hoy

Los momentos más felices de tu vida son los que pasas en tu hogar cerca de tu familia.

Thomas Jefferson.

Por La Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Claridad

Tu mente está en una onda brillante lo que facilita la comunicación con las personas. Reinicias paulatinamente la vida social, entre almuerzos al aire libre y pequeñas reuniones con tu familia. Se consolidan planes más rápido de lo que imaginas. Este mes va ser un mes de mucha energía, aprovéchalo para que tengas un gran fin de año.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Angustias

No permitas que la angustia te consuma. Sufres porque no entiendes lo que ocurre a tu alrededor. Llorar no vale de nada y la mente ayuda en el duro batallar de cada día. Se acercan cambios positivos vinculados con una persona a quien amas mucho. Recibes muchos dones porque sueles dar los que ya tienes,

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Renacer

Inicias nuevos tiempos con buenas perspectivas. vas a renacer y serás una persona renovar y sorprendente. iniciar o crecer una relación amorosa, un proyecto creativo, planear un embarazo o mejorar la relación que tienes con tus hijos. Los próximos meses son los que estabas esperando para abrir el corazón, sonreír y volverte a enamorar de la vida.

Cáncer | Fecha: Del 2 mayo al 2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Romanticismo

Tu vida amorosa está muy bien aspectada, tanto en el lado familiar, de amistades, como en el amoroso, pues vives momentos llenos de pasión. Recuerda que el amor es la salsa de la vida, activa las hormonas y da felicidad. Pero debes darlo siempre, a todos, y te sentirás muy feliz. No lo dejes pasar.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento:

Armonía

Aprovecha el momento para disfrutar de las buenas relaciones o para aclarar malentendidos del pasado que te mantienen lejos de personas importantes para ti. Reinicias tus actividades laborales y eso te impone nuevos sacrificios. No pretendas imponer tus criterios, consulta primero. Algo que te ayudará a levantar el ánimo es programar una reunión virtual con toda la familia.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Suerte

Soplan vientos muy positivos en tu vida. Esta semana te van a llegar buenas noticias en materia económica. Tu popularidad en el trabajo se debe a tu compañerismo. Inicias un ciclo muy positivo, tendrás nuevas oportunidades y en el amor te lloverán propuestas a insinuaciones. Aprovecha la racha d buena suerte.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Intimidad

No te prodigues con quien no lo merece, al contrario, ocúpate de tu ser amado, puedes hacer planes para que todo funcione a la perfección en la intimidad, y eso mejorará tu vida emocional. Pretendes ser de los mejores amantes debido a tu gran sensibilidad. Estás muy expuesto y necesitas mejorar la intimidad,

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento: Agua

Soledad

En estos tiempos de incertidumbre, la soledad y la angustia pueden acompañar a los de tu signo. Si sientes a tu corazón oprimido sal de tu propia zona de confort e inicia proyectos laborales y sociales que te puedan generar la sensación de seguridad que tanto necesitas, recuerda que los pensamientos positivos están en tu mente, pero los angustiosos, también. Evita la soledad.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Pasiones Todos sentimos y albergamos alguna gran pasión en la vida, esas que no comprende sino aquél que las ha vivido, la tuya es erótica. Disfruta las oportunidades, que no son muchas Antes de invertir tu dinero toma en cuenta todas las responsabilidades que eso conlleva. Se consolidan planes más rápido de lo que imaginas.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Coincidencias

Lo que a ti te parece que son coincidencias son simplemente hechos que se encadenan, porque en este mundo nadie, ni siquiera los presos confinados a un calabozo, están aislados del resto de la humanidad. Si alguien tose en un continente repercute en el mundo entero, eso ahora es evidente, el virus de china comenzó con una simple picazón en la garganta, y en menos de un año el mundo cambió

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Política Eres franco y directo y si te preguntan sobre política no tendrás reparo en decir lo que piensas o criticarlo aun a riesgo de impactar tanto a la gente que acabe cayendo mal. Estos son momentos especiales para personas como tu, que saben que las decisiones del país van más allá d comentar donde se para una mosca.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter

Liberación

No te pegues a las situaciones que te desagradan, deja que se vayan. Aplica la distancia emocional a las situaciones que te resultan desagradables, Nada te turne, nada te espante. No te dejes bloquear por los malos momentos presentes. Anímate y corre por tus sueños de una vez por todas. Tendrás una jornada inolvidable y llena de amor.

Efemérides

Tal día como hoy:

9 de octubre de 1940

Nace John Lenon

Músico y líder de Los Beatles

John Lennon nació hace 80 años y fue asesinado hace 40. Y hace 50 se disolvió la banda más famosa del pop y el rock mundial: The Beatles.

La compañía discográfica Universal informó que este viernes, día del aniversario de los 80 años del nacimiento de Lennon, se publicará una colección de treinta y seis canciones con el título Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes. El título surgió a partir de la letra de aquella canción:

“Estoy harto y cansado de escuchar cosas de hipócritas miopes y de mente estrecha. Todo lo que quiero es la verdad, solo dame algo de verdad. Ya he tenido suficiente de leer cosas de políticos neuróticos, psicóticos y testarudos. Todo lo que quiero es la verdad, solo dame algo de verdad”