En un duelo emocionante que se definió en dos sets, Huber Hurkacz se convirtió en el nuevo monarca del Miami Open este domingo.

El polaco número 31 de la ATP doblegó al italiano Jannik Sinner, con parciales de 7-6 y 6-4 en un duelo disputado en el Hard Rock Stadium.

Hurkacz mantuvo firme y frenó a tiempo cada reacción del italiano quien era el debutante en este Masters 1000.

En cada game que disputaban ambos tenistas, Hurkacz era cada vez más superior al italiano.

Y así quedó demostrado en el primer set, que pudo sacar con parciales de 7-6 (tiebreak 7-4)-

En el segundo set el polaco arropó a Sinner, que en ciertos pasajes del compromiso intentó remontar la cuesta, pero le fue imposible y de esta manera Hurkacz se llevó el parcial con score de 6-4.

Ambos tuvieron un juego acciones profundas, y pocos acercamientos a la net, lo que hizo que el partido se convirtiera en interesante,

The moment @HubertHurkacz claimed his first Masters 1000 title, 7-6, 6-4 over Jannik Sinner. #MiamiOpen pic.twitter.com/6etEMhu1qQ

— Tennis TV (@TennisTV) April 4, 2021