Miami tendrá este miércoles cielos poco brumosos a medida que la humedad más profunda avanza hacia el este de la ciudad.

Es probable que lleguen algunas lluvias y tormentas en las primeras horas de la mañana.

No será un fracaso para los habitantes de Miami, por lo que se espera que la temperatura máxima llegue a los 90°F (36°C), durante gran parte del día.

Permanecemos en este patrón más inestable hasta el final de la semana y el fin de semana.

A SEVERE THUNDERSTORM WARNING has been issued for portions of Miami-Dade county this morning until 6:45 a.m. This storm is capable of 60 mph wind gusts. Cities include Miami, Miami Beach, Coral Gables, Key Biscayne and South Miami. #7weather #flwx pic.twitter.com/aa4RrYP4PE

— Vivian Gonzalez (@VivianGonzalez7) August 25, 2021