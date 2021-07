El reciente aumento de casos de COVID-19 en el sur de Florida está provocando un vuelco en varios hospitales de uno de los estados más poblados de EE.UU.

La variante Delta ha puesto un obstáculo en la lucha contra COVID-19 y, a medida que aumentan los números, las llamadas para que las personas se vacunen son cada vez más fuertes.

“Jackson Health System actualizará su nivel de amenaza de COVID a” alto “en la mayoría de sus instalaciones con efecto inmediato”, dijo Carlos Migoya, director ejecutivo de Jackson Health System.

El nivel de amenaza de COVID es “alto” para Jackson Health System. Las restricciones de visitantes se han restablecido a medida que avanza una nueva ronda en la batalla contra COVID-19 y la variante Delta altamente contagiosa.

“Las personas que se enferman y no están vacunadas se enferman muy rápido”, aseguró la doctora Lilian Abbo, experta en enfermedades infecciosas. “No veíamos esto en ninguna otra ola de la pandemia”.

Jackson está tratando actualmente a 143 pacientes con COVID positivo, informó WSVN.

El número de casos aumentó a más del doble en las últimas dos semanas, y el 91% de los pacientes no estaban vacunados. Por lo que a partir del miércoles, los visitantes de Jackson serán limitados.

El Memorial Healthcare System al sur de Florida también limitará los visitantes a medida que aumentan sus casos.

Actualmente, están tratando a 234 pacientes positivos para COVID. Solo el 98 por ciento de ellos no están vacunados.

Joe DiMaggio Children’s Hospital está en el Memorial Healthcare System, y ellos también están lidiando con la variante Delta.

El hospital de niños de Hollywood ha experimentado un lento aumento de pacientes. “Los números de adultos son exponencialmente más altos, pero cuando comenzamos a ver incluso el más mínimo golpe, porque hemos estado bastante estables por un tiempo, el más mínimo golpe significa que los números están aumentando”, dijo la portavoz de Joe DiMaggio, Caitlin Stella.

Y aunque la mayoría de los casos nuevos se encuentran en la población más joven, hay un brote en el condado de Broward que involucra a personas mayores y síntomas leves en John Knox Village, un complejo de vida asistida en Pompano Beach.

“Aunque volvimos a tener programación, no estábamos operando a plena capacidad”, dijo el director de operaciones de John Knox Village, Bill Pickhardt, “por lo que no hay forma de saber si hubo un evento en particular en el que la gente participó que causó la propagación”.

En este momento, Florida lidera la nación en nuevos casos de coronavirus, pero nuevamente, la mayoría se encuentran entre aquellos que no han recibido una inyección de prevención.

“Cualquier persona de 12 años o más es elegible para la vacuna“, dijo Migoya. “Esta es nuestra mejor defensa para vencer la pandemia”.

En cuanto a tratar con Delta en el nuevo año escolar, los condados de Broward y Miami-Dade seguirán adelante con su plan de “máscara opcional” para los estudiantes.