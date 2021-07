La alerta emanada por el Servicio de Meteorológico Nacional, por el paso del huracán Elsa, ha hecho que los ciudadanos salgan de sus hogares en los distintos condados de Florida.

Se espera que este lunes por la noche el ciclón toque los Cayos de Florida, por lo que se anunció el alerta para aquellas viviendas que estén en riesgo de inundación.

Se estima que 180.000 cubanos, salgan de sus hogares en Florida y tomen rumbo hacia el norte, para evitar los embates del huracán Elsa.

El Gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, indicó a través de su cuenta de twitter, que todos los ciudadanos deben estar resguardados ante los embates del huracán.

“Todos los floridanos deben prepararse para la posibilidad de fuertes lluvias, inundaciones y posibles cortes de energía”, escribió DeSantis en la red social. “Ahora es el momento de reabastecer sus suministros y revisar su plan de huracanes”.

El Gobernador Ron DeSantis, indicó que el condado de Miami-Dade fue sacado de la lista de condados que fueron colocados en alerta, por el huracán de categoría 1.

We are continuing to closely monitor #Elsa. All Floridians should prepare for the possibility of heavy rain, flooding and potential power outages. Now is the time to restock your supplies and review your hurricane plan. Follow @FLSERT for updates throughout the coming days. pic.twitter.com/C4lzmK3R50

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) July 4, 2021