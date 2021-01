Cada 25 de enero se celebra el “Día Nacional de la Florida”, que reconoce el vigésimo séptimo estado en unirse a los Estados Unidos.

El estado del sol es el hogar de la ciudad establecida más antigua del país.

Con más de 400 años de historia, las calles de San Agustín y la arquitectura colonial tienen historias que contar.

El este y el oeste de Florida se convirtieron en las Colonias Británicas 14 y 15 después del final de la Guerra Francesa e India en 1763. Sin embargo, en 1783, después del final de la Guerra Revolucionaria Americana, el Tratado de París devolvió Florida a España.

Las fronteras actuales de Florida fueron absorbidas a través de dos transacciones: la compra de Louisianna en 1803 trajo consigo el este de Florida (pero no sin la disputa de los franceses) y a través de una intervención estadounidense en un levantamiento en el oeste de Florida en 1812 que provocó la unión del oeste de Florida. el Territorio de Mississippi. Florida se unió a la Unión el 3 de marzo de 1845.

En el año 2017, National Day Calendar® comenzó a celebrar cada estado en el orden en que ingresaron a la unión, comenzando la semana del Día de la Independencia y terminando con Hawái.

Happy #NationalFloridaDay! Today in 1845, Florida became the 27th state of the United States & we know just the way to celebrate–a trip down memory lane. What's your favorite Florida vacation memory? #LoveFL

— VISIT FLORIDA (@VISITFLORIDA) January 25, 2021