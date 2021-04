El Hotel Thesis, ubicado en Miami anunció que implementará el pago de criptomonedas, para todos sus huéspedes.

En la actualidad el valor de las criptomonedas, ha ido en aumento progresivamente y en estos momentos se cotiza en 50 mil dólares.

“Tuvimos varios requests (pedidos) para tener este sistema en casa y es una moneda que es más segura y mucha gente quiere pagar con eso. Es una tendencia que va a tener un boom”, aseguró la gerente de mercadeo del hotel.

El Hotel Thasty informó que no solo las habitaciones se podrán cancelar con el criptoactivo, si no también se podrán pagar criptomonedas las comidas en el restaurante, así como las salas para eventos especiales.

El Gerente de Mercadeo del hotel habló sobre que plataforma utilizarán para hacer sus transacciones.

Dogecoin, Bitcoin now accepted at Thesis Hotel in Coral Gables – South Florida – South Florida Business Journal: Dogecoin, Bitcoin now accepted at Thesis Hotel in Coral Gables – South Florida South Florida Business Journal https://t.co/Tt4KywaRgF

— Trade the journey (@JourneyTrade) April 23, 2021