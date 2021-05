Las condiciones húmedas darán paso a tormentas dispersas el jueves en Miami. Las precipitaciones tenga como consecuencia inundaciones irregulares en algunos sectores de la ciudad.

El viernes será el día de transición ya que las posibilidades de tormenta disminuyen a medida que el frente avanza durante las horas de la tarde.

It might be cool now, but summertime heat is just around the corner.

Here's a look at what areas are most likely to see a summer that is hotter than average this year: https://t.co/NnfhAWThJl pic.twitter.com/729uH6FIdG

