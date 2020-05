Horóscopo de Hoy, 5 de mayo

La frase de hoy

“Matar el tiempo es suicidarse en cuotas».

Rav Noaj Weinberg

Doctora Aurora

Tiempos difíciles en los cuales la solidaridad luce indispensable

Horóscopo

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Libros

La literatura universal está llena de obras que muestran cómo lo que hoy vivimos ya ocurrió antes y fue superado por la humanidad. De eso ha escrito Alejo Carpentier, pero tambien lbbert Camus en su famoso libro La Peste. Una de tus grandes aficiones es cultivar el intelecto ¡Hoy tienes la oportunidad de hacerlo! Aprovecha el descanso leyendo un libro de algún tema bien interesante.

Tauro (21 de abril – 21 de mayo)

Elemento Tierra | Planeta Venus | Color Rosado | Número 15 | Piedra Esmeralda

Autoayuda

N0 crees que un libro de espiritualidad pueda ayudarte,pero deberías hacer la prueba con algo de Paolo Coello, o de otros autores que incursionan en las fuerzas espirituales comovía para superar la adversidad. Refuerza tus conocimientos de superación espiritual y los aplicarás en la vida cotidiana. En esta época procura vivir en paz y aprovecha el crecimiento espiritual para encontrarte e incrementar la parte laboral.

Géminis (22 de mayo – 21 de junio)

Elemento Aire | Planeta Mercurio | Color Amarillo | Número 8 | Piedra Ágata

Dinero

Aunque te mates trabajando si no administras estarás pasando trabajo. El dinero llega fácilmente, pero también aparecen los cobros y compromisos. Debes tener calma, revisar las cosas, verás que hay ambiente para hacer una renovación en lo monetario y estar al día con tus pagos. Tendrás desilusiones en algunos aspectos y en otros, satisfacciones; así estarás balanceado y podrás encontrar la armonía en el amor y en las demás actividades diarias. Tendrás paz y sosiego.

Cáncer (22 de junio – 23 de julio)

Elemento Agua | Planeta Luna | Color Blanco | Número 8 | Piedra Ópalo

Caminos

Elige la ruta que deseas, ademas encuentras en tu entorno las condiciones para que puedas desarrollarla. Todo el poder de tu personalidad se hace presente en tus actividades diarias, haciéndote triunfar. Esto hace crecer tu popularidad y también aparecen los enemigos ¡Cuídate de ellos! Tu lado positivo y generoso se activa cada días más. Como eres de nobles sentimientos, ni el odio ni el rencor pueden conducirte a la falta de caridad con el prójimo.

Leo (24 de julio – 23 de agosto)

Elemento Fuego | Planeta Sol | Color Naranja | Número 28 | Piedra Topacio

Despecho

El mal de amores, o un distanciamiento de una persona de tu afecto será superado, tendras que guardarte tu orgullo para que puedas volver a disfrutar del amor y la amistad. No son momentos para desenterrar el hacha de la guerra, todo lo contrario, mientras mas armonía generes te irá mejor. No descuidas el trabajoy los negocios, porque eres inteligente y sabes que amor con habre no dura y si dura, no perdura.

Virgo (24 de agosto – 22 de septiembre)

Elemento Tierra | Planeta Mercurio | Color Café | Número 20 | Piedra Cuarzo rosa

Ocasión

Recuerda la frase que dice que el ladrón es de la ocasión, evita dar ocasiones a otros que pueden ser oportunidades tuyas. Una cosa es que se te presenten oportunidades y otra es que aprendas a ser oportuno. Ser oportuno es la idea del día; no la olvides porque podrías perder excelentes opciones. Ampliamente favorecida se encuentra el área intelectual, y el momento es oportuno para ampliar tus conocimientos. Mientras dudas y piensas puedes dejar escapar grandes opciones.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Elemento Aire | Planeta Venus | Color Azul claro | Número 9 | Piedra Peridoto

