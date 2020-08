Dos astronautas estadounidenses esperan volver a la Tierra el domingo si el huracán Isaías lo permite, y tendrán bolsas para el mareo listas para usar si es necesario, según difundió miami.cbslocal

SpaceX y la NASA planean traer a los astronautas Doug Hurley y Bob Behnken de vuelta de la Estación Espacial Internacional, siempre y cuando la tormenta haya pasado.

Hurley y Behnken regresarán en la cápsula Dragón de SpaceX, en lo que será el primer regreso en 45 años.

Apuntan justo al lado de la Panhandle de Florida el domingo en la tarde.

Por ahora, el desacoplamiento permanece programado para las 19H34 (23H34 GMT) del sábado, y el aterrizaje en el mar para las 14H42 (18H42 GMT) del domingo.

Los controladores de vuelo están vigilando de cerca el huracán Isaias, que se espera que se quede en la costa este de Florida.

SpaceX and @NASA are targeting 7:34 p.m. EDT on Saturday, August 1 for Crew Dragon and the two astronauts to depart the orbiting laboratory and return to Earth →https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/9udiNyZpQM

— SpaceX (@SpaceX) August 1, 2020