Aterriza

Recuerda que cuando se trabaja por el bien se encuentra la luz espiritual. Pero también tienes que aterrizar, revisacuánta comida tienes. Si quieres superar la adversidad en estos tiempos difíciles debes intentar activar tu lado pragmático, pues se trata de ganarse el pan con el sudor de la frente. No queda otra. Tendrás que posponer los sueños irrealizables para más tarde.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Elemento Fuego | Planeta Júpiter | Color Morado | Número 19 | Piedra Amatista Banderas Tegusta tener una causa por lacual luchar,hay muchas, pero a veces son una moda. El virus mató lamodadel calentamiento global. Los temas van y vienen como las olas. Revisa bien lo que hacer, o puedes terminar esgrimiendo banderas que te generan desconcierto y frustración. Son tiempos de replantearse el sentido de la vida, pero también de aceptar lo que va llegando, poco a poco y paso a paso. Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre Elemento Agua | Planeta Plutón | Color Rojo carmesí | Número 9 | Piedra Jaspe Planetas Los planetas lo dijeron, el coronavirus no es casual y una parte de ti, la intuitiva, sabe que es cierto, coinciden el año de la rata china, con el desarrollo de la era de acuario y el año bisiesto, No tienes idea de cómo te va a ir después de esta tragedia que crece. Lahumanidad siempre resulta vencedora, pero a todos nos falta mucho por aprender. NO te preocupes, saldrás airoso. Aprovecha el día para realizar actividades placenteras pues vienen cambios drásticos en la vida de todos.

Capricornio (Del 22 de diciembre al 19 de enero)

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Número 38 | Piedra Turmalina negro

Metas

Prefieres hacer cosas que estar pensando demasiado, eres práctico y amas ver resultados, pero en estos días vas a tener que pensar, sólo o con tu familia porque llegó la hora de replantearse la vida. Revisa tus objetivos y establece tus metas para no perder la dirección de tu plan original. Recuerda que tú pones las reglas ahora. Hacer una «torta» de tiempo ayuda, es decir, coloca una lista de lo que haces cada día y cuánto tiempo le dedicas a cada actividad como bañarte, arrreglarte o comer.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Elemento Aire | Planeta Saturno | Color Agua marina | Número 29 | Piedra Lapislásulis

Pan

Deja de preocuparte por cosas que no son muy importantes, y sobre todo que en estos momentos no puedes resolver. Enfócate en cuidarte y garantizar la alimentación de tu familia. El pan nuestro de cada día. Eres inteligente y responsable; cuentas con confianza de tus superiores y la colaboración de tus subalternos. Si no puedes recurrir al teletrabajo,compensarás con creces cuando te actives. Lo básico es lo prioritario.

Piscis

Elemento Agua | Planeta Neptuno | Color Verde Oscuro | Número 12 | Piedra Aguamarina

Sentido

Evita angustiarte con preguntas metafísicas, porque a veces como humanos no encontraremos las respuestas. odo ser humano tiene una profunda necesidad intrínseca de que su vida tenga sentido. Es por eso que encuentras tantas «causas» en el mundo –salvar las ballenas, aliviar la pobreza, investigación contra el cáncer. Sin embargo, no todas las causas son iguales.Vivir y amar le da sentido a lo que sea.

Efemérides

Tal día como hoy

El 5 de mayo de 1948:

En Israel, David Ben Gurión preside la primera reunión del Gobierno.

Fue un líder sionista, sindicalista, periodista, político y estadista convertido en primer ministro de Israel entre 1948 y 1954 y nuevamente entre 1955 y 1963. Fue uno de los principales mentores del Estado judío y quien proclamó oficialmente la independencia del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948.

El 14 de mayo de 1948 (el 5 de Iyar de 5708), leyó Ben-Gurión en Tel Aviv la declaración de independencia del Estado de Israel; inmediatamente al cabo de la cual, el país fue atacado por siete estados árabes – Egipto, Siria, Jordania, Líbano, Irak, Arabia Saudita y Yemen – en lo que fue el comienzo de la Guerra de Independencia de Israel.

Una de sus primeras órdenes, como jefe de Estado de facto, fue la de unificar a todos los grupos combatientes hebreos, creando así al Ejército de Defensa de Israel, el Tzáhal (por sus siglas en hebreo). Ben-Gurión otorgó a la consolidación de las Fuerzas Armadas y a la desaparición como tales de las milicias previas al Estado, una importancia tal, al punto que no dudó en mandar bombardear hasta su hundimiento al barco rebelde «Altalena», con Menajem Beguin a bordo, con tal de imponer la supremacía del nuevo estado e impedir el caos que supondría la tolerancia de grupos armados independientes.

Ben-Gurión visitando al Escuadrón 101 de la Fuerza Aérea Israelí en agosto de 1948.

El 25 de enero de 1949, aún sin haber concluido la guerra, tuvieron lugar las primeras elecciones al parlamento israelí, la Knéset, de las cuales Ben-Gurión surgió electo como primer Primer ministro, al mando del partido Laborista que se alzó con 46 escaños de los 120 en juego, ocupando asimismo el cargo de ministro de Defensa.